BLOG: Laboratorijsko pridelano meso

Današnji tehnološki napredek pravzaprav nima omejitev, praktično je vse možno proizvesti in tako je tudi z živilsko tehnologijo. Živilski tehnologi se trudijo z raznimi inovacijami in tako ni nič presenetljivega oziroma čudnega, da bi lahko meso, pridelano v laboratoriju, kmalu pristalo na vašem krožniku. Toda, ali je meso, pridelano v laboratoriju, sploh zdravo in dostopno za vas? Poglobimo se v ta vprašanja, pa tudi v potencialne prednosti in slabosti vzpona proizvodnje umetnega mesa.

Kaj je laboratorijsko pridelano meso?

Običajno pridobivanje mesa pomeni vzrejo živali, pošiljanje v zakol in nato pakiranje mesa za prodajo. Iz česa pa je narejeno laboratorijsko meso?

Namesto vzreje živih živali za njihovo meso za izdelavo umetnega mesa (znanega tudi kot "meso brez klanja", "čisto meso" ali "gojeno meso") so izvorne celice iz mišičnega tkiva živali – znane kot živali donorke – v kombinaciji s serumom. Serum običajno izvira iz plodov poginulih krav. Celice se hranijo s sladkorjem in solmi, s čimer jih zavedejo, da mislijo, da so še vedno v živali – na ta način rastejo. Torej, v postopku žival potrebujejo samo na začetku, ko ji v lokalni anesteziji odvzamejo in izolirajo nekaj matičnih celic, ki imajo sposobnost samoobnavljanja. Celice nato v ustreznih pogojih v bioreaktorju oskrbujejo s kisikom in hranili, da se razrasejo v tkivo. Sčasoma se mišične matične celice začnejo preoblikovati, ko se krepijo, razširijo in dozorijo v mišična vlakna. Čez čas, ko se dovolj teh vlaken združi, dobimo kos mesa. Nato se lahko doda maščobno tkivo, da ima meso bolj skladen okus s tradicionalnim mesom.