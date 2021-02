BLOG: Prehrana za težave z žolčnikom

Pogoste težave z žolčnikom so:

Žolčni kamni

Približno 10 do 20 odstotkov vseh odraslih ima žolčne kamne – nekateri se tega zavedajo, drugi pa ne. Vsak peti odrasli, starejši od 65 let, naj bi imel vsaj en žolčni kamen. Žolčni kamni, ki ne povzročajo simptomov, so asimptomatski oziroma tihi žolčni kamni. To so majhni trdni koščki, sestavljeni iz snovi, kot sta kalcij in holesterol, ki se med seboj povežejo in zataknejo v žolčniku. Žolčnik običajno vsebuje samo tekočino in ni namenjen shrambi trdih delcev, zato lahko že zelo majhni žolčni kamni povzročijo vnetje in bolečino. Ko v žolčniku ni na razpolago dovolj žolča za saturacijo holesterola, začne ta kristalizirati in formirati trdne žolčne kamne.

Rizični dejavniki za razvoj žolčnih kamnov vključujejo nosečnost, starost pri ženskah, hormonske spremembe, diabetes, sedeči način življenja, debelost in družinsko zgodovino žolčnih kamnov.

Vnetje žolčnika (holecistitis)

Holecistitis navadno povzročijo žolčni kamni, ki preprečijo prehod v žolčnik in iz njega, kar vodi v nabiranje žolča, težave z izvodili in včasih celo v nastanek tumorja. Težave z žolčnimi izvodili lahko prispevajo k težavam z žolčnikom, a so zelo redke in povzročajo nevšečnosti pri samo enem odstotku pacientov, ki potrebujejo operacijo žolčnika. Znaki, da imate morda vnetje žolčnika, so hude bolečine v zgornjem desnem delu trebuha, bolečina, ki seva v desno ramo, slabost in vročina.

Največja nevarnost pri holecistitisu je vnetje takih razsežnosti, da lahko žolčnik poči, kar vodi v operacijo, hospitalizacijo in včasih celo uporabo antibiotikov in protibolečinskih zdravil v kombinaciji s postenjem.