BLOG: Sjögrenov sindrom

Preden začnem s pisanjem o današnji temi, bi rad napisal par besed o Rožnatem oktobru. Oktober je mesec, ki je posvečen ozaveščanju o preventivi, kurativi ter psihološki podpori pri raku na dojkah. Vsako leto v rožnatem oktobru opozarjamo na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in na odgovornost do svojega zdravja. Torej, te različne akcije, ki potekajo po vsem svetu, imajo skupni namen opozoriti na to bolezen, pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja ter nenazadnje podporo vsem tistim, ki se s to boleznijo že soočajo. Gre za najpogostejšo obliko raka pri ženskah v razvitem svetu, v Sloveniji pa vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1.300 žensk in več kot deset moških, nekaj manj kot 400 žensk in nekaj moških pa umre. Redno in pravilno samopregledovanje dojk je ključnega pomena za odkrivanje zgodnjih sprememb v in na dojkah, tudi tistih rakavih. Dojke si je treba natančno pregledati 7 do 10 dan po začetku menstruacije, če ste pa v menopavzi, pa na izbran dan v mesecu. Pri samopregledovanju dojk je treba skrbno pregledati in pretipati obe dojki in biti pozoren na zatrdline, spremembe v velikosti in obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje. Pri spremembah se posvetujte z zdravnikom.

icon-expand Boj proti raku dojk FOTO: iStock

No, zdaj pa na novo temo, in sicer še vedno bomo ostali pri bolezni, ki prizadane večinoma samo ženske. Sjögrenov sindrom je avtoimuna bolezen, pri kateri imunski sistem napada lastno tkivo, ker ga prepozna kot tujek. Pri Sjögrenovem sindromu telo napade predvsem žleze z zunanjim izločanjem ( solzne žleze, žleze slinavke, žleze v koži, sluznici prebavil in dihal). Torej, ker je moteno delovanje teh žlez, se pojavlja suhost sluznic (posebej suhe oči in usta). Poleg tega se suha sluznica lahko pojavi tudi v nosu in grlu, ter v redkih primerih celo na sklepih ali notranjih organih. Vzroka za bolezen še ne poznamo, verjetno pa naj bi šlo za kombinacijo genetskih dejavnikov in prebolelih virusnih okužb. Kot zanimivost naj omenim, da se pogosto pojavi v kombinaciji z drugimi avtoimunimi boleznimi, (npr. revmatoidni artritis, lupus, Hashimotov tiroiditis in multipla skleroza). Nekateri imajo lahko kar hude simptome, pri drugih pa so ti simptomi blagi. Z napredovanjem bolezni lahko organizem napade druge dele telesa, vključno z mehkim tkivom, sklepi, živci, ledvicami, pljuči, ščitnico in jetri. Vzroki in tveganja Čeprav raziskovalci še niso ugotovili vzroka, se domneva, da nekateri genetski označevalci prispevajo k tej bolezni. Sprožilec te bolezni je lahko posledica ekstremnega stresa ali pa do te pride zaradi virusne ali bakterijske okužbe. V bistvu se to stanje pojavi, ko telo v krvi proizvede dodatna protitelesa, ki napadajo zdravo tkivo in celice. To vodi do vnetja in disfunkcije ključnih organov in žlez v telesu. Dejavniki tveganja vključujejo: ženski spol starost 50 + družinski člani z avtoimunskimi boleznimi hashimotova bolezen lupus skleroderma revmatoidni artritis Raynaudova bolezen nekateri genetski označevalci

icon-expand Sjögrenov sindrom prizadane večinoma samo ženske. FOTO: Shutterstock

Zapleti Kot sem že zgoraj napisal, se simptomi in njihova resnost zelo razlikujejo od osebe do osebe. Bolezen se lahko razvije, gre v remisijo ali se poslabša. Sicer redko, ampak se lahko pojavijo potencialno resni zapleti, vključno z intersticijsko pljučno boleznijo, cistično pljučno boleznijo, pljučno hipertenzijo, amiloidozo in limfomom. Simptomi Sjögrenovega sindroma (Vsaka oseba s to kronično avtoimunsko boleznijo ne bo imela vseh spodnjih simptomov): suhe oči vnetje vek razjede roženice in očesne okužbe srbeč ali pekoč občutek v očeh suh občutek v ustih, afte, težave pri žvečenju, govorjenju in okušanju, bolezen dlesni suha sluznica v nosu, pogost sinusitis, krvavitve iz nosu, rane v ustih izguba okusa zobna gniloba suh kašelj in hripavost suhe, razpokane ustnice težave pri požiranju otekle, boleče žleze slinavke zgaga ali GERB bolečine v sklepih, oteklina ali togost bolečine v mišicah in šibkost suha koža suhost nožnice kronična utrujenost vnetje pljuč, ponavljajoči se bronhitisi, kožni izpuščaji artritis, bolečine v sklepih, zmanjšana koncentracija, slabši spomin in glavoboli, simptomi, povezani z Raynaudovim pojavom simptomi, povezani s Hashimotovo boleznijo

