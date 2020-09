BLOG: Kaj pa priporočila in ukrepi za zdrav način življenja?

Rad bi opozoril na dejstvo, da korona ni edina epidemija, s katero se soočamo, ta je le dobila največjo pozornost. Po mojem skromnem mnenju mnoge druge smrtonosne bolezni še vedno ne dobivajo dovolj prostora tako v medijih kot tudi v naših glavah oziroma mislih. Koliko ljudi vsakodnevno pokosi rak ali razne srčno-žilne bolezni? Kaj če bi vsakodnevno objavljali tudi te številke na novo obolelih in mrtvih? Kaj če bi vsakodnevno upoštevali priporočila glede kajenja, alkohola, gibanja, prehrane? Zakaj se tej problematiki nismo tako posvetili, kot smo se koronavirusu in ukrepom, ki naj bi nam pomagali pri tej težavi? Zakaj smo tako ravnodušni in sprejemamo raka ali na primer infarkt kot nekaj povsem normalnega? Nam je bolj žal tistega, ki se spopada s koronavirusom kot pa z rakom? Nam je bolj žal tistega, ki umre zaradi koronavirusa kot pa zaradi raka? Zakaj niso vsakodnevno na vsakem koraku izpostavljeni tudi preventivni ukrepi in priporočila, kako se izogniti raku ali infarktu? Kaj pa vsakodnevna priporočila in ukrepi za zdrav način življenja in prehranjevanja? Kaj pa če bi bila razna priporočila za zdrav življenjski slog tako nujna, kot so v današnjem času nujne maske, razkuževanje, distanca itd?

V teh nenavadnih časih, ko se cel svet vrti okoli koronavirusa, smo praktično zanemarili mnoga druga pomembna področja, ki so prav tako povezana z našim zdravjem. Ne bom trdil, da korona ne obstaja in tako zavajal javnost oziroma še dodatno dolival olje na ogenj. Bi pa rad izrazil svoje pomisleke glede nekaterih ukrepov, ki mi niso jasni in so povsem v neskladju z neko osnovno logiko.

Zakaj pri vseh priporočilih manjkajo najbolj pomembna? Vse razumem – maske, razkuževanje, skrb za distanco ... Kaj pa navodila in priporočila za krepitev imunskega sistema? Zdrava prehrana, izogibanje stresu, spanec in seveda gibanje? Ali niso to prav tako izjemno pomembni ukrepi, kako si pomagati zoperstaviti koronavirusu? Za vse, ki vas zanima, kako si pomagati krepiti imunski sistem, si lahko preberete moj prispevek, ki sem ga napisal že pred časom.

Prav zato, ker niso v isti meri izpostavljena priporočila glede krepitve imunskega sistema, se je ob upoštevanju vseh teh korona nasvetov, prepovedi in ukrepov, okrepila še ena epidemija – epidemija debelosti! Ali niso ravno ljudje s čezmerno telesno težo ogrožena skupina? Kaj ni to absurd? Kaj drugega pa je bilo za pričakovati? Že na splošno se večina ljudi težko spravi h gibanju, zdravemu načinu prehranjevanja in življenja, v teh časih pa imajo samo še dodaten razlog, zakaj se izogibati telovadnic, fitnes centrov in raznih oblik vadbe. Še posebej se jim je globoko v podzavest zasidralo prepričanje, da so ravno prostori, kjer je veliko istomislečih in kjer je največ motivacije, zanje najbolj nevarni. Bodimo pa povsem realni: živimo v času ogromnega lagodja, na žalost je kar ogromno ljudi fizično neaktivnih in komaj čakajo nek izgovor, da se gibanju oziroma fizični aktivnosti izognejo. Ko so prepuščeni sami sebi, se bodo težko motivirali za kakršnokoli fizično aktivnost, če pa se že spravijo h gibanju, bo to za večino potekalo po liniji najmanjšega odpora.

Sem povsem realen, razen nekaj izpadov določenih nevednežev ni nihče direktno prepričeval ljudi, da je fizična aktivnost zdravju škodljiva, a žal se je pustil tak vtis. Zakaj? Ker so se morali mnogi športni objekti zapreti in so bili le ti enačeni z gostinstvom oziroma lokali, kjer so ljudje izpostavljeni alkoholu, kajenju in ponočevanju, ti dejavniki pa imajo za razliko od vadbe res negativen vpliv na imunski sistem in zdravje.