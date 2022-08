BLOG: Kakšne so prednosti kolostruma oziroma 'prvega mleka'?

Torej, sesalci dobivajo le nekaj dni po rojstvu to posebno hrano, imenovano kolostrum. Ta je bogat vir več kot 90 sestavin in zaščitnih substanc, med katerimi so najpomembnejši vitamini, minerali, aminokosline, rastni hormoni in laktoferin, ki omogoča absorbiranje železa.

Gre za specifično rumenkasto obarvano tekočino, ki je prva hrana za mladička. Po sestavi se od mleka razlikuje predvsem po izredno veliki vsebnosti imunoglobulinov IgG (to je protiteles, ki mladička ob rojstvu zaščitijo pred okužbami, pospešujejo pa tudi celjenje ran). Kolostrum nastaja v dojkah le štiri do pet dni in ustreza posebnim potrebam novorojenčka. S svojo izjemno sestavo predstavlja nepogrešljivo popotnico za rast, zdravje in krepitev imunskega sistema.

Pri ljudeh sicer kolostrum ni potreben za preživetje dojenčkov, rojenih v polnem roku (37 tednov nosečnosti in več), vendar zagotavlja številne koristi za zdravje. Kolostrum postane še bolj bistvenega pomena za nedonošenčke, ki najverjetneje trpijo zaradi zapletov v maternici, in v neposrednem poporodnem obdobju, kar ima za posledico zastoj v rasti in visoko dovzetnost za okužbe, črevesne motnje, zaplete na pljučih in poškodbe možganov.

Imunski sistem je treba graditi in to nalogo po rojstvu opravlja kolostrum s pomočjo protiteles, ki so pritrjena na beljakovine v njem. S pomočjo kolostruma se imunski sistem novorojenčka lažje prilagodi novemu okolju. Kolostrum vsebuje veliko število beljakovin (90 g na liter mleka) in skoraj nič maščob (0–2 g na liter mleka). Vsebnost beljakovin se v materinem mleku z dnevi zmanjšuje, maščob sprva ni, potem pa se njihova količina iz dneva v dan povečuje.

Poleg energije in aminokislin za izgradnjo beljakovin, ki jih zagotavljajo prehranske beljakovine, so številne beljakovine sirotke in kazeina tudi bioaktivne – vplivajo na imunsko aktivnost, zmanjšujejo vnetje in spodbujajo obnovo tkiv, vključno z želodcem.

Kolostrum je bogat vir beljakovin, ravnovesje med kazeinom in sirotkinimi oblikami beljakovin v kolostrumu pa je edinstveno primerno, da koristi nezrelemu prebavnemu sistemu novorojenčka. Kazeinske beljakovine tvorijo strdke v želodcu, ki upočasnijo sproščanje aminokislin med prebavo in absorpcijo, medtem ko se beljakovine sirotke prebavijo hitreje. Ker imajo nedonošenčki nezrelo proizvodnjo želodčne kisline in omejeno sposobnost cepitve beljakovin, lahko specifična sestava kazeinskih beljakovin v kolostrumu povzroči povečano preživetje nepoškodovanih, imunološko pomembnih beljakovin, vključno z imunoglobulini.

Izjemno pomembna mikrohranila, ki se nahajajo v v kolostrumu, so vitamini A, E in C, selen, baker in cink ter tudi kalcij, fosfor in železo.

Glavna razlika med kolostrumom in zrelim mlekom je koncentrirana prisotnost makrohranil in mikrohranil, protimikrobnih dejavnikov, imunostimulirajočih sestavin in rastnih faktorjev.

Ogljikovi hidrati

Človeški kolostrum vsebuje enostavne in kompleksne sladkorje, vključno z višjim odstotkom oligosaharidov, čeprav se ravni znatno zmanjšajo 48 ur po porodu. Oligosaharidi delujejo protivnetno, lahko delujejo kot prebiotiki, imajo učinke proti adheziji in imajo vlogo pri razvoju možganskih in črevesnih celic.

Delujejo lahko tudi kot zaviralci patogenih bakterij, ščitijo pred okužbo in spodbujajo rast koristnih bakterij, zlasti bifidobakterij. Te bakterije nudijo nadaljnje koristi z zaviranjem rasti škodljivih bakterij in proizvodnjo maslene kisline, to je kratkoverižne maščobne kisline, ki napaja črevesne celice; nekatere črevesne bakterije lahko celo zavirajo vnetne odzive.

Lipidi

Sestava membran mlečne maščobe se zelo razlikuje in nanjo vplivajo okoljski dejavniki, obdobje brejosti/nosečnosti, materina genetika, sestava telesa in prehrana. Glavne vrste lipidov pa vključujejo fosfolipide in sfingolipide. Uživanje mleka, obogatenega s sfingolipidom sfingomielinom, pa je izjemno koristno za nevrovedenjski razvoj.

Membrane mlečne maščobe vsebujejo tudi druge bioaktivne molekule, od katerih imajo mnoge protimikrobno, protivnetno in antikancerogeno delovanje. Gangliozidi, kompleksni lipidi, sodelujejo pri različnih celičnih funkcijah in imunskem odzivu. Delujejo lahko kot receptorji za različne bakterije in toksine ter ščitijo druge celice in tkiva pred invazijo patogenov; sodelujejo tudi pri nastajanju citokinov in aktivaciji imunskih celic ter črevesnem izločanju IgA. Gangliozidi prav tako prispevajo k razvoju več organskih sistemov, vključno s prebavnim in živčnim sistemom – zlasti vitalnih komponent novorojenčkov.

Protimikrobne in imunomodulacijske komponente

Številne spojine, ki branijo napade patogenov, prav tako neposredno ali posredno pomagajo stimulirati imunski sistem. Nekateri zagotavljajo pasivno imunost, spodbujajo rast koristnih bakterij v črevesnem mikrobiomu ali neposredno modulirajo imunski sistem.

Spojine kolostruma z najmočnejšim protimikrobnim delovanjem so imunoglobulini, laktoferin, laktoperoksidaza, laktalbumin, peptidi iz kazeinov in sirotkinih beljakovin ter lizocim, encim, ki uničuje tako gram-pozitivne kot gram-negativne bakterije. Drugi sladkorji, vključno z oligosaharidi, gangliozidi in nukleozidi, neposredno ščitijo pred invazijo patogenov, tako da delujejo kot lažni receptorji na črevesnih celicah, prav tako pa podpirajo širjenje koristnih bakterij v črevesju. Druge imunomodulatorne komponente vključujejo laktoferin, kolostrinin, citokine in levkocite.

Imunoglobulini so ključne sestavine kolostruma in pomagajo novorojenčkom, ki razvijajo lasten imunski sistem. Zagotavljajo pasivno imunost in v kolostrumu jih najdemo v zelo visokih koncentracijah, vključno z IgA, IgG, IgD, IgE in IgM, ki so učinkoviti pri obrambi telesa pred vrsto patogenov, vključno z bakterijami, virusi, paraziti in glivami. IgA zagotavlja imunsko zaščito v črevesju pred kolonizirajočimi mikrobi in okoljskimi toksini.