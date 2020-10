BLOG: Ne ignorirajte simptomov nizkega krvnega tlaka

Posamezniki z nizkim krvnim tlakom se pritožujejo nad slabšo kakovostjo življenja, saj so pogosto utrujeni in brez volje . Težave, ki jih pogosto spremljajo, so omotičnost, zaspanost, glavoboli, težave s koncentracijo, šibkost, slabost, mrzle roke in noge, pomanjkanje apetita, težave s prebavili, motnje vida, kratkotrajna izguba zavesti, motnje menstruacijskega ciklusa itd.

Nizek krvni tlak je lahko tudi znak težav v delovanju nadledvičnih žlez, kroničnega stresa, avtoimunskih obolenj ali kroničnih okužb. Pri nekaterih pa nizek krvni tlak ne povzroča nikakršnih težav in je za prognozo dolgega življenja celo ugoden.

Ker se zdrav krvni tlak lahko razlikuje od osebe do osebe, je hipotenzija opredeljena kot krvni tlak, ki je nižji od pričakovane normalne vrednosti za določeno osebo. Če izmerite krvni tlak, nižji kot 90/60, pa načeloma že lahko govorimo o hipotenziji.