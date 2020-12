BLOG: Jetra, eno najbolj hranljivih živil na svetu

Le kdo še ni uporabil izraza "na jetra mi gre"? No, upam, da vam jaz ne grem in da radi prebirate moje "modrosti". Brez skrbi, ne bom pisal o tem, kaj oziroma kdo gre meni na jetra, temveč se bom raje razpisal o jetrih kot o živilu.

Meso organov, vključno z jetri, velja za eno najpopolnejših živil. Jetra so zelo bogata z mnogimi izjemno pomembnimi hranili. To večino ljudi običajno preseneti, saj se organi živali – vključno z jetri, vranico, možgani in ledvicami – običajno zavržejo. Ko slišimo izraz superživilo, pomislimo na razne izdelke iz nekih atraktivnih odtujenih krajev in težko bom nekoga "premaknil" oziroma prepričal, da imamo tudi mi superživila. Kdo mi bo pa verjel, da so to tista živila, ki jih po navadi zavržemo in ki se nam gnusijo?

Jetra so že tisočletja del naše prehrane, in to z razlogom. Čeprav morda nikoli niste mislili, da se lahko primerjajo z živili, kot sta sadje in zelenjava, vam bo ta prispevek dokazal, zakaj so jetra eno najbolj hranljivih živil na svetu.Polna so vitamina A, železa, B-vitaminov (zlasti B12) in še veliko več.

Skozi zgodovino so ljudje, ki živijo po vsem svetu, zelo cenili organe, kot so jetra, ter bili prepričani, da jim je uživanje tega živila v pomoč pri plodnosti, rasti, razvoju, vzdrževanju visoke ravni energije, duševnem zdravju in še veliko več. Mnogi so jih imeli – in jih pravzaprav še vedno imajo – za vir velike moči, ki zagotavlja skorajda čarobne zdravilne moči. Jetra so bila dragocen vir beljakovin in hranil, kadar je bilo hrane bolj malo, tudi v hladnejših podnebjih, kjer je bilo rastlinsko hrano težko pridelovati. Lovci in nabiralci, na primer tisti, ki živijo v nekaterih delih Afrike, že več stoletij jedo jetra.

V srednjeveški Evropi so bila jetra priljubljena sestavina za cmoke, klobase itd. V Aziji jetra že dolgo uporabljajo v juhah in enolončnicah, na Japonskem so že od nekdaj veljala za pomembno hrano za nosečnice. Danes jetra še vedno pogosto uživajo v Franciji, Argentini, Indiji, Španiji, Rusiji, na Portugalskem, v nekaterih delih Skandinavije in Bližnjega vzhoda ter v Latinski Ameriki. Tudi v tradicionalni kitajski medicini so jetra nepogrešljivo živilo za izboljšanje in odpravljanje določenih zdravstvenih težav.