BLOG: Zakaj so brusnice tako zdrave?

O brusničnem soku se pogosto govori v krogih naravnih zdravilcev, predvsem ko gre za zdravljenje okužb sečil. Ko sem bil najstnik, se spomnim, da je prijatelju babica svetovala, naj pije brusnični sok, ko so mu odkrili okužbo sečil. Vendar je v zvezi z vplivom in učinkovitostjo brusnic prisotnega kar nekaj dvoma. Zato sem se odločil z vami podeliti še svoj pogled na brusnice in njihove učinke na naše telo.

Okužba sečil prizadene več kot 150 milijonov ljudi po vsem svetu in je ena najpogostejših uroloških bolezni. Najpogostejše zdravljenje okužb sečil poteka z antibiotiki, vendar lahko ponavljajoče se okužbe in zdravljenje z antibiotiki povzročijo odpornost na antibiotike in težave s prebavili. Zato so lahko alternativne metode, zlasti s prehrano, koristne, če se izkažejo za učinkovit način za pomoč pri zdravljenju okužb sečil. Brusnice vsebujejo edinstven antioksidant, imenovan proantocianidin. Ti polifenoli, ki so naravne rastlinske spojine v brusnicah, spodbujajo zdravje srca, pomagajo zmanjšati vnetja in pomagajo zmanjšati pojavnost nekaterih okužb. Zmanjševale naj bi pojavnost in ponovitev okužb sečil, tako da preprečujejo oprijem bakterij na celične stene. Ameriško urološko združenje je navedlo, da so lahko brusnice profilaktična možnost brez antibiotikov za posameznike, ki imajo ponavljajoče se okužbe sečil, in priporočilo, da jih zdravniki lahko ponudijo bolnikom. Čeprav je 100-odstotni brusnični sok enostaven in okusen način za pridobivanje koristi brusnic za zdravje, obstajajo tudi drugi načini. Eden izmed načinov, da izkoristite prednosti brusnic, je, da svojim jedem dodate cele brusnice (tudi suhe in zamrznjene). Dodajte jih v napitke ali pa jih uživajte skupaj z ovsenimi kosmiči za zdrav zajtrk. Lahko pa jih uporabljate tudi v obliki prahu oziroma kapsul z izvlečkom brusnic, vendar se pred jemanjem kakršnih koli dodatkov posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

icon-expand Največ koristi bomo imeli od uživanja svežih brusnic. FOTO: iStock

Zakaj uživati brusnice? Visoke ravni proantocianidinov, ki jih najdemo v brusnicah, pomagajo našemu imunskemu sistemu pri preprečevanju raznih bolezni. Ti močni polifenoli lahko negujejo sluznico črevesja, kjer se dejansko nahaja velika večina imunskega sistema. Brusnice vsebujejo posebne spojine, ki preprečujejo, da bi se bakterije pritrdile na notranjo površino sečil ali mehurja, ter pomagajo optimizirati ravnovesje bakterij v celotnem prebavnem traktu. Ena izmed najbolj znanih zdravilnih lastnosti brusnic je, da delujejo kot domače zdravilo za okužbe sečil. Te so pogost problem vseh ljudi in pomenijo vdor mikroorganizmov v sečila, kjer se razmnožijo in povzročijo vnetje. Najpogosteje so povzročitelji okužb bakterije iz prebavil, med katerimi prevladuje bakterija E. Coli. Okužba povzroča simptome pogostega ali bolečega/pekočega uriniranja, ki ga včasih spremljajo bolečine v spodnjem delu trebuha, smrdeč, moten urin ali kri v urinu. Okužbo lahko povzročijo tudi glive, paraziti in virusi. Uživanje brusnic oziroma nizkokaloričnega brusničnega soka lahko zmanjšuje več dejavnikov tveganja za bolezni srca, vključno s povišanim krvnim tlakom, ravnjo trigliceridov, vnetjem in odpornostjo na inzulin. Brusnice naj bi pomagale znižati raven "slabega" holesterola LDL ter povečati koristni holesterol HDL. Brusnice pomagajo pri driski in naj bi imele tudi čistilne, antiseptične, razstrupljevalne ter diuretične lastnosti. Telesu pomagajo odstraniti toksine ter pomagajo pri lajšanju težav z zadrževanjem vode in napihnjenostjo.

