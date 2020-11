BLOG: Stročnice jejte vsaj dvakrat na teden

Zgodovinarji trdijo, da so ljudje stročnice uživali že pred 8.000 leti in da naj bi bile eno izmed osnovnih živil, saj so predstavljale pomemben vir beljakovin. Gre torej za obsežno družino rastlin, ki jih poznamo predvsem po užitnih plodovih, tako imenovanih strokih, v katerih se nahajajo semena.

Kaj vsebujejo?

Poleg tega, da so stročnice bogate z beljakovinami in vlakninami, so tudi polne vitaminov in mineralov. Večina sort stročnic vsebuje veliko pomembnih mikrohranil, kot so železo, folati, magnezij, fosfor, mangan in kalij. Nekatere vsebujejo tudi veliko cinka, bakra, kalcija, selena, vitamina E in B-vitaminov. Ne vsebujejo nasičenih maščob, namesto holesterola pa vsebujejo zdravju koristne fitosterole.

Nekatere stročnice so tudi dober vir antioksidantov. Črni in rdeči fižol denimo vsebujeta antocianine, spojine, ki jih najdemo v temno obarvanih živilih, kot so jagode, rdeče zelje, rdeče vino in jajčevci.

Namakanje, kalitev, fermentacija

Pomembno pa je poudariti, da vsebujejo tudi sestavine, ki lahko razpoložljivost oziroma izkoristek hranil zmanjšajo (inhibitorji proteinaze, lektini, saponini, polifenoli, rafinoza in fitati). Zato je zelo pomembno, da stročnice termično obdelamo, saj tako zmanjšamo vsebnost omenjenih motečih sestavin, poveča pa se razpoložljivost vseh pomembnih mikrohranil, ki se v njih nahajajo.