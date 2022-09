BLOG: Naravna zdravila za vnetje ušes

Če je okužba srednjega ušesa bakterijska, jo najverjetneje povzroča bakterija Streptococcus pneumoniae. Najpogostejši povzročitelji vnetja so streptokoki, stafilokoki, pnevmokoki in virusi. Da, tudi virus lahko povzroči vnetje ušes. Prehlad ali alergije lahko povzročijo zamašitev, ki blokira evstahijevo cev, ki povezuje srednje uho z zadnjim delom grla. Ta zastoj lahko privede do kopičenja tekočine in pritiska ter zagotavlja okolje za razmnoževanje bakterij ali virusov, ki potujejo po evstahijevi cevi v srednje uho, kar povzroči ušesno okužbo.

Ušesne okužbe so lahko v zunanjem, srednjem ali notranjem delu ušesa. V današnjem prispevku se bom osredotočil na najpogostejšo vrsto ušesne okužbe, to je okužba srednjega ušesa. Kako si pomagati pri tej neprijetni zdravstveni težavi?

Ste vedeli, da naj bi bili dojenčki, ki so hranjeni po steklenički, zlasti v ležečem položaju, bolj nagnjeni k okužbam kot dojeni otroci? Poškodba ušesa, podnebne spremembe, spremembe nadmorske višine, uporaba dude, družinska anamneza ušesnih okužb in izpostavljenost cigaretnemu dimu pa so še nekateri izmed možnih dejavnikov tveganja.

Kateri so najbolj pogosti simptomi vnetja ušes?

Vnetje srednjega ušesa je lahko pogosto posledica nekega drugega vnetja, npr. na dihalih. Kadar bolehamo za angino, gripo, sinuzitisom, prehladom, bronhitisom itd., se na sluznici grla, ki je povezana z evstahijevo cevjo, nabirajo sluz in mikrobi. Ko slednji vdrejo v evstahijevo cev, lahko tudi na tej sluznici povzročijo vnetje, otekanje in zastoj sluzi.

Vnetje srednjega ušesa se tako skoraj zagotovo neizogibno pojavi, saj postane evstahijeva cev neprehodna in polna mikrobov, ki se lahko premaknejo tudi v srednje uho in v ustreznih pogojih povzročijo vnetje.

Za slabo prehodnost evstahijeve cevi in s tem povezana vnetja srednjega ušesa so poleg vnetij na dihalih krive tudi alergije. Tako, kot lahko gripa ali prehlad povzročita draženje, zadebelitev sluznice evstahijeve cevi in njeno nefunkcionalnost, to lahko povzročijo tudi alergije na pršico, pelod, pršico, živalsko dlako in živila. Enako je s cigaretnim dimom, raznimi dišavami in drugimi okoljskimi strupi.

Najbolj značilni simptomi in znaki vnetja ušesa so:

- bolečine v ušesu,

- občutek polnega, zamašenega ušesa ali šumenje v ušesu,

- povišana telesna temperatura,

- gnojni izcedek iz ušesa pri predrtju bobniča,

- slabši sluh ali pa pri otroku ni odziva na zvok.

Prvi znaki vnetja

Pri dojenčkih in otrocih moramo biti pozorni na nespecifične znake, ko se prijemajo za uho, so nemirni, razdražljivi, včasih imajo tudi prebavne motnje. Pogosto so sočasno prisotni znaki prehlada, kot izcedek iz nosu, boleče žrelo, zamašen nos in kašelj.

Kako lajšati in zdraviti vnetje

Za zdravljenje z bakterijami povzročenih vnetij srednjega ušesa uporabljamo antibiotike. Antibiotike moramo začeti jemati takoj, po navodilih zdravnika. Če vnetja ne zdravimo, se lahko pojavi trajna okvara sluha. Zdravnik nam pri vnetju srednjega ušesa lahko predpiše zdravila proti vročini, bolečini in kapljice za nos, ki zmanjšajo oteklino nosne sluznice.

Med drugim je izjemno pomembno poskrbeti za čist in prehoden nos.

Ste vedeli, da naj bi kronične težave z ušesi imeli pogosteje moški kot ženske? Ušesa so še bolj na udaru, če jih pogosto izpostavljamo vlagi – potapljanje ter razni vodni športi. Pogosteje se s to težavo srečujejo tudi majhni otroci, ki so v vrtcih, pa kadilci, ter posamezniki, ki uživajo veliko alkohola, ljudje z volčjim žrelom, ter tisti z znižanim imunskim sistemom. Prav tako so vnetju ušesa bolj izpostavljeni posamezniki, ki so pod kroničnim stresom, ljudje z raznimi kroničnimi obolenji (predvsem na dihalih), ter tisti, ki uživajo zdravila za supresijo delovanja imunskega sistema ali druga zdravila z resnimi stranskimi učinki.

Ukrepi proti ponavljanju vnetij:



- poskrbite za prehodnost in čistost nosu,

- zaščitite ušesa pred vetrom,

- ničesar ne vlivajte v sluhovod,

- ne drezajte po ušesu z vatiranimi palčkami,

- poskrbite za to, da vnetje povsem pozdravite, še posebej pri otrocih. Naj ne bodo prehitro izpostavljeni okolju, kjer je veliko mikrobov, ne izpostavljajte jih cigaretnemu dimu.