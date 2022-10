BLOG: Sarkopenija: starostni upad mišične mase

Usihanje mišic je hitrejše pri tistih, ki niso dovolj aktivni in se ne prehranjujejo pravilno. Če vaša prehrana zajema premalo beljakovin, bo upad mišične mase hitrejši. To usihanje mišic je najprej počasno, iz leta v leto pa se pospešuje.

Zmanjšana mišična masa in moč sta povezani tudi z nižjo gostoto kosti, ki se pojavi zaradi zmanjšane sile mišic na kosti. Torej kot vidimo, je vse skupaj lahko dejavnik tveganja za osteoporotične zlome. Zato je izjemno pomembno, da zdravnik prepozna sarkopenijo in pravilno oceni tveganje za zlome pri svojih pacientih. Izboljšanje mišičnega zdravja je torej lahko ključnega pomena pri preprečevanju zlomov pri starejših posameznikih.

Meja za pojav sarkopenije se z današnjim (v veliki meri sedečim) načinom življenja in neprimernim prehranjevanjem čedalje bolj niža in tako predstavlja vedno večje breme tako za posameznike kot tudi za javno zdravstvo.

Dejavniki

Glavni dejavnik je starost. Zmanjšanje mišične mase se lahko pojavi zaradi izgube oživčenosti motoričnih enot ter povezav med mišico in živčnim sistemom. Spremembe, ki se pojavijo s staranjem, so med drugim zmanjšanje števila in velikosti mišičnih vlaken, zlasti t. i. hitrih mišičnih vlaken tipa 2, ter vraščanje fibroznega in maščobnega tkiva v skeletne mišice. Vse to pa vpliva na njihovo učinkovitost in moč.

Drugi dejavnik je debelost. Vraščanje maščobnega tkiva v skeletne mišice močno pospeši razvoj sarkopenije (nastane t. i. sarkopenična debelost). Posameznik je lahko videti povsem normalno ali celo prekomerno prehranjen, ob tem pa je mišična masa zelo nizka, kar še hitreje privede do že omenjenih težav. Ko se med mišična vlakna vriva maščoba, ima to negativen vpliv na mišično moč in mobilnost, zmanjšuje pa se tudi proizvodnja proteinov.

Ostali dejavniki so zmanjšana telesna aktivnost, premajhen vnos beljakovin s prehrano, premajhen kaloričen vnos, prevelik kaloričen vnos pa vodi do sarkopenične debelosti, aktivacija vnetne poti in zvišan nivo vnetnega citokina interlevkin (npr. zaradi kroničnih bolezni, kot so revmatoidni artritis, kronična ledvična bolezen, sistemski lupus eritematozus, srčno popuščanje, kronična obstruktivna pljučna bolezen), upad nekaterih hormonov, kot so testosteron, estrogen, dihidroepiandrosteron (DHEA) ter inzulinu podobni rastni faktor (IGF-1), zmanjšana sposobnost regeneracije izgubljenih mišičnih vlaken, ki je s starostjo močno oslabljena, propadanje mišičnih celic – apoptoza, zmanjšanje sposobnosti telesa za sintezo beljakovin, spremembe v renin-angiotenzinskem sistemu (v krvi krožeči angiotenzin 2 povezujemo z mišično šibkostjo, znižanjem IGF-1 in z inzulinsko rezistenco – vsi bi lahko pripomogli k sarkopeniji) in nekatere nevrodegenerativne bolezni, lahko tudi kaheksija in rakava obolenja.