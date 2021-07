BLOG: Kako preprečiti pomanjkanje hranil?

Pomanjkanje vitaminov upočasni pridobivanje energije, zaradi česar smo nenehno utrujeni in šibki. Upočasni se tudi nastajanje živčnih prenašalcev, ki so potrebni za delovanje možganov in živčevja, to pa vodi v razdražljivost, nemir, občutljivost za bolečine in moten spanec. Poleg vitaminov so tu še minerali, elementi v sledeh, fitohranila ter določene maščobne kisline in aminokisline. Gre večinoma za nujno potrebne snovi, ki jih naše telo ne more proizvesti samo ali pa vsaj ne v zadostni količini, zato jih moramo v organizem redno vnašati s hrano.

Pomanjkanje mikrohranil lahko povzroči različne težave in bolezni, ki vplivajo na kakovost življenja, in se kaže v več oblikah. Do pomanjkanja posameznih hranil lahko pride že zaradi manjšega vnosa hrane, poleg tega se z leti lahko zmanjša tudi absorpcija skozi črevesno steno. Tako se na primer poveča potreba po določenih vitaminih.

Naš organizem je veliko bolj zapleten stroj in ko se poškoduje, okvari, potrebuje veliko več časa, da ga spravimo na zeleno vejo. Zato je pomembno poslušati telo in biti pozoren na "signale". In res velja rek, da je boljša preventiva kot kurativa.

Mikrohranila

Delujejo kot pospeševalci kemijskih reakcij pri izkoriščanju makrohranil, to je beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov. Nekateri strokovnjaki sem uvrščajo še (makro)minerale kalcij, kalij, natrij, magnezij, fosfor in klor. Nobeno živilo ne vsebuje vseh mikrohranil, ki jih naše telo nujno potrebuje, zato moramo za pokritje dnevnih potreb teh uživati raznovrstno, čim bolj svežo in po možnosti lokalno pridelano hrano.

Fitohranila

Gre za hranila, ki imajo antioksidacijsko in protivnetno vlogo (flavonoidi, karotenoidi, fenoli, terpeni itd.). Vplivajo pa tudi na izboljšanje imunskega odziva telesa, izboljšanje komunikacije med celicami, metabolizem estrogena ter zaviranje rakavih celic.

Težave, povezane s pomanjkanjem mikrohranil

Pomanjkanje mikrohranil, kot so vitamini A, C, D, B1, B2, B3, B6, B12, folna kislina ter železo, kalcij, jod, baker in selen, vpliva na metabolizem in imunski odziv. Pomanjkanje hranil, kot so žveplo, magnezij, cink, kalij, natrij, fosfor, voda in esencialne aminokisline, ne kaže specifičnih kliničnih znakov. Vpliva na metabolne procese ter lahko povzroči zastoj v rasti in zaostalost, poveča se lahko tudi verjetnost za zmanjšan imunski odziv.

Pomanjkanje železa

Pomanjkanje tega minerala je zelo pogosto, zlasti pri ženskah (menstruacija).

Simptomi pomanjkanja so bledica, omotica in glavoboli, zaspanost, krhki nohti in izpadanje las.

Pomanjkanje vitamina B12

Ta vitamin je bistvenega pomena za proizvodnjo rdečih krvnih celic in s tem za transport kisika. Prav tako sta od tega vitamina odvisna delovanje živčnega sistema in presnova energije.

Simptomi pomanjkanja so utrujenost, bledica in anemija, težave s koncentracijo, otrplost in mravljinčenje v okončinah, občutek dezorientiranosti.

Pomanjkanje folne kisline

Folna kislina ima pomembno vlogo pri pravilni rasti in razvoju živčnega sistema.

Simptomi pomanjkanja so utrujenost, mravljinčenje ali pomanjkanje občutka v okončinah, driska, nagnjenost k depresiji.

Pomanjkanje vitamina D

Telo lahko vitamin D naredi samo, vendar moramo svojo kožo izpostaviti sončni svetlobi. Zato je pomanjkanje vitamina D pogostejše pri posameznikih, ki so večino časa v zaprtih prostorih in v zimskih mesecih, ko je manj sonca. Obstajajo tudi živila, ki vsebujejo vitamin D, vendar je najpomembnejši dejavnik za pridobivanje tega vitamina sončna svetloba.

Simptomi pomanjkanja so mišična oslabelost in bolečine v kosteh, osteoporoza, skeletne spremembe pri otrocih.