BLOG: Kaj je SIBO?

Poselitev (razrast) bakterij v tankem črevesju (SIBO) je resno stanje, ki povzroča številne prebavne težave, ter lahko vodi v resno tveganje za razvoj številnih zdravstvenih zapletov. Žal pa je še vedno premalo ljudi seznanjenih s tem stanjem, med drugim tudi mnogo zdravnikov ali celo ne pozna tega ali pa podcenjuje vpliv SIBO-a na zdravje in počutje ljudi.

Naj omenim, da to ni neka bolezen, ki je izmišljena s strani alternativcev, temveč gre dejansko za pojav, ki je vsem razgledanim in modernim zdravnikom zelo dobro poznan. Konec koncev obstajajo antibiotiki, s katerimi se zdravi takšno stanje, ter seveda tudi testi v okviru specializiranih zdravstvenih ambulant, kjer se ugotovi, ali je za posameznikove težave s prebavili "kriv" SIBO. Tudi sam sem se pred leti testiral. Jaz sem ta test sicer opravil v tujini, kolikor pa sem seznanjen se ga da opraviti tudi pri nas. Jaz sem bil pozitiven na tem testu in takrat sem se zelo namučil, da sem te bakterije spravil ven iz okolja, kamor ne sodijo. Naj samo omenim, da je SIBO bila posledica in ne glavni vzrok mojih težav z zdravjem prebavil. Kljub temu pa mi je na koncu ustvaril več težav kot primarni vzrok. V enem izmed prihodnjih prispevkov bom z vami podelil moj način spopadanja s to neprijetnostjo, ker se zavedam, da vas je ogromno, ki vas zanima na kakšen način sem se pozdravil. Naj samo omenim, da sem v tistem času prišel do spoznanja in ideje za razvoj lastnega prehranskega dopolnila, ki mi je pomagal pri vseh mojih težavah s prebavo in počutjem. No, o tem kdaj več prihodnjič, zdaj pa vam bom samo na kratko predstavil SIBO.

SIBO oziroma Small Intestine Bateria Overgrowth pomeni prerast bakterij v tankem črevesju. Rast bakterij v tankem črevesju (SIBO) se pojavi, ko se v tankem črevesju nenormalno poveča celotna bakterijska populacija – zlasti vrste bakterij, ki jih v tem delu prebavnega trakta običajno ne najdemo. SIBO se običajno pojavi, ko se zaradi določenega vzroka ( operacija ali bolezen) – upočasni prehod hrane in odpadnih produktov v prebavnem traktu, kar ustvarja gojišče za bakterije. Presežek bakterij pogosto povzroči drisko in lahko povzroči hujšanje in podhranjenost. Medtem ko je SIBO pogosto zaplet želodčne (abdominalne) kirurgije, je to stanje lahko tudi posledica strukturnih težav in nekaterih bolezni. Včasih je za odpravo težave potrebna operacija, vendar je najpogostejše zdravljenje z antibiotiki. Zdravo tanko črevo je skorajda brez bakterij, ko pa pride do povečanja števila bakterij ali nastanejo spremembe v vrstah prisotnih v tankem črevesu bakterij, govorimo o SIBO-u. Pri večini ljudi se razrašča več različnih vrst bakterij, ki jih običajno najdemo v debelem črevesju, bolj redko pa ta sindrom izhaja iz povečanja sicer običajnih bakterij v tankem črevesu.

icon-expand Poselitev bakterij v tankem črevesju je resno stanje. FOTO: iStock

Simptomi bolečine v trebuhu, zlasti po jedi napihnjenost krči driska zaprtje prebavne motnje vetrovi pretirano hujšanje izguba apetita slabost neprijeten občutek sitosti po jedi podhranjenost Vzroki SIBO še ni dobro razumljen in raziskan. Lahko se pojavi, ko: ima vaše tanko črevo anatomske nepravilnosti se spremeni ph v tankem črevesju vaš imunski sistem ne deluje pravilno mišična aktivnost tankega črevesja ne deluje pravilno, kar pomeni, da se hrana in bakterije iz tega ne izločijo pravilno. Razrast bakterij v tankem črevesju (SIBO) lahko povzroči: Zapleti abdominalne kirurgije, vključno z želodčnim obvodom pri debelosti in gastrektomijo za zdravljenje peptičnih ulkusov in raka na želodcu. Strukturne težave v tankem črevesju in okoli njega, vključno z brazgotinskim tkivom (črevesne adhezije), ki se lahko ovije okoli zunanjega dela tankega črevesa in črevesno divertikulozo. Nekatera zdravstvena stanja, vključno s Crohnovo boleznijo, sevalnim enteritisom, sklerodermo, celiakijo, sladkorno boleznijo ali drugimi stanji, ki lahko upočasnijo gibanje – prehod hrane in odpadnih proizvodov skozi tanko črevo SIBO je povezan z različnimi pogoji, kot so: Crohnova bolezen hipoklorhidrija ali nizka raven želodčne kisline virusni gastroenteritis celiakija portalna hipertenzija sindrom razdražljivega črevesa gastropareza poškodbe živcev ciroza nekateri postopki želodčnega obvoda Razlikujemo dve obliki prerasta bakterij v tankem črevesju: Hidrogenski SIBO, pri katerem so dominantne bakterije, ki neabsorbirane ogljikove hidrate fermentirajo, preden se ti sploh prebavijo, in kot stranski produkt tvorijo vodik (najbolj pogosti simptomi so napihnjenosti in pogoste driske). Metanski SIBO, pri katerem prevladujejo posebni enocelični mikroorganizmi (arcahea), ki uporabljajo za svojo rast vse neprebavljene snovi, med njimi tudi vodik, in tvorijo metan (simptomi so napihnjenost in zaprtost). Lahko pa se tudi zgodi, da imajo določeni posamezniki kombinirano hidrogensko in metansko obliko SIBO.

icon-expand Simptomov pojave SIBO je več, med njimi pa so tudi bolečine v trebuhu, izguba aptetita, slabost in krči. FOTO: Dreamstime