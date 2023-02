BLOG: Ni tako važno, kaj 'žreš', bodi raje pozoren na to, kaj 'žre' tebe

Včasih ni dosti le jesti zdravo in skrbeti za gibanje ... Vse to ti ne bo pomagalo, če boš živel proti svojim željam, duševno trpel, tlačil svoja čustva in skrival ranljivost. Ne bo dovolj, če se boš izogibal toksičnim živilom, še vedno pa se obkrožal s toksičnimi ljudmi ter dovolil, da si prizadet in da te žalost razžira.

Rak pride, da bi te naučil, da življenje ni vedno enostavno in da moraš biti vsak dan hvaležen za tisto, kar imaš. Rak pokaže, da so ljubezen, podpora, vztrajnost in upanje najmočnejše zdravilo za premagovanje vseh bolezni, tudi te. Rak te nauči, da je življenje dragoceno in da moraš živeti vsak dan z zavestjo, da želiš narediti vse, kar je v tvoji moči, da ga narediš boljšega.

Pomen duševnega zdravja in duhovnega ravnovesja je v tem primeru lahko ključnega pomena. Zdi se mi, da rak ni nič drugega, kot pa poziv k temu, da najdeš pomen in smisel svojega življenja in začneš živeti in dihati s polnimi pljuči.

Genetska predispozicija, okoljski dejavniki ... vse to vpliva, sam pa sem mnenja, da je rak med drugim posledica notranjih stresorjev in negativnih čustev, kot so jeza, stalni občutki krivde in globoka žalost.

Definitivno gre za eno najtežjih izkušenj, s katerimi se lahko soočiš v življenju. Vzroki za bolezen so lahko povezani z notranjimi konflikti, stresom in pomanjkanjem duševnega ravnovesja oz. emocionalnega blagostanja, kar lahko vodi do takšne bolezni.

Kako si lahko pomagamo?

Kot vedno velja kot pribito: bolje preventiva kot kurativa. A žal se večina ljudi požvižga na zdravje in vse znake, ki nam jih telo kaže, preden zares odpove! Ko pišem telo, tukaj mislim tudi na našo dušo, naše misli, potrebe, želje ...

Tukaj bi vam zdaj lahko pisal in pametoval o vseh možnih čudežnih rastlinah in preparatih. Od CBD-ja, smole do belega omela, antioksidanta glutationa itd. A kako naj nam vse to pomaga, če nimamo urejenih misli in življenja?

Torej, če si želimo pomagati in vsaj malo prispevati k temu, da se izognemo tej bolezni, sta pomembna naslednja dva elementa: zdrav um in zdravo telo!

Kako pa poskrbeti za to? Je treba izvajati posebne oblike vadbe? Uživati posebna, čudežna živila? Se držati striktnih diet? NE! Treba je poslušati telo in ugoditi njegovim potrebam. Vedno vam pišem, kako potrebno se je zdravo prehranjevati in da to zdravo prehranjevanje ni nujno enolično in da ni le ena sama pot, ki vodi do takšnega zdravega prehranjevanja. Uživati morate hrano, ki je za vas med drugim sprejemljiva in ne čutite nelagodja pri uživanju le-te. Ni samo eno živilo vir vitaminov, mineralov, antioksidantov, beljakovin in zdravih maščob. Potrebno se je le malce potruditi pri zbiranju informacij, kaj vse lahko koristi vašemu zdravju. In potem je le na vas, da ta živila pametno kombinirate in na čim bolj zdrav način pripravite. Bodite kreativni in poskušajte imeti čim večji nabor teh živil.

Katera so vsa ta živila, sem že neštetokrat pisal in ni potrebe, da še enkrat pišem. Povem vam pa le, da imamo super živila tudi mi tukaj v svoji državi in ni treba kupovati nekih eksotičnih živil, ki so prešla par tisoč kilometrov do polic naših trgovin. Glede raznih diet, ki ponujajo čudežne rezultate, vrhunsko počutje itd. – prosim, ne nasedajte na te trike! Potrebno se je zamisliti nad sabo in potem najti način prehranjevanja, ki bo vzdržen in dolgoročen. Ne nekaj rigoroznega in dolgoročno nevzdržnega.

Poskrbite za zdrav um!

Razne tehnike čuječnosti, meditacija itd. vam bodo definitivno koristile. Poskusite se tudi sprostiti in ta naš življenjski kaos vsakodnevno zapustiti, pa četudi le za 15 minut. Nahranite dušo, ne le telo, igrajte se, smejte se, počnite kaj zabavnega – za to nismo nikdar prestari. Bodite v trenutku, izklopite se. S tem, ko se stalno potiskate naprej in greste čez vaše zmožnosti, trpinčite vaše telo. Še posebej v današnjih časih, ko vsi motivatorji in guruji za uspeh promovirajo le garanje, HARD WORK, PUSH YOU LIMITS itd., je postalo povsem nesprejemljivo, da rečeš, da rabiš počitek in odklop. Počitek ni enako lenoba! Zabava ni enako neodgovornost in bežanje od realnosti! To naše telo potrebuje, da se regenerira, da se lahko sproščajo hormoni sreče, zadovoljstva itd. Počitek in spanec sta nujno potrebna za regeneracijo in obnovo organizma!

Pogovarjajte se, dajte skrbi in negativna čustva, bodisi jezo ali žalost, ven iz sebe. Jokajte.

Ste slišali za izraz katarza? Vsakodnevna katarza se izraža v čustvenem sproščanju besa, zamere, vpitja itd. Če npr. človek začne s pestmi trkati v blazino in si v mislih predstavljati storilca, bo kmalu lahko začutil olajšanje in celo odpustil osebi, ki ga je užalila. Visoka katarza je duhovno čiščenje z umetnostjo. Skupaj z junaki knjige, igre ali filma se posameznik lahko s sočutjem reši negativnosti. Poskušajte.

Izogibajte se toksičnim odnosom! Verjemite mi, to nas ubija! Stalno pod adrenalinom, kortizolom ... to je recept za katastrofo! Naučite se sebi biti prioriteta in postavljati meje. Vem, lažje je svetovati, kot pa potem to dejansko uresničiti.

Dihajte. Verjeli ali ne, večina nas ne zna več dihati pravilno. Dihanje je namreč izredno močan indikator stresnega vpliva. Ko ozavestimo dihanje, lahko s prakticiranjem dihalnih vaj izboljšamo lastno počutje, znižamo stopnjo stresa in pomagamo k vzpostavitvi povezave duha in telesa. Pravilno dihanje se začne v nosu in se nato premakne v trebuh, ko se diafragma skrči, trebuh se razširi in pljuča se napolnijo z zrakom. To je najučinkovitejši način dihanja, saj potegne pljuča navznoter in ustvari podtlak v prsnem košu, kar povzroči pretok zraka v pljuča. Ne usta, temveč nos je popolnoma oblikovan za varno dihanje. Zahvaljujoč dlačicam v njem lahko filtrira tujke. Nos lahko tudi navlaži vdihani zrak, kar olajša delo pljuč.

Poskrbite za zdravo telo!

Ne pozabite na gibanje! Ljudje nismo narejeni za lenarjenje in celodnevno poležavanje ter sedenje. Tako ubijamo naše telo in um! Z gibanjem sprostimo napetosti iz sebe ter poskrbimo, da se sproščajo hormoni zadovoljstva in sreče. Da ne omenjam limfnega sistema, zdravja skeleta, mišic itd.

Poiščite vrsto fizične aktivnosti, v kateri bi zares lahko uživali in ki bi lahko bila del vaše skoraj vsakodnevne rutine. Bi pa poudaril, da poleg vaj, ki jih uvrščamo med kardio vadbo, ne pozabite na raztezanje in seveda vaje za moč, ki so za moje pojme nujno potrebne za vse nas.

Zaključek

Ni toliko važno, kaj "žreš", bodi raje pozoren na to, kaj "žre" tebe! Bodite zmerni, ne odrekajte se vsemu samo zato, ker vam nekdo reče, da je tako najbolj zdravo. Poslušajte tudi telo in dušo ... Seveda, bodite pametni in racionalni – en košček čokolade vas ne bo ubil, to je lahko hrana za dušo, medtem ko pa vsakodnevno prenažiranje s 300-gramsko vijolično lepotico ne hrani duše, temveč hudiča v vas. Včasih je nasvet toliko enostaven, da ga je zelo komplicirano vnesti in upoštevati v realnosti.