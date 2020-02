BLOG: Zoperstavite se gripi na naraven način

Za premagovanje gripe sta potrebna predvsem potrpežljivost in veliko počitka, kljub temu pa obstaja nekaj naravnih metod in pripravkov, s katerimi lahko, če nič drugega, vsaj skrajšate čas okrevanja. Žal pa ni neke instant rešitve.

Žal pa se večina ljudi bolj malo posveča krepitvi imunskega sistema skozi celo leto in se na pomembnost tega spomnijo šele takrat, ko zbolijo. Takrat pa vsi iščejo čim hitrejšo in najučinkovitejšo rešitev.

Smo v obdobju povečanega tveganja za gripo in prehlade, zato tokratni prispevek namenjam "pametovanju" o tem, kako premagati gripo. Ne bom trošil besed o tem, da je preventiva boljša kot kurativa in da je treba ves čas skrbeti za močan imunski sistem. Namreč vsem je jasno, da ko je naš imunski sistem močan, je nevarnost, da zbolimo, precej manjša.

Kaj je gripa?

Gripo povzročajo virusi, ki prizadenejo nos, grlo in pljuča. Gripo povzroča virus influence tipa A, B ali C. Prenaša se predvsem z vdihavanjem virusnih celic iz zraka, če v bližini govori, kiha ali kašlja okužena oseba.

Simptomi gripe

Simptomi gripe nastopijo naglo in se razlikujejo od posameznika do posameznika. Vsako leto se pojavi druga podskupina gripe in povzroči simptome, ki se razlikujejo od simptomov gripe, ki so bili značilni za lansko leto. Pri gripi, kjer gre za zelo nalezljivo in pogosto okužbo dihalnih poti, so najbolj tipični simptomi povišana telesna temperatura, glavobol, mrazenje, suh kašelj, slabost, izguba apetita, bolečine v sklepih in mišicah ter močna utrujenost, ki lahko traja tudi nekaj tednov.

Sezonska gripa

Sezonska gripa, s katero se srečujemo vsako jesen in zimo, je znana že več stoletij. Strokovni izraz za gripo je influenca, ta pa izhaja iz srednjeveške latinske besede "influentia", ki se je uporabljala predvsem v astrologiji in je pomenila "vpliv". Takrat so bili ljudje prepričani, da je bolezen posledica "zlobnega vpliva" zvezd.

Humani virus gripe je bil odkrit šele mnogo kasneje, leta 1933.

Kako se virus gripe prenaša?

Virus gripe se prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastajajo pri govorjenju, kihanju in kašljanju. Torej jih lahko dokaj hitro vdihnemo, če smo v bližini obolelega.

Viruse, ki se nahajajo na raznih predmetih oziroma površinah (kljuke, telefoni, televizijski piloti, jedilni pribor itd.) lahko prenesemo v usta, nos in oči. Predmeti so sicer bolj redko vir okužb, čeprav mikrobi lahko preživijo tudi na površinah predmetov, ki so v okolici okužene osebe.

Naj grem k zdravniku?

Če ste gripozni, obisk pri zdravniku ponavadi ni potreben, saj si v večini primerov lahko pomagate sami. Terapijo se tako predvsem omejuje le na lajšanje simptomov. Jaz vam svetujem obilen počitek, pitje tekočin, grgranje tople (slane) vode ali soljenega prevretka žajblja.

Terapije, ki pomagajo lajšati simptome, so med drugim analgetiki in antipiretiki.