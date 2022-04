BLOG: Visceralna maščoba in tveganja za zdravje

Adipociti so pri visceralni debelosti veliki in presnovno zelo aktivni. Sproščajo proste maščobne kisline in snovi, ki povzročajo odpornost proti inzulinu v mišicah in jetrih. To pa posledično vodi v diabetes. V njih pa je tudi povečana aktivnost encimov, ki pomagajo pri tvorbi aktivne oblike hormona kortizola. Ta spodbuja nastajanje novih adipocitov in s tem še hitrejše kopičenje maščobe okrog trebušnih organov.

Visceralna maščoba je še posebej nevarna, kajti kot boste ugotovili, te maščobne celice niso odgovorne samo za to, da so vaše hlače tesne, temveč spremenijo tudi način delovanja vašega telesa.

Podkožna maščoba (najlažje jo opazimo na udih) je shranjena pod kožo in med skeletnimi mišicami, visceralno maščevje pa je shranjeno med telesnimi organi in v njih. Verjetno se sprašujete, po čem se razlikujejo podkožni in visceralni adipociti. Po svojih učinkih na posameznikovo zdravje.

Debelost je kronična bolezen, ki dobiva razsežnost pandemije, zato postaja velik zdravstveni in tudi družbeno-ekonomski problem. Večina zaužite maščobe se v telesu shranjuje kot visceralna maščoba ali v obliki podkožnega maščevja. Glavna sestavina maščobnega tkiva pri obeh so celice, imenovane adipociti.

Visceralna maščoba in tveganja za zdravje

– koronarna bolezen srca,

– rak,

– možganska kap,

– demenca,

– globoka venska tromboza,

– sladkorna bolezen,

– refluksna bolezen,

– žolčni kamni,

– depresija,

– anksioznost,

– mišično-skeletne bolezni (degenerativne spremembe sklepov – obraba sklepov, artritis),

– bolezni dihal (obstruktivne prekinitve dihanja med spanjem),

– spolna disfunkcija,

– zapleti v nosečnosti,

– zmanjšana plodnost,

– bolezni presnove (dislipidemija – znižana raven HDL-holesterola in povišana raven trigliceridov, sindrom policističnih jajčnikov),

– motnje spanja.

Metabolno aktivni adipociti v krvni obtok nenehno sproščajo proste maščobne kisline, ki se nato kopičijo v jetrih in povzročajo zamaščenost jeter (steatozo). Lahko pa vas razveselim z dejstvom, da je steatoza reverzibilna in s primerno dieto in izgubo telesne teže popolnoma izgine. Če ne ukrepamo, pa lahko vodi v nastanek hepatitisa ali jetrne ciroze. Maščobne celice so torej veliko bolj vključene v človeško fiziologijo, kot smo mislili.

Skladiščenje odvečne maščobe okoli organov poveča proizvodnjo provnetnih kemičnih spojin, imenovanih tudi citokini, kar vodi do vnetja, hkrati pa moti hormone, ki uravnavajo apetit, težo, razpoloženje in delovanje možganov. Pravzaprav ta maščoba deluje skoraj kot poseben organ, saj lahko tako močno vpliva na telo.

Naravni načini, kako se znebiti visceralne maščobe

Še vedno ni preprostega načina za določitev, koliko shranjene maščobe je visceralna maščoba in koliko podkožna, saj je vidna trebušna maščoba kombinacija obojega.

Pri dieti naj bi večinoma izgubili belo maščobo, ki je drugačna od visceralne maščobe in se običajno izgublja ali pridobi enakomerno po vsem telesu. Verjetnost, da boste izgubili visceralno maščobo, bo večja, če boste v svoj vsakdan vključili vadbo in pravilno prehranjevanje, ki je pomembno za uravnavanje hormonov.

Kako zmanjšati tveganje za kopičenje visceralne maščobe?

Zmanjšajte vnos sladkorja in rafiniranih ogljikovih hidratov

Verjetno že veste, da je inzulin eden najpomembnejših hormonov – in naša prehrana neposredno nadzoruje sproščanje inzulina. Inzulin ima izjemno vlogo pri našem metabolizmu, in če se želimo izogniti kopičenju maščobe, je nujno poskrbeti za njegovo normalno delovanje. Glavna funkcija inzulina je zniževanje visoke ravni glukoze v krvi in s tem zagotavljanje energije za naše celice.

Inzulin poskrbi, da naše celice vase spustijo glukozo, ki smo jo zaužili s hrano, in poskrbi za njen presežek, ki ga shrani v jetra, saj je visoka koncentracija glukoze v krvi škodljiva za celice. Če so naše celice normalne in zdrave, imajo visoko raven receptorjev za inzulin, zato se nanj brez težav odzovejo. Kadar pa se naše celice na inzulin ne odzivajo pravilno, se pojavi inzulinska rezistenca.

Ko se torej celice ne odzovejo na inzulin, glukoza ostane v krvnem obtoku, trebušna slinavka pa začne izločati še več inzulina. Celice ne dobijo glukoze, mi pa posledično hrepenimo po hrani oziroma sladkorju. To pripelje do začaranega kroga, ki vodi do preobremenjenosti trebušne slinavke, pa tudi razvoja sladkorne bolezni. Preveč inzulina torej povzroči, da se začnejo celice nanj prilagajati: zmanjšajo število receptorjev, ki se odzivajo na inzulin, to pa na koncu vodi do inzulinske rezistence.

Ker uživanje prevelikih količin rafiniranih ogljikovih hidratov in sladkorjev dvigne nivo inzulina, je zmanjšanje njihovega uživanja prvi korak k naravnemu uravnoteženju hormonov in zmanjšanju količine maščobe.

Poskrbite za vnos kakovostnih hranil

Izogibajte se hitri, predelani hrani, polni umetnih sestavin, toksinov in antihranil. Uživajte vire zdravih maščob, kot so ekstra deviško olivno olje, divje ribe, oreščki in semena. Ne pozabite na vnos kakovostnih virov ogljikovih hidratov, ki vsebujejo zadostne količine vlaknin (proso, ajda, sladki krompir, riž, stročnice, pira itd.). Ne nazadnje, ne zanemarite vnosa beljakovin (kakovostni mlečni izdelki – z njimi ne pretiravajte – jajca, ribe in meso).

Vadba

Vadba nam pomaga uravnotežiti inzulin in naredi naše celice bolj pripravljene za uporabo glukoze. Najbolj vam bo pomagala kombinacija treninga za moč in in aerobnega/vzdržljivostnega treninga (predvsem kratki visokointenzivni trening). Preizkusite katero koli vrsto vadbe, ki vam ustreza, in le ostajajte dosledni.

Zmanjšajte stres

Adaptogena zelišča lahko pomagajo znižati raven kortizola, medtem ko so koristne tudi tehnike za zmanjševanje stresa, kot so dihalne vaje, molitev, meditacija, vadba in branje. Tudi izpostavljenost soncu (ne samo zaradi vitamina D) in preživljanje časa na prostem pripomoreta k zmanjšanju stresa, zato poskrbite, da boste vsakodnevno aktivni, in preživite čas v naravi.

Kakovosten spanec

Prednosti spanja vsaj sedem do osem ur na noč (in v idealnem primeru zmanjšanje izpostavljenosti umetnim virom svetlobe) pri uravnavanju hormonov in telesne teže so dobro znane. Dober počitek ponastavi naš apetit in stresne hormone ter pozitivno vpliva na naš metabolizem.

Pred spanjem lahko uporabite sproščujoča eterična olja ali si pripravite kopel. Izogibajte se odvečnemu kofeinu in poskrbite, da boste spali v hladni temni sobi.

Zaključek

Debelost je postala prava pandemija in žal se večina ljudi še vedno ne zaveda, kaj lahko prinese s seboj. Na koncu ste najbrž ugotovili, da sta videz in obremenjevanje zaradi njega še najmanjša težava.

Naj vaše vodilo za hujšanje ne bo samo videz, temveč v prvi vrsti zdravje. Poskrbite za zdrav življenjski slog, redno se gibajte in uživajte manjše količine kakovostne zdrave hrane.