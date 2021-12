BLOG: Surovi med – mnogo več kot le nadomestek za sladkor

Gre za sladek in aromatičen naravni izdelek, prenasičen s sladkorji, z visoko hranilno vrednostjo. Poleg sladkorjev so v medu prisotne tudi druge manjše sestavine, kot so minerali, polifenoli, vitamini, karotenoidi, aminokisline, beljakovine, encimi (glukoza oksidaza in katalaza ), organske kisline in hlapne spojine. Poleg prebiotičnih učinkov, povezanih z oligosaharidi, večino prijavljenih bioloških lastnosti medu (npr. antioksidativne, antibakterijske, protivirusne, protivnetne, protiulcerozne, imunomodulatorne, vazodilatacijske, hipotenzivne, antihiperholesterolemične, dezinfekcijske in protitumorske) in številne njegove uporabe lahko pripišemo tem manjšim komponentam.

Kaj je surovi med?

Je čisto, nefiltrirano in nepasterizirano sladilo, ki ga čebele izdelajo iz nektarja cvetov. Večina medu, ki ga danes zaužijemo, je predelan med, ki je bil segrevan in filtriran. Za razliko od predelanega medu, surovemu medu ne odvzamejo njegove neverjetne hranilne vrednosti in zdravilnih moči.

Med pridelujejo medonosne čebele (Apis mellifera) iz nektarja ali rastlinske mane.

Ugodni učinki medu na zdravje ljudi so že dolgo priznani.

Zdravstvene koristi medu segajo vse od antioksidativnega, imunomodulatornega in protivnetnega delovanja do delovanja proti raku, presnovnih in kardiovaskularnih koristi, prebiotičnih lastnosti in protivirusnega delovanja. Rad pa bi poudaril, da je biološka aktivnost medu v glavnem odvisna od njegovega cvetličnega ali geografskega izvora.

Ali veste, da se v Španiji nahaja jamska slika, ki je stara več kot 8000 let, ki prikazuje nabiranje medu iz panja na zelo visokem drevesu?

Najdemo ga v dveh oblikah: surov ali pasteriziran. Surovi med je med v svoji najčistejši obliki. Ni bil na noben način spremenjen in je izjemno bogat s hranili.