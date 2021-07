BLOG: Preveč želodčne kisline je pravzaprav premalo želodčne kisline

Kot ste lahko razbrali že iz naslova, bom postavil vsesplošno prepričanje o želodčni kislini na glavo. Prepričan sem, da bo ta prispevek eden bolj branih, saj si bodo z njegovo pomočjo številni lahko končno pomagali pri želodčnih težavah. Skorajda ni osebe, ki ni imela želodčnih težav, in vsi dobro vemo, kako zelo neprijetne so. Vsi, ki poznate mojo zgodbo, veste, kako hude zdravstvene težave sem imel pred leti. Vse se je začelo z želodčnimi težavami in infekcijo z bakterijo Helicobacter pylori.

Na poti do ozdravitve sem se veliko mučil. A nenazadnje tudi veliko naučil. Poskušal sem marsikaj. Samemu sebi sem bil poskusni zajček. Vmes pa ugotovil, da nas ves čas bombardirajo z napačnimi informacijami. To seveda pripelje tudi do tega, da nas pogosto zdravijo na napačen način. Z napačnimi zdravili. Da, prav ste prebrali. Zdravniki so me praktično odpisali. Klasična medicina mi nikakor ni mogla pomagati, z napačnimi diagnozami in zdravili pa so se moje zdravstvene težave le povečale namesto zmanjšale. Na koncu, ko sem se pa začel izobraževati in jim predstavljati svoj pogled na moje zdravstveno stanje, pa so me poslali domov in dvignili roke od mene. To je pa bilo nekaj najboljšega, kar se mi je lahko zgodilo. Od takrat je šlo moje zdravje le še navzgor.

icon-expand Skorajda ni osebe, ki ni imela želodčnih težav, in vsi dobro vemo kako zelo neprijetne so. FOTO: Shutterstock

Na tej poti sem poskušal razne terapije in prehranske dodatke, ki so bili bolj kot zame dobri za denarnice tistih, ki so jih prodajali. Po tem, ko mi nič ni pomagalo, sem dojel, da se moram svojega zdravljenja lotiti popolnoma drugače. Začeti sem moral tam, kjer vse izvira. Poglobil sem se v preučevanje prebavnega sistema in najprej odpravil vsa svoja omejujoča prepričanja. Postal sem samouk medicine s specializacijo iz prebavnega trakta. Učil sem se zase, za to, da bi dobil nazaj, kar sem izgubil. Svoje zdravje. In začel tam, kjer je treba. Pri temeljih. Začel sem z osnovami in ugotovil, da smo vsi, prav vsi, 'nategnjeni'. Pa ne tako, kot si mnogi izmed nas želimo biti. Če želimo biti zdravi, imeti močan imunski sistem, uravnane hormone in dobro regeneracijo, moramo poskrbeti, da telo oskrbimo z vsemi hranili, gradniki. Da pa bi vsa hranila lahko vnesli v organizem, je pomembno, da jih prebavimo, kot je treba. In ravno tukaj je največja težava, saj ima večina ljudi razne prebavne težave. Slaba prebava pa lahko privede do nezadostne absorpcije prepotrebnih makro- in mikrohranil.

Napačna diagnoza, nepravilna uporaba oz. zloraba zdravil ima katastrofalne posledice na enega najmočnejših temeljev prebavnega sistema. To je želodec. Nepravilno delovanje želodca pa pripelje do domino efekta, ko vse skupaj podremo in se znajdemo v začaranem krogu. Kislina, zgaga, napihovanje, vetrovi, spahovanje. Vam je znano? So vam znani dodatki in zdravila za nevtraliziranje želodčne kisline? Diagnoza preveč ali pretirano izločanje kisline? Kaj pa, če vam povem, da je diagnoza v večini primerov povsem zgrešena? In je pravzaprav realnost ravno nasprotna? Preveč kisline je pravzaprav premalo kisline. Vem, kaj vas muči. Če pa čutim kislino, pa saj nisem zmešan/-a. Takoj vam odgovorim in vse skupaj pojasnim. Ste slišali za hipoklorhidrijo? Gre za nizko stopnjo želodčne kisline (nizka raven klorovodikove kisline HCl, snovi, ki jo izločajo želodčne stene). Dobro je vedeti, da se s starostjo raven želodčne kisline pri večini ljudi znižuje. To je resno zdravstveno stanje, ki ostane pogosto nediagnosticirano ali se napačno diagnosticira kot hiperklorhidrija (prekomerna želodčna kislina). Poleg fizičnega neugodja, ki ga povzroča nizka raven želodčne kisline, ima lahko kronična hipoklorhidrija resne dolgoročne posledice na zdravje, saj je telo nezmožno absorbirati pomembna hranila, kot so vitamini in minerali. Posamezniki s pomanjkanjem želodčne kisline lahko jedo še tako zdravo in kvalitetno hrano, vendar njihovo telo še vedno trpi zaradi podhranjenosti. Da, prav ste prebrali. Ta kronična podhranjenost pa lahko vodi do številnih fizičnih in duševnih težav, vključno s sindromom kronične utrujenosti in depresijo.

icon-expand Poleg fizičnega neugodja, ki ga povzroča nizka raven želodčne kisline, ima lahko kronična hipoklorhidrija resne dolgoročne posledice na zdravje. FOTO: Shutterstock

Obstaja tudi veliko fizičnih znakov, ki kažejo na podhranjenost, slabo absorpcijo hranil in počasno proizvodnjo encimov. Hipoklorhidrija (premalo želodčne kisline) in hiperklorhidrija (preveč želodčne kisline) imata zelo podobne simptome, zato je pomanjkanje kisline tolikokrat napačno diagnosticirano. Nizka raven želodčne kisline je med drugim povezana s številnimi kroničnimi zdravstvenimi težavami, kot so intoleranca na gluten, celiakija, astma, diabetes in alergije na hrano. Te bolezni pa nastanejo, ker je telo zaradi prenizke ravni želodčne kisline nezmožno absorbirati pomembne vitamine (A, E, C, B9, B12) ter kalcij, železo, baker, magnezij in cink. Motena je tudi prebava beljakovin, kar pripelje do pomanjkanja aminokislin. Simptomi pomanjkanja želodčne kisline: – spahovanje, – pekoč občutek v želodcu, – zgaga in pekoč občutek do grla, – napihnjenost v želodcu po obrokih, – šibak tek, – neprebavljeni delci hrane v blatu, – splošno slabo počutje po obrokih, še posebej mesnih, – slabost in splošen občutek nelagodja v trebuhu, – halitoza (slab zadah), – ponavljajoče se okužbe s paraziti v želodcu in celotnem prebavnem traktu, – kolcanje, – zaprtje/driska, - vetrovi, - izpadanje las, še posebej pri ženskah, - krhki, lomljivi nohti, – kronična utrujenost, motnje spanja, depresija, – težave s kožo (akne, ekcemi in kožni izpuščaji), – alergije in – krči. Okužba z bakterijo Helicobacter Pylori Nizke ravni želodčne kisline so povezane s povečano občutljivostjo na Helicobacter Pylori, bakterijsko okužbo, ki pogosto ostane neodkrita in vodi v razvoj razjed na želodcu ter povzroča višjo stopnjo tveganja za raka na želodcu. To bakterijo sem imel tudi sam in odstranil sem jo z dodajanjem želodčne kisline.

icon-expand Bakterija Helicobacter Pylori FOTO: Shutterstock

Želodčna kislina Želodčna kislina vsebuje klorovodikovo kislino (HCL), kalijev klorid in natrijev klorid. Naš organizem običajno proizvede dovolj kalijevega in natrijevega klorida, proizvajanje klorovodikove kisline pa s starostjo in v nekaterih drugih primerih upada. Součinkovanje klorovodikove kisline ter natrijevega in kalijevega klorida aktivira prebavne encime, hormone in prenašalce živčnih impulzov. V želodcu potekajo razgradnja beljakovin, razčlenjevanje aminokislin in delna razgradnja maščob s pomočjo encima lipaze. Želodčna kislina določa pH prebavnega trakta in s tem probiotične bakterije v črevesni flori. Če je želodec dovolj kisel, to preprečuje vstop patogenim organizmom v zgornji del prebavil in tako zmanjšuje možnost za razvoj infekcij ali celo raka na želodcu. Želodčna kislina začne nastajati ob zaužitju hrane, pa tudi ob vohanju ali celo pogledu na hrano. Izločanje želodčne kisline uravnava živec klatež, ki oživčuje skoraj vse notranje organe. Želodec se pred agresivno kislino ščiti z debelo zaščitno sluznico in nevtralizacijo z natrijevim bikarbonatom. Če obrambni mehanizem ne funkcionira, kot bi moral, se pojavi zgaga ali celo razjede na želodcu. Želodčna kislina je torej prebavni sok, ki pomaga pri razgradnji hrane in ki nam ga – verjeli ali ne – po navadi primanjkuje. Pomanjkanje želodčne kisline v večini primerov zamešajo oziroma diagnosticirajo kot preveliko količino želodčne kisline.

icon-expand Želodčna kislina začne nastajati ob zaužitju hrane, pa tudi ob vohanju ali celo pogledu na hrano. FOTO: Shutterstock

HCL-klorovodikovo kislino sami težko proizvedemo, zaradi premalo želodčne kisline pa se zaužita hrana ne razgradi popolnoma in postane kisla, kar lahko vodi v številne težave. Ko se želodec ne izprazni pravilno, začnejo neprebavljene beljakovine in ogljikovi hidrati vreti. In pravzaprav je to tisto, kar povzroči neprijetne občutke v požiralniku. Mislimo, da imamo preveč želodčne kisline in da nas peče zgaga. Kako si pomagati? Vse sem že poskušal in iz izkušenj trdim, da je najuspešnejše dodajanje želodčne kisline v obliki prehranskega dopolnila. Dodatek Betain HCl (betain hidroklorid), ki ga pogosto jemljemo skupaj z encimom, imenovanim pepsin, lahko pomaga povečati kislost v želodcu. Za najboljši učinek pa naj izdelek vsebuje tudi grenčine in prebavne encime.

Z optimiziranjem želodčne kisline boste tako poskrbeli za boljšo absorbcijo vitaminov A, E, C , B9 in B12, ter kalcija, železa, bakra, magnezija in cinka. Zaradi ohranjanja nizkega pH v želodcu, boste preprečili številne infekcije, saj patogeni organizmi zaradi kislega okolja ne bodo vstopili v zgornji prebavni trakt. S pravimi vrednostmi želodčne kisline boste poskrbeli za pravilno uravnavanje pH-ja v celotnem prebavnem traktu. Od tega je torej med drugim odvisno tudi delovanje črevesja. Z dodajanjem želodčne kisline pa se boste rešili tudi mnogih zgoraj naštetih težav. Pozor! Tako kot vedno svetujem, da se odpravite "z glavo na zabavo". Posvetujte se z zdravnikom ali strokovnjakom, preden si sami postavite diagnozo, in ne jemljite nobenih dodatkov, če imate gastritis, rano na želodcu ali razjedo.