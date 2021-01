BLOG: Imate leptinsko rezistenco?

Pri posameznikih z leptinsko rezistenco pa to signaliziranje ne deluje pravilno. Lahko imajo dovolj maščobe in leptina, a možgani tega ne prepoznajo. Posledično možgani spodbujajo k hranjenju, da preprečijo stradanje, zmanjšajo porabo energije ter jo skladiščijo.

Če imate prekomerno telesno težo, ima vaše telo veliko število maščobnih celic in posledično tudi veliko leptina. V normalnih pogojih visoka raven leptina spodbuja telo k zmanjšanju vnosa hrane. Leptin možganom sporoči, da ima telo zadostne količine uskladiščene energije in maščobe za preživetje.

Torej, maščobne celice proizvajajo leptin, ki možganom signalizira, koliko maščobe je uskladiščene. Če imamo dovolj ali več kot dovolj maščobnih celic, bodo ravni leptina to sporočale. V tem primeru bo to telesu signal, da ima dovolj energije ter da je to treba porabiti, če želimo ostati zdravi. Če imamo malo maščobe, bodo znižane ravni leptina signalizirale, da telo potrebuje več hrane.

Leptin je hormon, ki ga proizvajajo maščobne celice v adipoznem tkivu. Posamezniki z več uskladiščene maščobe proizvajajo več leptina. Slednji potuje po krvnem obtoku do možganov in signalizira hipotalamusu. Leptin možganom pomaga identificirati, koliko hrane potrebujemo in tako nadzoruje vnos hrane.

Možgani posameznikov z leptinsko rezistenco ne prepoznajo leptinskih signalov, kar vodi do povišane želje po hrani, lakote po obrokih, povečanje telesne teže in inzulinske rezistence.

Simptomi leptinske rezistence

Leptinska rezistenca ima raznolike simptome, in sicer:

- želja po sladkorju in ogljikovih hidratih

- lakota, tudi po obrokih

- povišana telesna teža

- težave pri izgubljanju telesne teže ali hitro pridobivanje izgubljene telesne teže

- trebušna maščoba

- nizka raven energije

- neravnovesja krvnega sladkorja

- visoke vrednosti trigliceridov

- visok krvni pritisk

- konstanten občutek stresa

Poglavitni vzroki leptinske rezistence

Glavni vzrok leptinske rezistence je povezan z naborom življenjskih, prehranskih, okoljskih in zdravstvenih dejavnikov.

Stres in slab spanec

Kroničen stres in slab spanec sta dva dejavnika življenjskega sloga, ki lahko negativno vplivata na zdravje. Prav tako sta del začaranega kroga. Kroničen stres lahko pripomore k slabemu spancu, obenem pa slab spanec pripomore k povečanemu stresu. Kadar je telo pod stresom, sprošča stresni hormon kortizol. Leptinska rezistenca vodi do povečanega odziva na stres in večje proizvodnje kortizola. Težava je v tem, da kortizol prispeva k povečani proizvodnji maščobe in lahko še dodatno poslabša cikel leptinske rezistence, prekomerne telesne teže in presnovnega sindroma.

Kronično vnetje

Kronično vnetje je eden izmed glavnih prikritih vzrokov za večino sodobnih težav z zdravjem. Kronično vnetje se lahko razvije zaradi uživanja "vnetnih" živil z veliko sladkorja, rafiniranega olja, umetnih sestavin in predelane hrane. Prav tako pa tudi zaradi kroničnega stresa, pomanjkanja vadbe in spanca, toksinov iz okolja, infekcij in še več. Izkazalo se je, da je vnetno signaliziranje v hipotalamusu poglavitni prikriti razlog za leptinsko rezistenco.

Inzulinska rezistenca

Leptinska in inzulinska rezistenca sta močno povezani. Če je izražena ena, je dobro preveriti, če je prisotna še druga, ter to upoštevati pri zdravljenju. Inzulinska rezistenca poveča raven inzulina v krvi, kar možganom oteži prepoznavanje količine leptina. Povečana odpornost na leptin se odraža kot povečana želja po hrani, povečanje telesne teže, lakota po obrokih in zmanjšanje energije, ki so prav tako simptomi, ki jih navajajo posamezniki z inzulinsko rezistenco, prediabetesom in diabetesom. Ti simptomi lahko povišajo krvni sladkor in poslabšajo cikel inzulinske in leptinske rezistence ter s tem povezane zdravstvene težave.

Črevesne okužbe in biotoksini

Črevesne okužbe in biotoksini, kot sta na primer plesen in borelioza, lahko povečajo tveganje za razvoj kroničnih vnetij, bolečin, simptomov in bolezni. Vnetja črevesja in bolezni biotoksinov lahko negativno vplivajo na naš zdrav mikrobiom in posledično povečajo tveganje za razvoj prekomerne telesne teže, leptinske rezistence in s tem povezanim težavam z zdravjem.

Sindrom puščajočega (prepustnega) črevesja

Kot posledica nezdrave prehrane in neprimernega življenjskega sloga, toksinov, stresa in neravnovesja črevesne flore lahko črevesje postane prepustno. Pri sindromu puščajočega črevesja delci hrane in toksini lahko prehajajo skozi sluznico črevesja v krvni obtok, obremenijo imunski sistem, povečajo vnetja ter povečajo možnost za razvoj bolezni.