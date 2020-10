BLOG: Je kava zdrava ali ne?

Kava ne vsebuje le veliko kofeina, ampak je bogata tudi z antioksidanti in vsebuje majhne količine različnih mikrohranil, ki jih naš organizem potrebuje. Vendar pa je pitje kave na drugi strani povezano tudi z različnimi neželenimi učinki in številni zdravstveni strokovnjaki pogosto svetujejo, naj nekatere skupine ljudi omejijo vnos kave in se tako izognejo škodljivim vplivom na zdravje.

Še vedno obstaja veliko nesoglasij glede tega, ali je kava dobra ali slaba za naše zdravje. Čeprav se mnogi lahko počutijo bolj budne, produktivne in motivirane, ima pitje kave pri nekaterih ljudeh nasprotni učinek – počutijo se tesnobno, nervozno in imajo težave s koncentracijo.

S pitjem kave naj bi prišlo tudi do izboljšanja telesne zmogljivosti. Kava namreč lahko kratkoročno poveča budnost in izboljša duševno ter telesno zmogljivost. Zlasti kofein v kavi se pogosto uporablja kot ergogeni pripomoček pred in med vadbo. Torej, v kolikor želite izboljšati zmogljivost, vzdržljivost in imeti večjo koncentracijo, vam pri tem lahko pomaga kava.

Še ena od prednosti pitja kave je, da poveča cirkulacijo in lahko spodbudi delovanje jeter. Uživanje kave naj bi bilo povezano tudi z nižjimi stopnjami napredovanja bolezni jeter pri ljudeh s hepatitisom C.

Povprečna skodelica kave lahko vsebuje celo več polifenolskih antioksidantov kot kakav, zeleni čaj in črni čaj. Čeprav sem mnenja, da bi morali večino antioksidantov vseeno dobiti iz celih virov hrane, kot sta sadje in zelenjava, je kava lahko še en dober vir teh mikrohranil, seveda če jo lahko prenašate.

Kava je torej učinkovita v boju proti poškodbam, ki nastanejo zaradi prostih radikalov. Dva ključna antioksidanta, odgovorna za večino koristi, ki jo prinaša pitje kave, sta klorogenska kislina in kofeinska kislina, ki lahko pomagata zaščititi celice pred poškodbami in oksidativnim stresom.

Kava vsebuje naravni alkaloid kofein. Alkaloidi so naravni stimulansi, ki delujejo na centralni živčni sistem. Kofein lahko prežene utrujenost in zaspanost, izboljšuje razpoloženje, koncentracijo, spodbuja presnovo nekaterih snovi v organizmu, pospešuje odvajanje seča, razširja dihalne poti, pospeši srčni utrip ter poviša krvni tlak.

Nekateri trdijo, da naj bi kava celo delovala kot blag antidepresiv in pripomogla k proizvodnji nevrotransmiterjev, kot so serotonin, dopamin in noradrenalin.

Pitje kave bi lahko vplivalo na znatno zmanjšanje tveganja za diabetes tipa 2. Klorogenska kislina (eden glavnih antioksidantov v kavi) naj bi lahko zmanjšala tudi absorpcijo glukoze iz sladke hrane ali ostalih živil z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov. To lahko upočasni sproščanje sladkorja v krvni obtok po obroku in je lahko koristno za preprečevanje inzulinske rezistence.

Kava poveča pretok krvi v možgane, kar pomaga podpirati kognitivne funkcije. Nekateri strokovnjaki so tudi prepričani, da sta kava in kofein lahko v pomoč pri naravnem zdravljenju Alzheimerjeve bolezni in drugih nevroloških stanj.

Negativni učinki kave

Kljub številnim pozitivnim vplivom, pa pitje kave nedvomno lahko tudi škoduje. Ne smejo je piti ljudje s povišanim krvnim pritiskom, otroci, ter tisti, ki so občutljivi ali trpijo zaradi nespečnosti in drugih bolezni.

Nekateri najpogostejši stranski učinki pitja kave vključujejo slabost, bruhanje, drisko, tesnobo, nespečnost in glavobole.

Prebavne težave

Pospešeno izločanje želodčnega soka zaradi pitja kave sicer lahko prispeva k boljši prebavi hrane, na drugi strani pa pospešena želodčna sekrecija lahko povzroči neprijetnosti bolnikom z vneto želodčno sluznico ali želodčno razjedo. Slabost, bruhanje in driska so le nekateri možni neželeni učinki, povezani z uživanjem kave. To je posledica odvajalnega učinka kave, ki ga povzroči sproščanje gastrina, vrste hormona, ki spodbuja gibanje v prebavnem traktu. Kofein lahko poslabša simptome gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB), za katero so značilni zgaga, slabost in spahovanje.

Zasvojenost in pretiravanje

Pogosta težava je zasvojenost oziroma pretiravanje s kofeinom, na katerega se telo čez čas navadi in nima istega učinka nanj kot na začetku. Zato posamezniki uživajo vedno večje odmerke, da bi dobili želeni stimulativni efekt, kar lahko s seboj prinese zaplete. Prevelike količine kofeina lahko povzročijo glavobol, tesnobo, razdražljivost, težave s koncentracijo, utrujenost, prebavne težave in težave z apetitom.

Kofein v kavi poveča nivo stresnih hormonov, posledično pa se zviša tudi raven inzulina, zaradi česar se poveča tveganje za razna vnetja.

Kronično povišana raven krvnega sladkorja lahko vpliva na razvoj bolezni srca in ožilja. S pitjem kave se iz organizma pospešeno izločajo pomembni minerali (npr. kalcij, kalij in magnezij ), kar lahko privede do resnih zdravstvenih zapletov.

Negativen vpliv na razpoloženje

Kofein v kavi lahko vpliva na hormone, delovanje nevrotransmiterjev, živčno signalizacijo in mišice. To še posebej velja, če imate obstoječe zdravstvene težave, na primer tesnobo, težave s srcem ali sladkorno bolezen. Ker kofein poveča budnost in sproži sproščanje adrenalina, lahko poslabša občutke tesnobe in živčnosti.

Kava in hujšanje

Mnogi trdijo in verjamejo v koristi kave (zaradi kofeina) pri izgorevanju maščob oziroma hujšanju. Zato so tudi tako popularni tako imenovani "fat burnerji", kjer je ponavadi glavna sestavina ravno kofein, ki naj bi pospešil delovanje metabolizma. Sam nisem pristaš teh dopolnil, temveč za hujšanje raje svetujem, da zmanjšate uživanje sladkorjev in poskrbite za pravilen način prehranjevanja. Kavo pa raje uživajte zaradi nekaterih drugih učinkov na zdravje. Sicer kofein lahko pospeši termogenezo, nisem pa ravno prepričan, če je to dovolj za vidne učinke hujšanja. Kofein deluje tudi diuretično, torej telo izgublja vodo, kar povzroči znižanje telesne mase, ne pa tudi izgubo maščob.

Rad bi pa tudi poudaril, da vas pitje kave lahko celo ovira pri izgubi maščobe, v kolikor kavo sladkate in pijete s smetano. To namreč povzroči kopičenje dodatnih kalorij.

Zaključek

Kakšen je torej odgovor – je kava zdrava ali ne? Piti kavo ali je ne piti? Da in ne! Mogoče ste presenečeni, vendar je odgovor na to vprašanje odvisen od posameznika do posameznika. Zdravemu človeku kava lahko koristi in če vam je všeč, jo pijte, vendar s količinami ne pretiravajte (1 do 2 skodelici na dan).

Čeprav kava v vašo prehrano ne prispeva veliko vitaminov in mineralov, je veliko boljša izbira kot energijske pijače, sladkani čaji ali sokovi. Nesladkana ne vsebuje sladkorja ali ogljikovih hidratov in je skoraj brez kalorij.

Članek odraža stališče avtorja in ne odraža nujno tudi stališča uredništva!