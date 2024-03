BLOG: Prednosti in tveganja 'carnivore' diete

Kljub obilju prepričljivih fotografij, ki prikazujejo neverjetne rezultate pred in po prehodu na takšno prehrano, številni strokovnjaki opozarjajo, da lahko morebitne koristi takšnega prehranjevanja prinesejo negativne učinke. Poleg tega je ta prehranski načrt izjemno restriktiven, težko ga je vzdrževati in dolgoročno verjetno vodi v prehranske pomanjkljivosti.

V današnjem članku se bomo potopili v svet 'carnivore diete', raziskali njene prednosti, izzive in morebitna tveganja. Tako boste lahko sami ocenili, ali je ta prehranski pristop prava izbira za vas.

Kaj predstavlja prehrana mesojedcev?

Mesojeda dieta predstavlja prehranski načrt, ki temelji na hrani živalskega izvora, pri katerem živali uživajo predvsem ali izključno živalske snovi. V osnovi se mesojeda dieta osredotoča na konzumacijo živalskih proizvodov, kot so rdeče meso, ribe in perutnina. V nekaterih primerih so dovoljeni tudi drugi živalski izdelki, kot so jajca in mlečni izdelki, vendar strokovnjaki priporočajo omejitev živil z visoko vsebnostjo laktoze, kot so mleko, sir in jogurt.

Pri tej prehrani so izključeni sadje, zelenjava, oreščki, semena in žitarice, saj se osredotoča na izločanje ogljikovih hidratov iz prehrane. Ideja temelji na prepričanju, da so naši predniki uživali omejene količine ogljikovih hidratov in so se prehranjevali predvsem z mesom.

V primerjavi z drugimi prehranskimi pristopi z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, kot je na primer paleo dieta, mesojeda dieta popolnoma odpravi vsa živila, ki vsebujejo ogljikove hidrate. Ta prehranski načrt je zato izjemno restriktiven in zahteva natančno načrtovanje, da se zagotovi zadosten vnos hranil.