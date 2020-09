BLOG: Katera živila znižujejo krvni pritisk?

Ta zeliščni čaj vsebuje veliko število antioksidantov in učinkovito znižuje krvni tlak, tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, a je treba upoštevati nekaj manjših tveganj. Pri izjemno velikih odmerkih čaj hibiskusa lahko moti nekatere funkcije jeter. Zaradi izjemno učinkovitih rezultatov pri zniževanju krvnega tlaka ga tudi ne priporočam nosečnicam/doječim ženskam ter posameznikom, ki jemljejo določena zdravila, vključno z zdravili za diabetes in visok krvni tlak.

Vsi, ki smo v preteklosti gledali risanko Popaj, dobro vemo, da je špinača zelo zdravo živilo. Poleg tega, da vsebuje antioksidante in pomaga zmanjšati vnetja, vpliva tudi na zmanjšanje krvnega pritiska. Magnezij, kalij, folati in magnezij, ki so v špinači, bodo prispevali k nižanju in ohranjanju normalnega krvnega pritiska.

Vsebuje polifenole in kalij ter je lahko odlično pomagalo pri zmanjševanju tako sistoličnega kot tudi diastoličnega tlaka.

Katera so živila, ki znižujejo krvni pritisk?

Na visok krvni tlak vpliva kar nekaj različnih dejavnikov (prehrana, gibanje, stres in genetski zapis), zato boste s spremembami življenjskega sloga in uživanjem hrane, ki znižuje krvni tlak, veliko lahko naredili tudi sami pri odpravi te težave.

Olje sezamovih semen je kot naravno zdravilo priljubljeno že tisočletja in ima kar nekaj pozitivnih vplivov na zdravje. Znižuje krvni tlak in pomaga zaščititi pred srčno hipertrofijo. Sezamovo olje naj bi povečalo koncentracijo kalija ob zmanjšanju natrija v krvi.

Lahko celo zniža krvni tlak pri bolnikih, ki so že razvili periferno arterijsko bolezen, ki največkrat prizadene arterije spodnjih udov. Vsebuje več snovi, ki imajo pozitivne vplive na krvni pritisk (npr. lignani, alfa linolenska kislina, vlaknine).

Olivno olje je eno od živil, ki ga vsekakor želite vključiti v svojo redno prehrano. To okusno olje, bogato z antioksidanti, tudi znižuje krvni tlak. Je nepogrešljiv del mediteranske prehrane, dobro znane prehrane, povezane z daljšo življenjsko dobo in manjšim tveganjem za nastanek bolezni srca.

Tudi pistacije so na seznamu živil, ki znižujejo krvni tlak, in so prav tako pomembne tudi za tiste, ki trpijo za povišanim holesterolom. Oreščki po navadi pozitivno vplivajo na znižanje krvnega tlaka, toda v primerjavi z drugimi vrstami oreščkov so pistacije daleč najboljša izbira.

Česen in čebula

Česen ima predvsem pozitiven vpliv na sproščanje gladkih mišic krvnih žil, ki se razširijo zaradi adenozina. To snov vsebuje tudi čebula. Prostaglandina A1 in E, ki ju najdemo v čebuli, učinkujeta podobno. Svetujem uživanje surovega česna in čebule.

Ribe

Uživajte ribe, ki vsebujejo veliko omega 3 maščobnih kislin, ki prav tako učinkovito pomagajo pri zniževanju krvnega pritiska. To so predvsem plave ribe, sardele, skuše, losos in tuna.

Stročnice

So izjemno hranilne in vsestransko uporabne. Prav tako pripomorejo k nižanju krvnega pritiska, saj so polne vlaknin (vzdržujejo upogljivost krvnih žil.), magnezija, kalija in drugih izjemno pomembnih sestavin, ki pozitivno vplivajo na zdravje srca.

Vitamin C

Pomanjkanje vitamina C vpliva na zvišanje krvnega pritiska, zato priporočam uživanje živil, ki so bogata z vitaminom C.

Kalij

Kalij je mineral, za katerega je splošno znano dejstvo, da znižuje krvni tlak. Njegova naloga v našem organizmu je uravnavanje večjih količin natrija, ki jih telo dobi s hrano. Majhne količine kalija v telesu pa povzročijo visoki krvni tlak, če je v prehrani veliko natrija. Kalij vsebujejo na primer banane, krompir, datlji, češnje, grozdje, jabolka, hruške, jagode, pomaranče, mango, ribez, ajda, brstični ohrovt, buče, brokoli, fižol, soja, kislo zelje, koleraba, leča, paradižnik.

Kalcij

Nekateri menijo, da je visok krvni pritisk posledica pomanjkanja kalcija in ne prevelike količine natrija. Kalcij učinkuje kot naravni diuretik, ki ledvicam pomaga odplakniti natrij in vodo. Zaradi tega naj bi se posledično znižal tudi krvni tlak. Kalcij je na primer v mlečnih izdelkih, sardelah, lososu, listnati zelenjavi, brokoliju, ohrovtu, blitvi.

Magnezij

Tako kot kalij tudi magnezij skrbi za zdravo cirkulacijo krvi.

Koencim q10

Ta antioksidant širi žile in naj bi zato kar znatno zniževal pritisk.

Še nekatera živila, ki pozitivno vplivajo na krvni tlak, so datlji, rozine, sončnična semena (nesoljena), lešniki, pomaranče, suhe fige, češnje, oves, dinje, paradižnik, marelice, limonin sok, sladki krompir, stročnice, črni ribez, koriander, koromač, peteršilj, zelena listnata zelenjava, artičoke.

Živila, ki se jim je treba izogibati, pa so suhomesnati izdelki, suhe slane ribe, konzervirano meso in zelenjava, slane maščobe, slani siri, margarina, smetana, mast, slan kruh, slane testenine, slano pecivo, pijače in začimbe, ki vsebujejo natrij.