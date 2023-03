BLOG: Kri v blatu je lahko znak resnih zdravstvenih težav

Če opazite kri v blatu, je to lahko znak resnih zdravstvenih težav in bi morali poiskati zdravniško pomoč čim prej. Seveda pa je lahko tudi kaj manj nevarnega in pogosto ob tem pojavu ni razloga za paniko. Poleg obiska zdravnika morate tudi sami poskrbeti za nekatere spremembe v prehrani in življenjskem slogu, ki lahko pomagajo zmanjšati vnetje in izboljšati zdravje prebavnega trakta.

Krvavo blato je lahko zelo zaskrbljujoče in ni nekaj, kar bi lahko prezrli. Obstaja več možnih vzrokov. Krvavitev v prebavnem traktu: Kri v blatu je lahko posledica krvavitve v prebavnem traktu, ki se lahko pojavi na različnih mestih, vključno s požiralnikom, želodcem, črevesjem ali danko. Razjede v prebavnem traktu Hemeroidi : Gre za otekle žile v danki in anusu, ki lahko povzročijo krvavitev v blatu. Vnetna črevesna bolezen: To sta na primer ulcerozni kolitis ali Crohnova bolezen. Rak debelega črevesa Drugi vzroki za krvavitev v prebavnem traktu vključujejo analne razpoke, divertikulitis, infekcijske driske, črevesno ishemijo, celiakijo, polipe v debelem ali tankem črevesju, bolezni jeter itd. Dejavniki tveganja Kri v blatu, ki se v medicini imenuje tudi hematohezija, lahko prihaja iz katerega koli mesta v vašem prebavnem sistemu, od ust pa vse do anusa. Če krvavitev prihaja iz zgornjega dela prebavnega trakta (kot sta požiralnik ali želodec), potem to običajno povzroči katranaste ali črne iztrebke, ki se v medicini imenujejo tudi melena. Svetlo rdeča kri pa pogosto pomeni, da kri prihaja iz tankega ali debelega črevesa, danke ali anusa. Vsekakor vas opozarjam, da se – če opazite kri v blatu ali imate druge simptome, kot so bolečine v trebuhu, driska, zaprtje ali izguba telesne teže – posvetujte z zdravnikom. Zdravnik bo opravil pregled, ugotovil vzrok krvavitve v blatu in predpisal ustrezno zdravljenje.

Kako poteka zdravljenje? Zdravljenje krvavitve v prebavnem traktu je torej odvisno od vzroka. Če so na primer vzrok krvavitve v prebavnem traktu hemoroidi, lahko zdravnik predpiše zdravila, ki pomagajo zmanjšati otekanje in vnetje. V primeru razjed v prebavnem traktu se lahko predpišejo zdravila, ki zmanjšujejo kislost v želodcu. Vnetna črevesna bolezen zahteva daljše zdravljenje in vključuje uporabo protivnetnih zdravil, imunomodulatorjev in bioloških zdravil. V primeru raka prebavnega trakta pa je zdravljenje odvisno od vrste in stopnje raka ter lahko vključuje kirurgijo, kemoterapijo ali obsevanje. Včasih ima lahko nekdo kri v blatu in o tem ne razmišlja veliko, ker nima nobenih drugih simptomov. Včasih pa lahko kri v blatu spremljajo tudi drugi zaskrbljujoči simptomi, kot so:



- spremembe v gibanju črevesja,

- bolečine v trebuhu,

- šibkost,

- bruhanje,

- srčne palpitacije,

- krvava driska,

- težave z dihanjem,

- izguba teže. Kot sem že omenil, je barva krvi v vašem blatu zelo pomembna. Črno katranasto blato, imenovano tudi melena, običajno nakazuje, da krvavitev prihaja nekje iz zgornjega dela prebavil. Na primer, razjeda je lahko možen vzrok katranasto črnega blata. Če pa je vaše blato svetlo rdeče ali kostanjeve barve, potem to pogosto pomeni, da obstaja težava v spodnjem delu prebavnega trakta, kot je debelo črevo. Primeri možnih težav z nižjimi prebavili, ki povzročajo rdeče ali rjavo blato, vključujejo vnetno črevesno bolezen, divertikulitis in hemeroide.

Kako si lahko pomagate sami? Poleg obiska zdravnika morate tudi sami poskrbeti za nekatere spremembe v prehrani in življenjskem slogu, ki lahko pomagajo zmanjšati vnetje in izboljšati zdravje prebavnega trakta. Spremenite prehrano! Prehrana ima pomembno vlogo pri zdravju prebavnega trakta. Izogibajte se hrani, ki lahko draži prebavni trakt, kot so začinjena hrana, mastna hrana, alkohol, kava in gazirane pijače. Namesto tega uživajte živila, bogata s hranili, kot so zelenjava, sadje, ribe in kakovostno meso. Zmanjšajte stres! Stres lahko poslabša simptome prebavnih bolezni. Poskusite se sprostiti z jogo, meditacijo, masažo in mnogimi drugimi sprostitvenimi tehnikami. Pijte dovolj vode, da preprečite dehidracijo in izboljšate prebavo. Redna telesna aktivnost lahko izboljša prebavo, zmanjša stres in krepi imunski sistem. Živila, ki so še posebej koristna, so bogata s probiotiki, vlakninami, antioksidanti in vitaminom B12, vitaminom C, elektroliti in omega-3 maščobnimi kislinami. Izogibajte se pogostim sprožilcem, kot je začinjena ali zelo pekoča hrana, pa tudi naravno kislim živilom, kot so paradižniki in pomaranče. Korenina sladkega korena vsebuje protivnetno spojino, imenovano glicirizinska kislina, ki je znana po svojih pomirjevalnih učinkih na želodec, zaradi česar je še posebej zelo koristna pri gastritisu in razjedah. Ne samo, da glicirizinska kislina deluje protivnetno, ampak ima tudi antioksidativno, protitumorsko in protimikrobno delovanje. Tudi uživanje komarčka je lahko koristno pri zmanjševanju simptomov.

