BLOG: Jabolčni kis

Jabolčni kis torej že iz preteklosti slovi po svojih zdravilnih in blagodejnih učinkih na zdravje, pripisujejo mu protibakterijsko učinkovanje, znižuje tudi pH v želodcu, pripomore k uravnoteženi prebavi in krepitvi zdravja prebavnega trakta. Pomagal naj bi tudi pri vzdrževanju krvnega sladkorja, aknah, prhljaju, artritisu, alergijah, refluksu, blaženju sončnih opeklin, kronični utrujenosti, gripi, povišanemu holesterolu in vnetemu grlu. V tujini ga celo promovirajo in je precej priljubljen tudi kot sredstvo za hujšanje.

Kaj je jabolčni kis?

Jabolčni kis je bogat z mnogimi hranilnimi snovmi iz jabolk, vsebuje pa tudi spojine, ki jih v svežih plodovih ne najdemo, nastajajo namreč le v procesu nastanka kisa. Nastane pri vrenju jabolčnika. V prvi fazi skozi alkoholno vrenje sladkor povre v alkohol in nastane jabolčno vino. V nadaljevanju se alkohol na zraku veže s kisikom, nato pa se spremeni v vodo in ocetno kislino. Alkoholno vrenje povzročajo glivice kvasovke, ocetno vrenje pa bakterije.

Pravi domači jabolčni kis je rahlo rumeno ali celo rjavo obarvan, je moten zaradi 'matice' in diši po ocetni kislini. Nastaja naravno s pomočjo visoko aktivnih encimov, ki v njem ostajajo in pomagajo pri presnovi.

Po tradicionalnem postopku se proizvaja na način, da iz jabolčnega soka naredijo jabolčno vino, ki mu nato dodajo kis (acetat) in počakajo, da se naredi jabolčni kis. Vanj se ne dodaja žvepla in se ne uporablja pasterizacija. Takšen kis naj bi ohranil vse blagodejne učinke na naše telo.

Jabolčni kis je uporaben vrsto let in ima dolg rok trajanja. Sčasoma se lahko v kisu sicer naredi usedlina, kar pa ne pomeni, da je kis pokvarjen.

Vsebuje vitamine C, E, A, B1, B2, B6, betakaroten in jabolčni pektin ter tudi minerale kalij, kalcij, magnezij, fosfor, natrij, baker in železo.

Prav tako vsebuje flavonoide, ocetno kislino, propionsko in mlečno kislino ter encime, aminokisline, čreslovine in pektin, ki v telesu deluje kot goba, ki vpija strupe.

Jabolčni kis se uživa že na tisoče let. V preteklosti se je jabolčni kis uporabljal za različne namene, kot so pomoč pri razstrupljanju jeter, čiščenje krvi, čiščenje bezgavk in krepitev imunosti. Uporabljali so ga tudi na ladjah kot sredstvo proti skorbutu. V stari Grčiji ga je Hipokrat celo predpisoval (skupaj z malo medu) za pomoč pri zdravljenju kašlja in prehlada ter v zdravilne namene. Kot konzervans so ga uporabljali že stari Egipčani. Uporabljali so ga tudi v kitajski tradicionalni medicini.

V 17. stoletju so Evropejci začeli uporabljati kis v medicinske namene. Začeli so ga pripravljati v sirupih in antiseptikih ter ga uporabljali celo za grgranje za uničevanje bacilov v ustih.

V petdesetih letih je zdravnik M. D. Jarvis poudarjal njegov antibakterijski učinek v prebavnem traktu in ga je priporočal kot digestiv.

Uporaba

Pri prehladnih obolenjih, ki jih spremlja vnetje grla (ne pozabite dodati vodo), lahko poskusite z grgranjem kisa. Pri težavah s kožo si pripravite kopeli in masaže z jabolčnim kisom. Tako naj bi koža postala rahlo kisla, kar preprečuje različne kožne bolezni. Kis je še vedno najboljše razkužilo. Uživanje jabolčnega kisa naj bi krepilo srce, izboljševalo presnovo, odpravljalo glavobole, uravnavalo krvni tlak, upočasnilo staranje in razvoj Alzheimerjeve bolezni ter imelo pozitiven vpliv na lase oziroma lasišče.

Lajša simptome refluksa kisline

Gastroezofagealna refluksna bolezen, znana tudi kot GERB, je stanje, za katerega je značilen povratni tok kisline iz želodca navzgor v požiralnik, kar povzroča simptome, kot so zgaga, spahovanje in slabost.

Refluks kisline je pogosto posledica nizkih ravni želodčne kisline. Da, prav ste prebrali. Preberite vrsto mojih člankov na temo premalo želodčne kisline in mnoge zmote o želodčni kislini. V kolikor imate podobne težave, vam lahko uživanje jabolčnega kisa pomaga pri lajšanju simptomov refluksa kisline, saj boste z vnosom več kisline v želodec poskrbeli za nemoteno delovanje le-tega.