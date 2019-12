BLOG: Kaj jesti v restavracijah?

Na enem koncu obstaja veliko zagovornikov diete z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, na drugi strani so pristaši diete z veliko ogljikovimi hidrati. Tako velik spekter informacij nas lahko pripelje do zmedenosti, kaj je sploh zdravo, še posebej, ko jemo zunaj.

Poznamo obilo različnih diet, zraven pa spadajo tudi razni miti ter napačne predstave o dietah in veliko prehranskih nasvetov, ki nam lahko pomagajo, na žalost pa tudi škodujejo. Keto dieta, paleo dieta, veganska prehrana, vegetarijanska prehrana, mediteranska dieta ... seznam diet in prepričanj, katera je prava, je neskončen.

Zakaj je pomembno izbirati zdravo hrano tudi, ko jeste zunaj?

Preden začnem z nasveti, morate najprej razumeti, zakaj se je treba odločiti jesti zdravo. Predlagam vam, da obiščete najbližjo bolnišnico in vprašate bolnike, kako oni živijo oziroma so do sedaj živeli? Vprašajte jih o njihovem načinu življenja. Kakšna je bila njihova izbira hrane in ali bi si želeli spremeniti svoj življenjski stil, če bi imeli priložnost?

Napisati na list posledice uživanja nezdrave hrane na naše telo ni enako kot spoznati trpečega bolnika in z njim sočustvovati. Ta izkušnja vam lahko odpre oči. Na takšen način se boste najlažje pripravili do tega, da boste spremenili svoj način življenja in začeli uživati zdravo hrano.

Zdravstvene težave in bolezni, ki so lahko posledica uživanja nezdrave, predelane hrane, so:

• srčno-žilne bolezni

• artritis

• nevrogenerativne bolezni

• stres, depresija in drugi psihološki problemi

• oslabljen imunski sistem

• osteoporoza

• rak

• kap

• visok holesterol

• visok pritisk

• diabetes

• debelost

Zdravo prehranjevanje je dober način za zdravljenje organizma. Če se želite zdravo prehranjevati:

• omejite uživanje žit, refiniranih sladkorjev in tudi kompleksnih ogljikovih hidratov,

• omejite uživanje fruktoze,

• zelenjavi dajte prednost pred sadjem,

• pijte samo vodo,

• poskušajte z delnim postenjem – tukaj bodite previdni in pojdite "z glavo na zabavo", postenje namreč ni primerno ravno za vsakogar. Preden se lotite tega, se dobro informirajte in pripravite.

Pravila, ki si jih morate obvezno zapomniti med obiskom restavracije, pa so:

Proaktiven pristop k meniju

Priporočeno je, da si preberete meni vnaprej in ugotovite, katere zdrave obroke imate na izbiro. Nekatere restavracije svoje stranke že v naprej informirajo o hranilnih vrednostih živil na njihovi spletni strani. Na ta način lahko preprosto izberete zdrav obrok.

Vrnite se h koreninam

Tukaj vas ne bom prepričeval, da bodite lovec iz kamene dobe in da si sami ulovite svoj plen. Omejite vnos hrane, ki je postala splošno dostopna zaradi industrijskega kmetovanja. Med to spadajo predvsem mlečni izdelki, žita in stročnice. Izogibajte se, kolikor se le da, vsej problematični hrani in živilom, kot so rafiniran sladkor in ogljikovi hidrati, ki so prisotni v vaših najljubših testeninah, jedeh s sirom in cvrtju.

Ne glede na to, pristaš katere diete ste, je uravnoteženost obroka ključnega pomena. Jaz vam svetujem, da izberete meso, ribe in zelenjavo. V restavraciji poskušajte izbirati jedi z žara, za prilogo bo najboljša izbira zelenjava. V kolikor pa potrebujete malo večjo količino ogljikovih hidratov, pa bo še vedno najbolj "varna" izbira riž.

Preskočite juho

Verjetno ste vsi prepričani, da so juhe zdrave in lahke za želodec. Saj veste, kako pravijo, da je pomembno jesti na žlico? To pa ne bo ravno držalo, ko jemo zunaj, vsaj ne v večini primerov. Namreč v restavracijah so juhe po navadi prave kalorijske bombe, obogatene z maslom, sirom, oljem, raznimi ojačevalci okusov in raznimi kremami za boljši okus in teksturo. Zato juho za voljo svojega zdravja raje preskočite.