BLOG: Kako se znebiti napihnjenega trebuha?

Napihnjenost trebuha se pojavi, ko so prebavila napolnjena z zrakom ali plini. Napihnjen trebuh je po navadi znak slabe prebave, zaradi katere v črevesju nastaja preveč vetrov. Zaradi slabe prehrane večine ljudi, visoke ravni stresa, rednega uživanja raznoraznih zdravil in izpostavljenosti različnim onesnaževalcem, ni presenetljivo, da imajo ljudje težave z napihnjenostjo. Tokrat si bomo podrobneje ogledali razloge, zaradi katerih se morda spopadate z napihnjenim trebuhom, in izvedeli kaj več o naravni pomoči za napihnjenost.

Med vzroki za napihnjenost trebuha so močno vnetje črevesja, slabo delovanje encimov trebušne slinavke, prekomerna rast bakterij oziroma disbioza, okužba s H. pylori, paraziti (zlasti Clostridium in kandida lahko povzročita veliko težav z napihnjenostjo). Pri mnogih ljudeh so vzroki čezmernega kopičenja plinov v črevesju naslednji:

- neustrezna prebava beljakovin,

- nezmožnost popolne razgradnje sladkorja in ogljikovih hidratov (nekatere kompleksne sladkorne spojine potrebujejo prisotnost encimov, da se popolnoma prebavijo, vendar jih lahko ljudem primanjkuje),

- neravnovesje oziroma porušena črevesna flora (v prebavnem traktu je na milijone zdravih in nezdravih bakterij, ki tekmujejo, in ko slabe bakterije iz enega ali drugega razloga prevladajo nad dobrimi, lahko neravnovesje povzroči napihovanje v trebuhu in prekomerno nastajanje plinov),

- včasih lahko napihnjenost pomeni resne zdravstvene težave, ki se skrivajo pod površjem (poleg raznih okužb je lahko to stanje povezano z alergijami, hormonskim neravnovesjem, motenim delovanjem ščitnice, avtoimunimi obolenji črevesja, resnimi obolenji trebušne slinavke, jeter in žolčnika). Drugi možni vzroki za napihnjenost lahko vključujejo:

- sindrom razdražljivega črevesa (še posebej če imate težave z zaprtjem),

- avtoimuna obolenja, kot sta Crohnova bolezen ali ulcerozni kolitis,

- dehidracija,

- alergije ali občutljivosti na hrano, vključno s celiakijo ali intoleranco na laktozo,

- SIBO,

- okužba v črevesju,

- črevesna obstrukcija,

- hormonske spremembe,

- nekatere vrste raka. Težave se pojavijo tudi, ko gremo k splošnemu zdravniku ali gastroenterologu in po navadi dobimo zdravila, ki naj bi nam bila v pomoč, a pravzaprav naredijo še več škode. Takšna zdravila so antacidi oziroma zaviralci protonske črpalke in antispazmodična zdravila.

icon-expand Napihnjen trebuh je po navadi znak slabe prebave, zaradi katere v črevesju nastaja preveč vetrov. FOTO: Thinkstock

Kot sem že pisal in vam poskušal na čim bolj enostaven način predstaviti delovanje prebavnega trakta, želodec mora biti kisel. Mi pa ga s takšnimi zdravili dodatno obremenimo in višamo ph, kar pomeni, da postane bazičen. Zgaga in občutki kisline ... Vem, logično vam je, da to pomeni prekomerno kisel želodec, a žal v večini primerov temu ni tako. Obstajajo mehanizmi v telesu, ki vplivajo na to, da se ob ustrezno kislem želodcu zaklopka požiralnika zapira in prepreči vdor kisline v požiralnik, da ne bi prišlo do poškodb. Ko pa želodec ni dovolj kisel, ne pride do tega signala in mehanizma zapiranja. Takrat imata vrenje hrane in preslaba kislina iz želodca prosto pot do požiralnika. Mi čutimo kislino, a kot sem dejal, je le-ta posledica premajhnega izločanja kisline in ne prevelikega. Verjemite mi, vem, o čem govorim in zavedam se, da vse dosedanje trditve večine strokovnjakov postavljam na glavo. Dolgo časa sem to področje raziskoval in sodeloval s številnimi strokovnjaki v ZDA in tako tudi potem prišel do odločitve, da proizvedem lasten izdelek, ki pomaga želodcu dovajati kislino. Torej povsem drugačen pristop in ne tako, kot imamo pri nas večinoma zdravila za zaviranje kisline, ki nas v večini primerov peljejo v pogubo. Na koncu koncev sem že poleg vsaj tisoč strank tudi sebi pomagal s tem pristopom in izdelkom. Prvo in osnovno pravilo, če se želimo rešiti prebavnih težav in napihovanja, je imeti dovolj kisel želodec. Ustrezna raven želodčne kisline bo potem vplivala na številne druge dejavnike (boj proti raznim patogenom), pravilni razgradnji živil in pravilnemu delovanju ostalih delov prebavnega trakta. Vse to vpliva na žolčne soli, ki so poleg razgradnje maščob tudi protimikrobne in katerih pomanjkanje je nemalokrat povezano s pojavam SIBO, o katerem sem tudi že pisal. Prav tako ustrezne ravni želodčne kisline vplivajo na delovanje ostalih prebavnih encimov, ki so vitalnega pomena. Kako se znebiti napihnjenega trebuha? 1. Poskrbite za dovolj kisel želodec. 2. V svojo prehrano vključite probiotike. "Dobre bakterije", imenovane probiotiki, delujejo kot prijazni bojevniki v vašem prebavnem traktu in ubijajo slabe bakterije, ki lahko sprožijo prebavne težave in razne reakcije. Lahko jemljete probiotične dodatke ali pa jih pridobite iz naravnih probiotičnih živil , kot so kislo zelje, jogurt, kefir in na primer kombuča. AMPAK PREVIDNO! Ljudje slišijo in preberejo vse mogoče informacije o tem, kako so probiotiki koristni. No, saj so. Probiotiki in mikrobiom ter endogena hranila, ki jih proizvajajo, imajo veliko dobrih koristi. Povzročajo tudi kislost, ki preprečuje razmnoževanje številnih parazitov in bakterij v črevesju, kar je popolnoma koristno. Če pa imate že veliko disbiozo, včasih te dobre bakterije lahko dejansko povzročijo več napenjanja, več plinov. In ker tukaj prihaja do fermentacije, vam lahko začne povzročati težave tudi histamin. 3. Uživajte več vlaknin Eno najučinkovitejših zdravil za napihnjen želodec je izboljšanje vaše prehrane, saj hrana, ki jo uživate, igra pomembno vlogo pri uravnavanju količine zraka in plinov, ujetih v vašem prebavnem traktu. AMPAK... PREVIDNO! Mogoče uživate veliko avokada, ter živil z višjo vsebnostjo FODMAP, ki fermentirajo v črevesju? Vem, vsa ta živila sodijo v tako imenovana zdrava živila, a kaj, ko imate porušeno črevesno floro in vam ta težko prebavljiva živila naredijo več škode kot koristi. Za nekaj časa jih odstranite iz jedilnika.

Bobana lahko spremljate na njegovi spletni strani, Facebookovem in Instagramovem profilu. Vsa mnenja, morebitna vprašanja in predloge lahko sporočite na info@bobanpaukovic.com ali 24ur.com@pop-tv.si.

Kaj vam svetujem kot rešitev? To so zdravi in pusti viri beljakovin, dobre maščobe in zelenjavo, ki je kuhana na pari in lahko prebavljiva. Torej, včasih vam te vlaknine, ki so zadnje čase zelo promovirane, ne bodo prinesle koristi. Kvečjemu obratno, vam bodo celo škodovale in povzročale dodatno napihovanje. V kolikor se boste želeli rešiti napihovanja, je potreben strateški pristop. Zavedajte se, da nikoli ni neke univerzalne rešitve in da je vsak organizem poseben, unikaten. Kar bo nekomu prineslo rezultate, bo vas lahko peljalo v pogubo. Zato poskušajte z majhnimi spremembami in opazujte reakcijo prebavil. Tako kot pri dojenčkih. Včasih boste morali z uživanjem določenih živil počakati, včasih le zmanjšati količine, včasih pa žal za nekaj časa le te popolnoma izločiti. 4. Zelišča, začimbe in čaji Naravna zelišča za pomiritev prebavil, kot so ingver, regrat, aloe vera in komarček, se že tisočletja uporabljajo za blaženje teh neprijetnih težav s prebavili. Mnoga zelišča delujejo kot diuretiki in pomagajo telesu sprostiti odvečno tekočino, medtem ko lahko nekatera, kot je na primer ingver, pomagajo pri boljšem delovanju želodca. Tudi zelišča, kot so peteršilj, origano, kumina, rožmarin itd. so vam lahko v pomoč. Od čajev svetujem rman, žajbelj, pelin itd. 5. Ne pozabite na redno fizično aktivnost, hidracijo ter razne pristope (meditacija, sproščanje, masaža, dihalne vaje itd.), ki bodo zmanjševali reakcijo vašega organizma na stres. Sem sodi tudi skrb za reden in kakovosten spanec. Ja, tudi to vse ima izjemno velik na lajšanje težav, ki jih povzroča napihovanje in nepravilno delovanje prebavil. 6. Izogibajte se hrani in pijači, ki povzročata prebavne težave. Zdaj, ko veste, kaj bi morali jesti, si poglejmo nekaj živil, ki lahko še poslabšajo napihnjenost.

icon-expand Prvo in osnovno pravilo, če se želimo rešiti prebavnih težav in napihovanju, je imeti dovolj kisel želodec. FOTO: iStockphoto