BLOG: Kako testosteron vpliva na naše zdravje?

Ste vedeli, da lahko zdrave ženske v svojih jajčnikih in nadledvičnih žlezah proizvedejo do 300 mikrogramov testosterona na dan?

Testosteron je steroidni hormon iz skupine androgenov. Njegovo tvorbo spodbuja luteinizirajoči hormon hipofize in češarike. Testosteron omogoča normalno spolnost (libido, erektilna funkcija, doživljanje orgazma). Pri moških nastaja v testisih, pri ženskah pa v jajčnikih in nadledvičnih žlezah.

Pri moških se proces upadanje navadno začne pri štiridesetih, pri ženskah pa že pri dvajsetih in se nadaljuje v štirideseta ter naprej v menopavzo. Če pa so ženske na nadomestni hormonski terapiji z estrogeni, lahko to še dodatno niža raven testosterona.

Simptomi nizke ravni testosterona so zmanjšana spolna sla, neplodnost, erektilna disfunkcija, izguba energije oziroma utrujenost, slaba koncentracija, zmanjšana mišična masa, zmanjšana fizična moč, izguba kostne gostote, čezmerna telesna teža, nihanje v razpoloženju, depresija, motnje imunskega sistema, povečanje tveganj za obolenja srca in krvnega obtoka, infarkt, zoženo ožilje, tromboza, visok krvni tlak, visok holesterol, sladkorna bolezen tipa 2, Alzheimerjeva bolezen.

Za to so med drugim "krive" slabe prehranjevalne navade, kronični stres, nekakovostna živila, pomanjkanje vitamina D, povečana telesna teža, pomanjkanje gibanja ter tudi določena zdravila.

Ste vedeli, da je testosteron odgovoren za povečan spolni nagon ter višji libido pri obeh spolih? Ima pa še ogromno drugih izjemno pomembnih funkcij oziroma vplivov na naše zdravje. Ta anabolni hormon namreč povečuje mišično maso in moč, zavira kostno razgradnjo, spodbuja tvorbo kostnine ter povečuje mineralno kostno gostoto. Spodbuja tvorbo rdečih krvničk, ter pozitivno vpliva na razpoloženje, energijo, kakovosten spanec in storilnost.

Uživanje alkohola lahko zmanjša proizvodnjo in sproščanje hormonov, ki so potrebni za reproduktivne funkcije, ter moti tvorbo hormonov v hipotalamusu.

Prekomerna teža

Maščoba okoli trebuha ustvarja veliko encima aromataze, ki testosteron nepovratno pretvarja v estrogen.

Stres

Stres povzroča čezmerno produkcijo hormona kortizola, ki zavre biosintezo testosterona.

Hormonski motilci

So snovi, ki se obnašajo kot ženski spolni hormoni in jih naše telo (receptorji) ne loči od pravih estrogenov:

Fluor – se lahko nahaja na primer v zobnih pastah.

Brom – najdemo ga v umetnih masah ter izolacijskih in drugih negorljivih materialih. Ste vedeli, da nakopičeni brom iz telesa izriva jod? Zato lahko pomaga uživanje jodirane soli. Kot zanimivost naj omenim, da so včasih v jugoslovanski vojski vojakom v čaj dodajali brom. Le zakaj, se sprašujete? Zato, da bi vojakom upadla spolna sla.

Ftalati – so družina kemičnih spojin, ki se uporabljajo v industriji plastike kot mehčala ali kot snovi. Nahajajo se v mnogih predmetih, ki nas obdajajo. Najdemo jih tudi v vlažilnih kremah, šamponih, lakih, barvah, dišavah, losjonih, toaletnih vodicah ...

Drugi hormonski motilci so prisotni v nekaterih živilih in tudi v pitni vodi (fitofarmacevtska sredstva v kmetijstvu).

Naravni spodbujevalci testosterona:

Vitamin D

Eno najpomembnejših hranil, ki lahko pomaga pri dvigu ravni testosterona, je vitamin D3. Pomanjkanje tega vitamina absolutno vpliva na raven našega testosterona. Nivo vitamina D zvišamo z zmernim izpostavljanjem soncu in uživanjem hrane, ki vsebuje ta vitamin.

Maščobe so gradbeni material, iz katerega nastajajo hormoni. Brez njih telo preprosto nima iz česa ustvarjati testosterona. Zavedati se moramo, da so maščobe oziroma holesterol surovine za vse hormone, vključno s testosteronom, pa tudi za možganske celice. V svoj jedilnik vključite predvsem zdrave maščobe, ki se nahajajo v živilih, kot so kokosovo olje, olivno olje, avokado, ribe, jajca, mandlji, chia semena, alge, kakovostno maslo.

Uživajte sončnična in bučna semena, ki vsebujejo cink. Ta spodbuja encime, ki vplivajo na proizvodnjo testosterona, ter zavira encime aromataze, ki sprožijo pretvorbo prostega testosterona v estrogen.

Ne pozabite tudi na uživanje druge zelenjave in živil, ki so bogata z beljakovinami.

Obvladovanje stresa

Stresni hormon kortizol in testosteron nastaneta iz pregnenolona. Če se ta sestavina večinoma izkorišča za tvorbo kortizola, ki ima v telesu prednost, je testosterona logično manj.

Poskrbite za zdravje jeter

Ko jetra ne delujejo optimalno, to posledično vpliva tudi na izločanje testosterona.

Spanec

Globok in reden spanec je izrednega pomena za dvig testosterona. Med spanjem se naše telo obnavlja, razstruplja in zdravi. Zato je zelo pomembno, da poskrbimo za neko zdravo rutino in hodimo vsak večer spat ob istem času. Za hormonsko ravnovesje je idealno, da zaspimo okrog desete ure zvečer ter vstajamo ob šestih zjutraj. Poskrbite, da spite v zatemnjenem prostoru, saj tema prispeva k pravilnemu in zdravemu nivoju melatonina, hormona, ki pospešuje miren spanec.

Vadba

Z vadbo boste poskrbeli za razgradnjo maščobnega tkiva, ki vsebuje velik delež encima aromataze,ki iz testosterona proizvaja estrogen. Za naravni dvig testosterona pa definitivno svetujem trening v fitnesu (z utežmi) in intervalni trening. Kombinacija teh dveh načinov vadbe dejansko pozitivno vpliva na dvig testosterona.

Zaključek

Žal je skrb vzbujajoče dejstvo, da raven testosterona ne upada le pri starejših ljudeh, temveč pri vedno mlajših osebah. In ko sem ravno omenil starejše, ljudje se staramo zato, ker se niža naš hormonski nivo in naše telo sčasoma proizvaja vse manj hormonov. Torej se ženski in moški hormonski nivo ne znižuje zaradi staranja, proces je ravno obraten. Ključ do kakovostnejšega in daljšega življenja se, kot smo lahko videli, skriva v hormonih. Pri tem pa ima pomembno vlogo testosteron.