BLOG: Kako se na naraven način boriti z migreno?

Migrena ni zgolj glavobol. Gre za izjemne bolečine, ob tem pa je oseba slabše opravilno sposobna (simptomi nevrološke nesposobnosti). Za migreno je značilna utripajoča ali pulzirajoča bolečina, navadno le na eni strani glave (nekateri bolečino občutijo na obeh straneh). Navadno jo spremljajo bolečina, slabost, bruhanje ter občutljivost na dražljaje iz okolja (vonj, zvok, svetloba), utrujenost ter težave z zbranostjo. S povečanim telesnim naporom se tudi opisani simptomi stopnjujejo. Pri nekaterih pa se lahko pred pričetkom migrene pojavi t. i. avra, bleščanje ali pojav slepih točk pred očmi. Migrena lahko traja od 4 ure pa do 72 ur in je zaradi hormonskih dejavnikov bolj pogosta pri ženskah.

V času migrenskega napada se lahko pojavijo štiri razmejena obdobja: premonitorno obdobje, obdobje avre, obdobje glavobola in obdobje umiritve. Premonitorni znaki se pojavijo pri okoli 40 % ljudi do dva dneva pred nastopom glavobola. Znaki so kar nespecifični in neizraziti, zato jih ljudje pogosto ne zaznajo. Nekateri najpogostejši so vzdražljivost, nihanje razpoloženja, togost vratu, zaprtost, pogosto zehanje, pretirana želja po nekaterih vrstah hrane in povečana žeja ter odvajanje vode. Avra, ki se pojavi eno uro ali celo manj pred glavobolom, traja od pet minut do ene ure, kaže pa se z različnimi vidnimi, čutnimi in gibalnimi znaki. Najpogostejši so vidni znaki v obliki iskric, bleščeče svetlobe, zaznavanje črnih pik, svetlih lis (različnih oblik), meglenega vida in začasna izguba vida (na enem očesu ali obeh). Nekateri imajo občutek zbadanja v nogah in rokah, mravljinčenja in otopelosti polovice telesa, obraza ali le določene okončine, najredkeje pa se pojavita zmedenost in dezorientiranost.

Med napadom migrene lahko občutimo naslednje simptome: utripajoča bolečina, navadno na eni strani glave, lahko pa tudi na obeh, občutljivost na svetlobo, zvok, lahko tudi dotik in vonj, slabost ali bruhanje, zaprtje ali driska, mrazenje, hladne roke in noge. Glavobol traja od 4 do 72 ur in se pojavi neposredno po avri ali prostem intervalu, ki je krajši od 60 minut. Ponavadi narašča postopno in v 30 do 60 minutah doseže maksimum.

Obdobje po glavobolu se pojavi, ko glavobol poneha in traja do 24 ur. Večina bolnikov se v tem obdobju počuti izčrpano, utrujeno in slabo razpoloženo. Nenadni premiki glave lahko povzročijo ponovno kratkotrajno bolečino.

Migreno lahko sprožijo čustveni, fizični, prehranski ali okoljski dejavniki. Nekateri sprožilni dejavniki, na katere moramo biti pozorni, so fizični napor, določena hrana, stres, sprememba hormonskega stanja (predvsem pri ženskah), vročina, mraz, letno obdobje. Eden od glavnih vzrokov migrene je pomanjkanje določenih hranilnih snovi, kot so na primer vitamin B2, folna kislina, vitamin B12, vitamin D in magnezij.

Dehidracija

Ob povečanem potenju hitreje postajamo dehidrirani, saj ob tem telo izgublja za delovanje pomembno tekočino in elektrolite. Ob dehidraciji se lahko vaši možgani začasno skrčijo zaradi pomanjkanja vode, kar lahko povzroči glavobol ali migreno. Prav tako lahko v migreno vodi pomanjkanje magnezija zaradi dehidracije.

Izpostavljenost plesni

Plesen predstavlja resen problem v naših domovih, česar se ljudje premalo zavedamo. Nahaja se na različnih mestih in izpostavljenost plesni lahko vodi v neprijetne in resne težave z zdravjem, med drugim tudi v migrene in glavobole.