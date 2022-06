BLOG: Luskavica ni le kožno obolenje, je bolezen imunskega sistema

Med ključnimi dejavniki nastanka luskavice je pretirano dejaven imunski sistem, ki napade zdrave kožne celice, posledično pa nastaja preveč zdravih celic. Ker je teh preveč, se kožne celice prehitro pomikajo na površino kože. Ker telo odmrlih celic ne more tako hitro odstraniti, se te kopičijo na površini kože. Še nekateri dejavniki, povezani z normalnim delovanjem organizma, so:

V nadaljevanju boste še malo bolje spoznali to neprijetno bolezen in dobili kar nekaj smernic, kako si lahko pomagate pri boju proti temu stanju.

Za luskavico je zmotno prepričanje, da je to le kožno obolenje. Dejansko je luskavica kronična oziroma dolgotrajna bolezen imunskega sistema. Natančen vzrok luskavice še ni znan. Znanstveniki sicer menijo, da se pojavi zato, ker pride do napake pri aktivaciji imunskega sistema v kožnih celicah, ki pospeši cikel njihove rasti.

Luskavica se najpogosteje pojavi na komolcih, nogah, lasišču, spodnjem delu hrbta, obrazu, dlaneh in podplatih. Lahko pa se pojavi tudi drugje (npr. nohti na rokah, genitalije in v ustih).

Znaki oziroma simptomi luskavice so različni in odvisni od oblike in resnosti te bolezni. Med pogostimi so:

Kako si pomagati?

Najprej bi rad poudaril, da če sumite na luskavico, se obrnite po pomoč k zdravniku. Poleg konvencionalnega zdravljenja, o katerem tukaj ne bom pisal, pa si lahko veliko pomagate tudi sami, in sicer z upoštevanjem spodaj naštetih smernic. Glede na to, da gre za avtoimunsko bolezen, se morate zavedati, da vas bo ta spremljala celo življenje. Še vedno pa to ne pomeni nujno, da boste ves čas v trpljenju. Z določenimi pristopi bo lahko marsikateri posameznik, če ne drugega, vsaj ublažil težave.

PREHRANA

Zakaj je prehrana pri luskavici tako pomembna?

Zdrava, uravnotežena prehrana je koristna za splošno zdravje vsakogar, pri ljudeh z avtoimunskimi obolenji pa še toliko bolj. Če nič drugega, ne želite s slabo prehrano obremenjevati že tako pretirano obremenjenega imunskega sistema.

Vsekakor se želite izogibati predelani hrani, enostavnim sladkorjem, alkoholu, nekakovostnim mlečnim izdelkom, predelanim mesnim izdelkom, hidrogeniranim oljem in ocvrti hrani. Prav tako morate ohraniti nizek vnos kofeina in alkohola ter opustiti kajenje. Izogibati se je treba raznim umetnim sestavinam in alergenom (odvisno od posameznika do posameznika).

Kaj uživati?

- probiotična živila,

- živila z visoko vsebnostjo cinka,

- viri omega 3 maščobnih kislin,

- živila z visoko vsebnostjo vlaknin,

- živila z visoko vsebnostjo antioksidantov,

- živila z visoko vsebnostjo vitamina A,

- zelišča in začimbe, ki delujejo protivnetno in vsebujejo antioksidante. Na primer kurkuma, ki vsebuje kurkumin,

- surovi mlečni izdelki,

- prav tako ne pozabite na D-vitamin.

Kako si lahko še pomagate?

- izogibajte se stresu in se ga naučite obvladovati,

- poskrbite za vadbo oziroma bodite fizično aktivni,

- ne pozabite na hidracijo,

- izogibajte se kopanju/tuširanju z vročo vodo.

Nekateri poskušajo tudi z akupunkturo, homeopatijo ter z raznimi naravnimi pripravki iz kokosovega olja, avokadovega olja, aloe vere, eteričnega olja čajevca, sivke in kadila.

Previdnostni ukrepi

Če že uporabljate običajno zdravljenje za luskavico, se zaradi kontraindikacij posvetujte s svojim zdravnikom, preden svojemu režimu dodajate kakršne koli dodatke ali druga naravna zdravila.

Če ste noseči ali dojite, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden uporabite katero koli konvencionalno ali naravno zdravljenje luskavice.

Ko uporabljate eterična olja za luskavico, jih najprej nanesite na manjšo površino in se prepričajte, da ne bo kakšne negativne reakcije.

Eterična olja vedno razredčite v olju, kot je na primer kokosovo.

Če imate na splošno občutljivo kožo, bodite še bolj previdni pri uporabi eteričnih olj.

Zaključek

Za konec naj omenim, da se po vsem svetu okoli 125 milijonov ljudi bori z luskavico, v Sloveniji pa med 30 in 40 tisoč. Ljudi z luskavico pogosto spremljajo še druga bolezenska stanja, kot so sladkorna bolezen, metabolni sindrom itd. Gre torej za večplastno kronično sistemsko bolezen, ki ne prizadene le kože, saj se vnetje lahko pokaže tudi drugje.

Žal luskavica ni povsem ozdravljiva, a je zdravljenje v zadnjih letih izjemno napredovalo. Če boste poleg zdravljenja v svoje življenje in prehranjevanje vnesli zgoraj naštete smernice, boste prav gotovo na pravi poti k izboljšanju stanja, ki ga s seboj prinese ta neprijetna bolezen.