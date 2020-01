BLOG: Kako prenehati s prenajedanjem?

Prenajedanje ni nič drugega kot primitiven preživetveni mehanizem. Zaužitje več kalorij od potrebnih je našim prednikom omogočalo kopičenje in varčevanje energije v obliki telesne maščobe, ki bi jo telo porabilo v primeru pomankanja hrane in lakote. To je bilo za tiste čase (milijone let nazaj) povsem logično in normalno, danes, v modernih časih, pa takšen način prehranjevanja vodi v debelost in razna obolenja.

Zakaj se potem še vedno nažiramo, kljub vsem informacijam, ki so nam na dosegu roke? Že vrabci na vejah čivkajo, da s takšnim načinom prehranjevanja bolj kot karkoli drugega hranimo oči, čustva in vse to lahko na dolgi rok pripelje le v bolezen. Očitno se naši možgani niso razvili tako hitro kot naš dostop do hrane.

Tukaj je nekaj naravnih načinov, s katerimi lahko ustavite vašo slabo navado – prenajedanje.