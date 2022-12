BLOG: Kaj so ledvični kamni in kako si pomagati?

Ledvični kamni so ena najpogostejših bolezni sečil in vsako leto ogromno število ljudi obišče svojega zdravnika, da bi našli pomoč pri lajšanju teh težav. Ledvične kamne imajo ljudje vseh starosti, pogostejši pa naj bi bili pri moških v starostnem obdobju med 30 in 50 let.

Ledvični kamni so trde tvorbe, ki nastanejo v sečnih izvodilih, najpogosteje zaradi dolgotrajnega pomanjkanja tekočine. So ostre, kristalne strukture in različnih velikosti, najpogosteje pa se oblikujejo iz odpadnih snovi, ki se izločajo v urinu. Sprva so zelo drobni, šele po več letih pa se tako povečajo, da začnejo povzročati težave. Če so delci majhni, jih imenujemo ledvični pesek. Ti kamni torej nastanejo zaradi kristaliziranja snovi, po navadi okoli trdnih delcev v predelu ledvic in mokril, ki lahko povzročajo tudi vnetne spremembe na sluznici v tem organu. Ledvični kamni običajno dosežejo velikost graha, lahko pa pa so tudi precej večji. Njihova kemična sestava je različna, pogosto je to kalcijev oksalat, poznamo pa tudi tako imenovane uratne kamne – kamni iz sečne kisline, kamne iz magnezijevega ali kalcijevega fosfata.

icon-expand Med najznačilnejšimi vzroki nastajanja ledvičnih kamnov so presnovne motnje, pretirano delovanje ščitnice, osteoporoza in visoka raven sečne kisline. FOTO: Dreamstime

Zakaj pride do nastanka ledvičnih kamnov? Med najznačilnejšimi vzroki nastajanja ledvičnih kamnov so presnovne motnje (npr. če je v naši prehrani preveč beljakovin in kalcija), pretirano delovanje ščitnice, osteoporoza in visoka raven sečne kisline. Med simptomi so močne bolečine v predelu ledvic, ki izžarevajo v medenico, v predelu mehurja in spolnih organov se pojavljajo v obliki kolik, ki se jim pogosto pridružijo še zvišana telesna temperatura, mrzlica, slabost, bruhanje in včasih tudi kri v seču. Ledvično koliko po navadi spremljajo nenadna potreba po uriniranju, hematurija, nemir, potenje in bruhanje. Včasih kamni niso boleči, dokler ne dosežejo določene velikosti. Bolečina navadno traja od 20 do 60 minut. Do nje pride, ker ledvični kamen potuje iz ledvičnega meha v začetni del sečevoda in če se na tem mestu zagozdi, ga poskuša sečnik z močnim krčenjem iztisniti naprej. Bolečina popusti takoj, ko ledvični kamen zdrsne v sečnik ali pa se vrne v ledvični meh. Kdo je bolj dovzeten za težave z ledvičnimi kamni? - Vsak, ki je imel v preteklosti kronične okužbe sečil, protin, hipertiroidizem in težave z normalno presnovo mineralov, - ljudje, ki so neaktivni, - pogostejši naj bi bili pri pri moških v starostnem obdobju med 30 in 50 let, - ljudje, ki jemljejo zdravila, vključno z diuretiki, ki lahko povzročijo dehidracijo.

Vzroki za nastanek ledvičnih kamnov - premajhen vnos tekočine, - visok vnos živalskih beljakovin, natrija in rafiniranih sladkorjev, - uživanje slabe hrane, zlasti tiste, ki vsebuje veliko oksalatov, - jemanje sintetičnih dodatkov kalcija, - genetski dejavniki (če ima nekdo v vaši ožji družini pogosto ledvične kamne, obstaja večja verjetnost, da se bodo pojavili tudi pri vas), - težave z normalno prebavo zaradi na primer zdravljenja po operaciji želodčnega obvoda, kroničnega vnetja črevesja itd., - alergije na hrano ali občutljivosti, ki lahko vplivajo na prebavo, - elektrolitsko neravnovesje, - debelost, - uporaba zdravil ali drog, - pomanjkanje hranil in mineralov, - okužbe, - motnje ščitnice (ki lahko povzročijo, da ščitnica proizvede preveč obščitničnega hormona, kar zviša raven kalcija).

icon-expand Ledvične kamne imajo ljudje vseh starosti, pogostejši pa naj bi bili pri pri moških v starostnem obdobju med 30 in 50 let. FOTO: Dreamstime