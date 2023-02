BLOG: Rastlina, ki se že tisočletja uporablja za izboljšanje zdravja in počutja

Ašvaganda ima tudi protivnetne lastnosti. Pomagala naj bi zmanjšati vnetje v telesu in izboljšati delovanje imunskega sistema. Nekateri celo trdijo, da bi poleg omenjenega lahko celo pomagala tudi pri zmanjševanju bolečine in oteklin ter zmanjševanju tveganja za kronične bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen in rak.

Ašvaganda lahko poveča raven energije in izboljša vzdržljivost. Mnogi trdijo, da pomaga pri izboljšanju telesne zmogljivosti in zmanjšanju utrujenosti.

Ašvaganda se tradicionalno uporablja za zmanjševanje stresa in tesnobe. Zmanjšala naj bi raven stresnega hormona kortizola in izboljšala delovanje živčnega sistema. Poleg tega naj bi pomagala tudi pri izboljšanju razpoloženja in zmanjšanju simptomov depresije.

Izboljšuje delovanje imunskega sistema

Ašvaganda lahko pomaga tudi pri izboljšanju delovanja imunskega sistema, saj naj bi vplivala na povečanje proizvodnje belih krvnih celic, ki so ključne za boj proti okužbam in boleznim.

Izboljšuje delovanje možganov

Ašvaganda lahko pomaga tudi pri izboljšanju delovanja možganov. Ta rastlina naj bi izboljšala spomin, zbranost, reakcijski čas in pomagala tudi pri zmanjševanju simptomov nevrodegenerativnih boleznih, kot so Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen.

Pomaga pri zmanjševanju ravni sladkorja v krvi

Ašvaganda naj bi pomagala pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi. Še posebej naj bi bila učinkovita pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.

Izboljšuje zdravje srca

Ašvaganda naj bi pomagala pri izboljšanju zdravja srca in zmanjšanju tveganja za srčne bolezni. Ta rastlina naj bi imela pozitiven vpliv na zmanjševanje krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov v krvi, kar zmanjšuje tveganje za srčne bolezni.

Pomaga pri izboljšanju zdravja kosti

Ašvaganda naj bi pomagala pri izboljšanju zdravja kosti in zmanjšanju tveganja za osteoporozo.

Kako uživati ašvagando?

Ašvaganda je na voljo v različnih oblikah, kot so kapsule, prah in tinkture. Najbolj priljubljena oblika je kapsula, saj je enostavna za uporabo in vam omogoča, da natančno odmerjate količino.

Priporočeni odmerek je od 250 do 500 mg na dan, vendar se to lahko razlikuje glede na vaše individualne potrebe in zdravstveno stanje. Pred začetkom uporabe ašvagande se vedno posvetujte s svojim zdravnikom, še posebej če jemljete zdravila ali imate kakšne zdravstvene težave.

Ašvaganda je na voljo v prahu, ki ga lahko dodajate v razne napitke, smutije, juhe ali druge jedi. Je pa ta prah zelo neprijetnega okusa.

Kako izbrati kakovostno ašvagando?

Pri izbiri ašvagande je pomembno, da izberete kakovostno in čisto rastlino. Rastline, ki so bile izpostavljene pesticidom in drugim strupenim kemikalijam, lahko vsebujejo škodljive snovi, ki lahko negativno vplivajo na vaše zdravje. Prepričajte se, da kupujete izdelke, ki so izdelani iz organskih rastlin in brez pesticidov ter drugih strupenih kemikalij.