BLOG: Lepota kože se začne od znotraj

Opazujem, kako mnogi posamezniki zapravljajo pravo bogastvo za izdelke, ki poskrbijo za nego kože. Prepričani so namreč, da so razna podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo kozmetičnih izdelkov, odkrila vir mladosti. Resnica pa je po mojem mnenju povsem nasprotna. Ta podjetja so le odkrila nov način, kako tem posameznikom 'prodajati meglo' in jim čim bolj izprazniti denarnico.

V tem prispevku vam ne bom prodajal eliksirja večne mladosti , temveč ponudil par nasvetov, kako oziroma s katerimi živili lahko poskrbite za nego in zdravje kože. Težave s kožo so kar pogosto povezane z intolerancami na določena živila, materiale in izdelke, oziroma s primanjkovanjem določenih hranil. Zato menim, da bo vsem tistim posameznikom, ki imajo kakršnekoli težave s kožo, zelo prav prišlo, če bodo namenili malo več pozornosti prehrani. Stvari, ki jih lahko naredite za zdravje in boljši videz vaše kože, so: zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost in kakovosten spanec. Prav tako odsvetujem uporabo raznih škodljivih krem, negovalnih olj, gelov za tuširanje itd. Vsi ti parabeni, konzervansi, razne umetne dišave oziroma dodatne snovi v teh izdelkih, obremenjujejo kožo. Zato vam svetujem, da preudarno nakupujete in uporabljate te izdelke. Menim, da je zelo pomembno poskrbeti za ohranjanje pravilnega ph kože, mnogi izdelki pa imajo ravno negativen vpliv na nanj. Prav tako bi rad izpostavil dejstvo, da me motijo razni tako imenovani naravni izdelki, ki to niso. Pa tudi tisti "pravi" naravni izdelki niso nujno najboljši. Kaj s tem mislim? Vem, da bi me zdaj vsi tisti proizvajalci in prodajalci teh naravnih krem najraje nekam poslali, ampak žal ne morem iz svoje kože. Poskušam biti čim bolj objektiven in vam ponuditi moj realen (neodvisen) pogled na vse skupaj.

Torej, veliko naravnih krem (kakršnih koli – tudi tistih za sončenje), vsebujejo eterična olja in ta so lahko za marsikaterega posameznika zelo škodljiva in preveč agresivna. Prav tako lahko ti naravni izdelki vsebujejo določene (četudi) naravne snovi na katere vaša koža ne reagira dobro ali pa celo imate alergijo na le te . Naravno ne pomeni nujno zdravo. In tako kot pri vseh zadevah na tem svetu, tudi tukaj pravim, da ni neke univerzalne rešitve. Kar je za nekoga zdravo, drugemu lahko škoduje, in obratno. Katera pa so tista živila in hranila, ki lahko blagodejno vplivajo na lastnosti oziroma zdravje?

icon-expand Stvari, ki jih lahko naredite za zdravje in boljši izgled vaše kože so: zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost in kakovosten spanec. FOTO: Shutterstock

Poskrbite za zadosten vnos antioksidantov Ljudem s kožo, ki je nagnjena k aknam, lahko primanjkuje vitaminov A in E – torej naravnih antioksidantov. Vitamin A vnesemo v telo v obliki retinola s hrano živalskega izvora ali v obliki karotenoidov v hrani rastlinskega izvora. Torej, najdemo ga v živalskih maščobah, jajcih, maslu, jetrih in pa tudi v korenju, sladkem krompirju, marelicah, špinači, ohrovtu, pomarančah, avokadu. Poleg naštetih živil je tudi mango odličen vir vitamina A. Svetujem pa vam, da vitamin A pridobite s hrano in ne s kakšnimi prehranskimi dopolnili, saj lahko preveč zaužitega vitamina A povzroči zdravstvene težave. Vitamin A je maščobotopen in se lahko skladišči v našem telesu. Vitamin E prav tako pripomore k vlažnosti kože, blaži suhost in poskrbi za mlajši izgled kože. Zato vam svetujem (če nimate alergije) uživanje oreščkov, še posebej mandljev. Vitamin E naj bi kožo ščitil pred prostimi radikali, ki nastanejo tudi kot posledica pretiranega sončenja. Najdemo ga predvsem v oljih, oreščkih (mandlji), prosu, ajdi, semenih, olivah, špinači, nekaj malega tudi v zelenolistnati zelenjavi in repi. Odličen vir vitamina E je tudi vodna kreša. Kombinirajte vitamin E s selenom( brazilski oreh) in tako izboljšajte antioksidativne sposobnosti. Vitamin E je prav tako maščobotopen, zato tudi v tem primeru previdno z vnosom. Prehrana z nizkim glikemičnim indeksom Hrano z visokim glikemičnim indeksom (npr. rafinirana živila, kot so beli kruh, sladkor, krompir) skušajte nadomestiti z živili, ki imajo srednje visok oziroma nizek GI in počasneje sproščajo sladkor. Predlagam polnozrnata žita, stročnice, nekatere vrste sadja in zelenjave. Dober način, da znižamo glikemični indeks živil je, da pojemo zraven takega živila veliko skledo solate in vir beljakovin. Hormon inzulin je znan po tem, da stimulira androgene – moške hormone, ki lahko sprožijo akne, zato je treba poskrbeti za uravnavanje inzulina. Moški hormoni lahko spodbudijo čezmerno tvorbo sebuma (seboreja) v žlezah lojnicah in čezmerno nastajanje celic (hiperkeratinizacija), kar vodi v otrdelost kože in posledično zamaši žleze lojnice. Svetujem pa tudi uživanje temnega sadja in jagodičevja, ki je bogato z antioksidanti in vsebuje veliko vlaknin, ki lahko pomagajo uravnavati inzulin. Hrana, bogata s fitoestrogeni, lahko pomaga ohranjati hormonsko ravnovesje. Torej, pri težavah s kožo bi si lahko pomagali tudi z naravnimi hormoni rastlinskega izvora, ki jih najdemo v živilih, kot so soja, fižol in leča. Vitamin C Ta vitamin ohranja prožnost žil, ima pa tudi pomembno vlogo pri tvorbi kolagena, veznega tkiva v naši koži. Z vitaminom C se lahko borite tudi proti vnetju kože, njegove antioksidativne lastnosti pa lahko nevtralizirajo proste radikale, ki poškodujejo celice in vodijo k prehitrem staranju kože. Vitamin C se nahaja v citrusih, zeleno listnati zelenjavi, papriki, jagodičevju, brokoliju, ohrovtu. Cink Cink je za zdravje kože nujno potreben mineral, saj pomaga zmanjšati vnetje in deluje proti kožni bakteriji, imenovani P. Acnes. Ta ima negativen vpliv na razvoj nepravilnosti na koži. Uživajte ostrige, semena, ajdo, oreščke, kakav, čičeriko, lečo. Maščobe in olja Maščobe so v naši prehrani nujne, med drugim tudi za to, da lahko koža ohranja vlago, hkrati pa v oljih najdemo izjemno pomembne vitamine , ki blagodejno delujejo na videz naše kože. Seveda ne bom izgubljal besed na to, da se je potrebno izogibati trans, hidrogeniziranim ali delno hidrogeniziranim maščobam. Omega-3-maščobne kisline Povečanje vnosa omega-3-maščobnih kislin v telo lahko zmanjšuje suhost kože in različna vnetja. Vnetje kože povzroči hitrejšo staranje kože in prispeva k nastanku različnih vnetnih obolenj. Ker se je z današnjim načinom prehranjevanja razmerje med omega-6 in omega-3-maščobnimi kislinami kar dodobra spremenilo (v korist omega-6), je priporočljivo uživati več omega-3-maščobnih kislin. Tako bomo blagodejno vplivali na vnetja. Glavni vir omega-3-maščobnih kislin je ribje olje. Mastne ribe so pomemben del zdrave, uravnotežene prehrane. Ribe, morska hrana in ribja olja lahko koristijo koži in vsesplošnemu zdravju, zato jih, če je le mogoče vključite v vašo prehrano. Torej, uživajte ribe (najbolje losos), ribje olje, mandlje, lešnike, orehe itd. Drugi viri omega-3-maščobnih kislin so orehi, lešniki, chia in laneno seme. Vitamini B Ste vedeli, da če v telesu nimate dovolj biotina, lahko vaša koža postane suha in luskasta? Pšenični kalčki so vir biotina, ki pomaga celicam pri razgradnji maščob. Vitamine B pa boste dobili tudi v kvasu, stročnicah, oreščkih, semenih itd.

icon-expand Ribe, morska hrana in ribja olja lahko koristijo koži in vsesplošnemu zdravju, zato jih, če je le mogoče vključite v vašo prehrano. FOTO: Shutterstock