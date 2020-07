BLOG: Kakšen naj bo zdrav obrok za otroka?

Nasprotno pa prehrana, ki vsebuje veliko predelanih živil, kjer so dodane razne umetne snovi, sladkorji in transmaščobe, lahko poveča tveganje za nastanek raznih nevšečnosti, kot so na primer vedenjske in mnoge druge zdravstvene težave vred z debelostjo.

Kakšen naj bo zdrav obrok?

V idealnem primeru je treba krožnik sestaviti večinoma z minimalno predelanimi živili, ki vsebujejo malo sladkorja in raznih umetnih snovi oziroma konzervansov in barvil. Poskrbeti pa je treba za vnos takšnih živil, ki so bogata z mikrohranili kot so vitamini, minerali in antioksidanti, ki so izjemno potrebni za optimizacijo prehrane otrok. Pri makrohranilih pa bodite previdni s količino ogljikovih hidratov in sladkorjev, ter se raje osredotočite na beljakovine in maščobe. Seveda se ogljikovim hidratom ni potrebno izogibati, a le prilagodite količino in vir le teh.

Da bi otrokom zagotovili najboljšo prehrano, upoštevajte naslednje smernice:

Raznovrstnost

Pomembno je, da njihovo prehrano obogatite z raznovrstnimi živili, kot so sadje, zelenjava, polnozrnate žitarice, zdrave maščobe in beljakovine. Obroki naj vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, ki so ključnega pomena za zdravje naših malčkov. Torej, bodite pozorni, da naj bo vsak obrok poln zgoraj že naštetih bistvenih tako mikro kot tudi makrohranil in vlaknin .

Beljakovine

Otrok naj zaužije vsaj 1,5g kakovostnih beljakovin na kilogram telesne teže. Beljakovine so namreč gradniki našega telesa in ni potrebno pretirano filozofirati, da je otrokovo telo v fazi gradnje, ko odrašča. Torej, priskrbite vašemu otroku "material za gradnjo".

Maščobe

Ne izogibajte se maščobnim živilom, kot so na primer jajca, avokado, oreški, sardele, losos, kostni mozeg, jetra, maslo. Namreč brez uživanja le teh bodo otroci poleg pomanjkanja esencialnih omega 3 maščobnih kislin zelo težko telo oskrbeli tudi z izjemno pomembnimi maščobotopnimi vitamini A, D, E in K.