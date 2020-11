BLOG: Prepoznate simptome diabetesa?

Pri diabetesu gre za kronično stanje, pri katerem celice trebušne slinavke ne morejo proizvesti dovolj inzulina oziroma pri katerem telo proizvedenega inzulina ne more učinkovito uporabljati. To pridobljeni glukozi iz hrane oteži prehod v celice, zato te ne morejo normalno funkcionirati. Pride pa tudi do motnje v presnovi ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob.

Ko so se prvič srečali z diabetesom, so ga prepoznali kot bolezen, povezano s "sladkim urinom" in čezmerno izgubo mišic. Povišana raven glukoze v krvi (hiperglikemija) povzroči razlitje glukoze v urin, od tod tudi izraz sladki urin.

Simptomi diabetesa tipa 2 so pogosto manj očitni kot pri bolnikih z diabetesom tipa 1. Marsikdo s sladkorno boleznijo tipa 2 nima nekih izrazitih simptomov, zato lahko ta bolezen veliko let ostane neodkrita. Pri mnogih so tako ob odkritju bolezni že razviti njeni zapleti.

Čeprav naj bi veljalo, da je diabetes tipa 2 posledica čezmerne telesne teže in nezadostne telesne dejavnosti pri odraslih, se v zadnjih letih pojavlja tudi pri čedalje več otrocih in mladostnikih. Večina teh primerov je neposredna posledica slabih prehranjevalnih navad, višje telesne teže in premalo gibanja.

Sladkorna bolezen tipa 2 je najpogostejša oblika diabetesa in se v nasprotju s sladkorno boleznijo tipa 1 običajno pojavi pri ljudeh, starejših od 40 let, zlasti pri tistih s prekomerno telesno težo. Sladkorno bolezen tipa 2 povzroča inzulinska rezistenca, kar pomeni, da se hormon inzulin sprošča, vendar se telo nanj ne odzove pravilno. Med napredovanjem bolezni pa lahko pride tudi do pomanjkanja inzulina.

Obstajata dve glavni vrsti diabetesa, imenovani tip 1 in tip 2. Sladkorna bolezen tipa 1 je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napade beta celice, ki proizvajajo inzulin, v trebušni slinavki. Poškodba celic trebušne slinavke vodi do zmanjšane sposobnosti ali popolne nezmožnosti ustvarjanja inzulina.

Gre za malo znano in redko (1–5 %) vrsto sladkorne bolezni, tako imenovano zrelostno obliko diabetesa pri mladih. Ta tip sladkorne bolezni običajno odkrijejo pred 25. letom starosti in je izrazito deden. Vzrok zanj tiči v okvarjenemu genu, kar pomeni, da trebušna slinavka ne more proizvajati dovolj inzulina.

Sladkorna bolezen MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)

"Sekundarni" diabetes se nanaša na povišano raven sladkorja v krvi zaradi drugega zdravstvenega stanja. Vključuje uničenje beta celic kot pri tipu 1, ne napade pa jih lasten imunski sistem, temveč nekaj drugega. Glavni razlogi za pojav sekundarnega simptomatskega diabetesa so bolezni trebušne slinavke ali endokrinega sistema. Potencialni vzroki so travma (poškodba, nesreča), vnetje trebušne slinavke, alkoholizem, velike količine steroidov, rakavo obolenje ali okužbe. Ne glede na vzrok pa je zdravljenje enako kot pri tipu 1 – inzulin.

Sladkorna bolezen se lahko začasno pojavi med nosečnostjo, pojavila pa naj bi se v 2 do 10 % vseh nosečnosti. Pomembne hormonske spremembe med nosečnostjo lahko pri genetsko nagnjenih osebah povzročijo povišanje krvnega sladkorja. Povišanje krvnega sladkorja med nosečnostjo imenujemo gestacijski diabetes, ki običajno izzveni, ko se otrok rodi. Vendar pa naj bi 35 do 60 % žensk z gestacijskim diabetesom v naslednjih 10 do 20 letih sčasoma razvilo diabetes tipa 2, zlasti tiste, ki med nosečnostjo potrebujejo inzulin, in tiste, ki po porodu obdržijo prekomerno telesno težo.

Hormonske motnje in diabetes

Diabetes je lahko tudi posledica drugih hormonskih motenj, kot sta prekomerna tvorba rastnega hormona (akromegalija) in Cushingov sindrom. Pri akromegaliji tumor hipofize na dnu možganov povzroči prekomerno proizvodnjo rastnega hormona, kar vodi do hiperglikemije. Pri Cushingovem sindromu pa nadledvične žleze proizvajajo presežek kortizola, ki spodbuja zvišanje krvnega sladkorja.

Simptomi diabetesa

Simptomi diabetesa so lahko podobni pri diabetesu tipa 1, ki ga običajno diagnosticirajo pri otrocih in najstnikih, ter pri diabetesu tipa 2, ki se najpogosteje pojavi pri odraslih. Simptomi katere koli vrste diabetesa so povezani z visoko koncentracijo glukoze v krvi in urinu ter vključujejo:

– pogoste okužbe oziroma povečano dovzetnost za okužbe,

– slabost,

– bruhanje,

– zamegljen vid,

– lakoto,

– dehidracijo,

– izgubo ali pridobivanje telesne mase,

– utrujenost,

– suha usta,

– počasno celjenje ran in ureznin,

– srbenje kože in glivične okužbe,

– pogosto uriniranje,

– čezmerno žejo,

– težave z zbranostjo (pomanjkanje koncentracije),

– mravljinčenje v dlaneh ali stopalih,

– spolno disfunkcijo, vključno z izgubo libida in erektilno disfunkcijo.

Zaključek

Ne glede na to, za katero vrsto diabetesa gre, je pomembno, da smo pozorni na svoj življenjski slog, vključno s prehrano, gibanjem, stopnjo stresa in spanjem. Verjetno pa vas zanima, katera je najboljša dieta. Pravzaprav to sploh ni dieta, temveč način prehranjevanja, ki je zdrav in priporočljiv za vsakogar. Več o tem pa v enem od naslednjih prispevkov!