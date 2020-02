BLOG: Sodobni način življenja je eden največjih krivcev za prebavne težave

Potovanje oziroma sprememba okolja: Potovanja lahko vplivajo na gibanje debelega črevesa, ki se lahko upočasni. Na prebavo lahko vpliva že spremenjen okus vode in nova živila ter okusi le teh. Da med potovanjem ne boste imeli težav s prebavo ostanite aktivni, pijte večje količine vode in uživajte sveža in zdrava živila.

Zdravila: Zaprtje je lahko stranski učinek jemanja zdravil. O jemanju zdravila za katerega menite, da povzroča zaprtje se posvetujte z zdravnikom in v kolikor je mogoče prenehajte z uporabo le tega. Gibanje črevesja lahko upočasnijo na primer zdravila za nevtralizacijo želodčne kisline in razni opiati.

Uživajte zadostne količine prehranskih vlaknin (sadje, zelenjava, ajda, proso, rjavi riž, ovseni kosmiči, polnozrnati izdelki,.. ), vendar bodite pozorni na to, da ob uživanju velikih količin vlaknin – pijete tudi dovolj vode. Bodite pozorni predvsem na to, da zaužijete dovolj topnih vlaknin, namreč netopne vlaknine so težje prebavljive in povzročajo preobremenitev prebavnega traku.

Uživajte dovolj tekočine(dva do tri litre vode ali nesladkanega čaja) ter poskrbite za dovolj telesne aktivnosti, prav tako ne zadržujte blata in ne upirajte se obisku stranišča!

Poskusite lahko tudi z (aleksandrijsko) seno: sena je naravno odvajalo, ki ga lahko uporabljamo oralno ali rektalno. Vsebuje glikozide, ki stimulirajo črevesno živčevje in pospešijo delovanje črevesja.

Ob tem pa velja opozorilo: sena se ne priporoča nosečnicam in doječim materam. Dolgotrajna uporaba sene lahko poveča lenobnost črevesja, povzroči navajenost in potrebo po večjih odmerkih. Prav tako lahko pripelje do porušenja elektrolitskega ravnovesja v telesu, ter privede do prisotnosti beljakovin in krvi v urinu. Pri posameznikih z ledvičnimi obolenji obstaja pri uporabi sene večja verjetnost elektrolitskega neravnovesja.Sene ne uporabljajte pri preobčutljivosti, pri zožitvi črevesja, zapori črevesja ali ohlapnosti črevesja, vnetju slepiča, vnetnih boleznih črevesja (ulcerozni kolitis, Chronova bolezen), trebušni bolečini nepojasnjenega izvora ali hudi dehidraciji in izgubi elektrolitov. Sene naj ne uporabljajo bolniki, pri katerih zastoj blata spremljajo nepojasnjene akutne ali kronične prebavne težave (trebušna bolečina, slabost, bruhanje).

Dolgotrajno zaprtje lahko povzroči težave in zaplete

Zaprtje ne sme biti spregledano oziroma ignorirano. Dolgotrajno zaprtje namreč lahko povzroči težave in zaplete, kot so na primer (hemoroidi) ali celo analna fisura (boleča razpoka sluznice zadnjika). Zato vam toplo priporočam vpeljite zgoraj naštete nasvete - spremembe v vsakdanje življenje. Začnite z bolj zdravim prehranjevanjem, bodite fizično aktivni, izogibajte se stresu in slabim razvadam.

V primeru kroničnega zaprtja je nujno, da se posvetujete z zdravnikom oziroma strokovnjakom in se lotite ukrepov za odpravljanje zaprtja. Nujno je potrebno poiskati tudi vzrok zaprtja.