BLOG: Kumare, zdrava in osvežujoča zelenjava za poletne dni

Kumare so znane po antidiabetičnem delovanju, zniževanju lipidov in antioksidativnem učinku na telo. V teh poletnih razmerah predstavljajo naravno in zdravo osvežitev ter odlično živilo za preprečevanje dehidracije.

To pomeni, da prehrana s kumarami ponuja dragocene vitamine in minerale, a ima izjemno nizko vsebnost kalorij – le približno 16 kalorij na skodelico. Kumare vsebujejo približno 95 odstotkov vode, torej dobro napolnijo želodec in vašim obrokom lahko dodajo volumen, ne da bi vas obtežile. To pomeni, da lahko jeste več in se počutite siti, medtem ko se še vedno držite splošnega zdravega načrta za hujšanje z nižjo vsebnostjo kalorij.

Flavonoidi, kot so kvercetin, apigenin, luteolin in kaempferol 6, imajo izjemne antioksidativne lastnosti. Na primer, kvercetin preprečuje sproščanje histamina, kaempferol lahko pomaga pri boju proti raku ter zmanjšuje tveganje za kronične bolezni.

Vitamin C in betakaroten sta vam verjetno že znana. Vendar to še zdaleč ni vse, kar vsebujejo kumare. Te vsebujejo več različnih bioaktivnih spojin, vključno s kukurbitacini, glukozidi, lignani, flavonoidi, tanini, apigeninom in flavonoli, kot je fisetin.

Sok iz kumar se že dolgo uporablja kot naravni spodbujevalec elektrolitov, še preden so obstajale razne energijske pijače in vitaminska voda. Ker ima antibakterijske lastnosti in je protivnetno živilo, se kumara že stoletja uporablja kot domače zdravilo za akne ali za zmanjšanje rdečice in zabuhlosti na koži.

Zanesljivo lahko rečemo, da kumara spada v družino buč, iz katere izvira veliko užitne zelenjave. To je eno najstarejših zelenjavnih živil, ki jih ljudje poznajo. Rastlina je omenjena tudi v Bibliji, ki jo opisuje kot zelenjavo Egipta. Še celo starodavne Rimljanke so kakovost soka kumar cenile kot odličen kozmetični izdelek, ki ščiti kožo. Zmečkana semena gojene kumare so pomešale s prahom, meso kumare pa so uporabljale za masko proti gubam.

Kumare so bogat vir vitaminov B, ki so znani po tem, da pomagajo olajšati občutke tesnobe in omiliti nekatere škodljive učinke stresa.

Mnogi ljudje trpijo zaradi pomanjkanja magnezija, ne da bi se tega sploh zavedali, toda prehrana s kumarami je vir magnezija in drugih elektrolitov, ki lahko pomagajo pri hidraciji črevesja in prebavne sluznice, zaradi česar ste bolj 'redni'.

Semena kumare se pogosto uporabljajo za preprečevanje in naravno lajšanje zaprtja v tradicionalnih oblikah medicine, kot je ajurveda, saj so bogata z vodo in vlakninami.

Vitamin K je v maščobi topen vitamin, ki skupaj z drugimi bistvenimi hranili, kot sta kalcij in magnezij, ohranja močne kosti. Podpira tudi zdravo presnovo, absorpcijo hranil, pomaga pri zdravju srca in pri strjevanju krvi, podpira nevrološke funkcije in lahko pomaga pri zaščiti pred rakom.

Kumare zagotavljajo tudi pomembne minerale, ki pomagajo ohranjati zdravo srce, vključno s kalijem in magnezijem. Kalij je povezan z bolj zdravimi ravnmi krvnega tlaka, saj pomaga nadzorovati tekočine v telesu. Pravilno ravnovesje kalija tako znotraj kot zunaj celice je ključnega pomena za vaš organizem. Živila, bogata z magnezijem, poleg splošnega delovanja živčevja, uravnavanja srčnega utripa, ravnovesja tekočin, boljše stabilnosti krvnega sladkorja in večje porabe energije blagodejno vplivajo tudi na krvni tlak.

Kukurbitacini, ki jih najdemo v kumarah, so znani po svojih citotoksičnih, hepatoprotektivnih, srčno-žilnih in antidiabetičnih učinkih. Lignani, ki jih najdemo v kumarah, imajo protivnetne učinke in spodbujajo krepitev imunskega sistema ter so koristni za boj proti boleznim srca in ožilja.

7. So naravna pomoč pri blaženju stresa

Kumare so bogat vir vitaminov B, vključno z vitaminom B1, B5 in B7 (biotinom). B-vitamini so znani po tem, da pomagajo olajšati občutke tesnobe in omiliti nekatere škodljive učinke stresa.

8. Hidrirajo in pomirjajo kožo

Kumare na kožo delujejo pomirjevalno in jo hladijo, zmanjšujejo otekanja in vnetja. Če rezine kumar položite na oči, zmanjšate jutranjo zabuhlost. So tudi naravno sredstvo za lajšanje in zdravljenje opeklin. Svež kumarični sok se že stoletja uporablja za naravno nego poškodovane, suhe ali občutljive kože. Uporabljali so jih celo za naravno zdravljenje aken in brazgotin.

Lupina kumare je dober vir vitamina A, ki lahko pomaga pri zdravju kože, poleg tega imajo kumare in njihova lupina diuretične učinke, ki lahko zmanjšajo zabuhlost.

9.Pomagajo lahko pri preprečevanju ali blaženju glavobolov

Tradicionalno so kumare uporabljali kot naravno zdravilo proti glavobolu in za zmanjševanje bolečin, saj se te borijo proti vnetjem in oteklinam. Glavobole ali migrene lahko sproži veliko stvari, vključno z dehidracijo, stresom, utrujenostjo itd. Živila z visoko vsebnostjo vode in magnezija, kot so kumare, pa se borijo proti glavobolom tako, da uravnavajo tekočine v telesu in preprečujejo dehidracijo.