BLOG: Pasti sodobne fitnes industrije

Fitnes se je v zadnjih letih sprevrgel v industrijo, ki večinoma temelji na zunanjem videzu in zmogljivosti. Cilj vadbe je postal doseči določen estetski standard – nizko raven telesne maščobe, povečano mišično maso in izpolnjevanje zadanih vadbenih nalog. Toda, ali je to resnična definicija zdravja?

V tem blogu želim opozoriti na temeljno zablodo sodobne fitnes industrije: biti fit ne pomeni nujno biti zdrav. Čudovito izklesano telo je lahko fasada, ki skriva uničeno notranjost, porušeno ravnovesje in poškodovano duševno zdravje. Za mene je pojem fitnes mnogo širši in globlji. Predstavlja celosten pristop, ki vključuje vse aspekte – fizične, mentalne in duhovne.

Tisto, kar je v resnici pomembno, je ravnovesje na vseh ravneh. Osluškujte svoje telo. Telo vam bo samo povedalo, kaj potrebuje – kdaj potrebuje počitek, kdaj več gibanja, kakšno hrano želi. Vem, sliši in bere se tako klišejsko. Zdravje je ključni cilj vsake vadbe, ne estetika. Dolgoročna vitalnost je dosegljiva samo z usklajenostjo fizičnega treninga, zdrave prehrane, mentalnega ravnovesja in duhovne rasti.

Prava skrivnost dolgoročnega zdravja je v ravnovesju. Vsak posameznik je unikat in potrebuje program, ki je prilagojen njegovim fizičnim in psihičnim potrebam. Visoko intenzivni programi so lahko kratkoročno učinkoviti, a dolgoročno škodujejo telesu. Izguba telesne maščobe in izklesane mišice ne pomenijo nujno, da je telo zdravo.

Vsaka aktivnost, ki temelji na tekmovanju, dolgoročno ni zdrava. Treniranje za dosego specifičnih ciljev – bodisi to pomeni dvigovanje težkih uteži, izboljšanje vzdržljivosti ali pridobivanje mišične mase – vodi v disbalans v telesu in umu. Forsiranje specializacije prej ali slej povzroči poškodbe.

Zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč stanje popolnega fizičnega, mentalnega in socialnega dobrega počutja. Industrija, ki je nekoč slavila gibanje, moč in vitalnost, je postala prežeta z ekstremi – ekstremnimi dietami, vadbenimi režimi, in kar je najhujše, uporabo substanc, ki dolgoročno uničujejo telo.

Pogosto naletim na komentarje, da kot trener nisem videti kot tipični Instagram ali YouTube zvezdniki. Pravijo mi: "Zakaj nimaš še več mišične mase?" , "Kje so tvoji six-packi?" . In prav v tem tiči problem sodobnega dojemanja fitnesa. Je res merilo uspešnega trenerja samo fizični videz? Ali pa bi moral trener razumeti tudi znanstveno ozadje gibanja, biomehaniko, anatomijo, prehrano, psihologijo in vpliv na dolgotrajno zdravje? Hmm, tudi Matjaž Kek ni videti kot tipični nogometaši – kot trener in selektor pa je vrhunski, se strinjate?

V resnici ni popolnega programa vadbe. Vsak posameznik mora najti svojo kombinacijo moči, mobilnosti, vzdržljivosti, gibanja in predvsem vadbe, ki prinaša veselje in ne dodatni stres. Mi trenerji pa moramo razumeti, da je trening stres za telo in da smo mi kot trenerji odgovorni za to, da skrbno upravljamo količino stresa, ki ga našim strankam naložimo. Več ni vedno bolje.

Pri svojem delu strank ne silim v enostranske cilje, kot so izklesane trebušne mišice ali velik obseg bicepsov, ker vem, da je fitnes več kot le površinski videz. V trenutku, ko mi stranka zaupa svoje telo – svoj tempelj – vem, da imam odgovornost, da to zaupanje spoštujem. To pomeni, da se ne morem in ne smem držati le enega modela treninga, ki ga vsiljujem vsem. Pravi trener se prilagaja potrebam stranke, ne pa obratno. Tu ne gre za moj ego, temveč za skrb, da vsako telo prejme točno tisto, kar potrebuje.

Torej, dajmo v ospredje znanje in ne estetike. In ne sodimo knjige po platnicah.

Pot do zdravja ali uničenja?

V današnjem svetu se fitnes vse preveč osredotoča na "hitre rezultate" in "intenzivne preobrazbe." Vidimo naslove, kot so: "Preobrazba v 12 tednih!" ali "Killer core trening za 6-pack". Toda, ali je to res pravo merilo uspeha? Mladostniki in odrasli enako sledijo tem trendom in vse pogosteje uporabljajo prepovedane substance, kot so steroidi, da bi hitreje dosegli te idealizirane cilje. A tu se skriva nevarnost – obsedenost z zunanjim videzom in hitrimi rezultati vodi v dolgotrajno uničenje zdravja, tako fizičnega kot tudi mentalnega in duševnega.

Ko stranka pride k meni, se vedno zavedam, da je njen cilj pogosto več kot le videz. Zadaj so lahko kompleksni občutki manjvrednosti, želja po potrditvi v očeh družbe ali pritisk, da morajo izgledati kot vsi tisti "ideali", ki jih vsakodnevno vidimo na družbenih omrežjih. A telo je več kot le oklep, ki ga izpostavljamo za všečke na Instagramu. To je orodje, s katerim živimo in delujemo, in če ga zlorabljamo, plačamo ceno.

Paradoks visokointenzivnih treningov

Ko vidim slogane, kot so "Go hard or go home" ali "No pain, no gain", ne morem mimo vprašanja: Zakaj mora biti vse usmerjeno v destrukcijo? Zakaj mora biti rezultat vadbe popolna izčrpanost, vnetje mišic, poškodbe in kronična bolečina? Mar nismo na treningu, da preprečimo poškodbe, da zgradimo funkcionalno telo, da se sprostimo in izboljšamo svoje splošno zdravje? Prepričanje, da mora trening vedno biti na visokih obratih in da se moraš počutiti popolnoma uničen po vsaki seansi, je eden največjih mitov fitnes industrije.