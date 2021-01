BLOG: Kako se znebiti hemoroidov?

Menim, da ni bolj primernega časa kot je prav sedaj, da se razpišem o prav posebni in še vedno nelagodni temi. Veseli december je za nami, mesec, ko večina ljudi zares pretirava s hrano in alkoholom. Še posebej z živili, ki pustijo največ škode za seboj. Januar pa je mesec zaobljub in mesec spopadanja s težavami, ki jih je prinesel veseli december.

Danes je za mene prav poseben dan in sem zelo vesel, da z vami delim že jubilejni 100 prispevek. Hvala vsem, ki me spremljate in podpirate moje delo, ter trud in željo po ozaveščanju, kako celostno poskrbeti za naše zdravje.

Drage moje bralke in bralci, leto 2020 je za nami in verjetno se strinjate z menoj, da je bilo to leto najbolj posebno do sedaj. Pustimo ga za nami in poskušajmo izvleči oziroma dodobra si zapomniti le lekcijo, ki nam jo je narava dala. V novem letu vam želim veliko zdravja, tako fizičnega kot tudi mentalnega! Za vse ostalo pa se lahko sami potrudite. Kot smo vsi lahko v letu 2020 ugotovili, je zdravje največje bogastvo.

Notranji hemeroidi ne bolijo in so mehki na otip, ob draženju pa lahko zakrvavijo. V začetni fazi niso vidni navzven. Šele kasneje, ko postanejo večji, pa se ob napenjanju pričnejo bočiti skozi analni kanal.

Ti se nahajajo znotraj zadnjične sluznice in v večini primerov ne povzročajo bolečin, draženja ali srbenja. So prirojena oblika hemoroidov in nastanejo predvsem zaradi težav z vezivnim tkivom in ožiljem v predelu zadnjika.

Hemoroidi so med ljudmi še bolj znani pod izrazom zlata žila. To so povečane vene, ki se nahajajo v spodnjem delu danke (rektuma) in zadnjične odprtine (anusa). Zaradi povečanega pritiska krvi se vene razširijo, kar ponavadi nastane ob zaprtju, hudi driski ter ob nosečnosti, ko na malo medenico pritiska plod.

Zunanji hemoroidi

Ti se nahajajo pod kožo, ki obdaja zadnjično odprtino (anus). Zunanji hemoroidi za razliko od notranjih srbijo in bolijo, ob odvajanju blata lahko tudi zakrvavijo. Tromboziran zunanji hemoroid nastane zaradi krvnega strdka v hemoroidalni veni ter povzroči hudo bolečino.

Zunanji hemeroidi so navzven dobro vidni in se kažejo kot izbokline analne kože in sluznice in so stalno prisotni. Še bolj so izraziti in opazni vidni po daljšem sedenju, prav tako nanje negativno vpliva napenjanje. Pogostejši so pri ženskah, velikokrat se pojavljajo prav v času nosečnosti in po porodu.

Ko v zunanjem hemeroidu nastane strdek, govorimo o tromboziranem zunanjem hemoroidu, ki je na otip zelo boleč. Tvorba krvnega strdka v zunanji hemoroidalni veni povzroči otekanje in vnetje. Bolečina se ob sedenju in zlasti odvajanju blata še poveča. Vzrok za nastanek tromboze so vnetja, drobne razpoke ali razjede v zadnjikovem kanalu.

Zunanji hemoroidi lahko otečejo tudi po fizičnih obremenitvah oziroma športnih aktivnostih. Če imate pogosto takšne težave, je mogoče smiselno preventivno jemanje mikroniziranih flavonoidov že nekaj dni pred načrtovano fizično aktivnostjo.

Simptomi

Najpogostejši znaki hemoroidov so bolečina med odvajanjem, sveža (po navadi neboleča) krvavitev iz zadnjika, boleče zatrdline, analni srbež ter izločanje sluzi iz zadnjika. Krvavitev se praviloma sama ustavi, dolgotrajne težave pa lahko privedejo do slabokrvnosti.