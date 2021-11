BLOG: Vplivi B-vitaminov na zdravje

Teh osem vitaminov B ima podobno vlogo in kemične lastnosti, čeprav ima vsak edinstvene funkcije. Vitamin B6 je na primer pomemben za olajšanje gibanja, spomina, porabe energije in pretoka krvi, medtem ko je vitamin B12 potreben za zdravje nadledvične žleze, številne presnovne funkcije, proizvodnjo encimov, sintezo DNK in hormonsko ravnovesje.

Vplivi B-vitaminov na zdravje

Pomagajo pri tvorbi krvnih celic in živcev

Vitamini B, na primer vitamin B12, so bistveni pri tvorbi krvnih celic v kostnem mozgu ter pri tvorbi živčnih ovojnic in beljakovin. Vitamin B je potreben tudi za nevrotransmitersko signalizacijo, ki pomaga pri krčenju mišic in vam daje energijo. Pomanjkanje vitaminov B lahko prispeva k različnim nevrološkim in psihičnim motnjam, saj zmanjša tvorbo krvnih celic ter poslabša zdravje živcev, funkcije nevrotransmiterjev in nevrološke procese, kar lahko vodi do simptomov, kot so anemija, otrplost, šibkost, demenca in zmedenost.

Vplivajo na zdravje možganov in živčnega sistema

Vitamini B so potrebni za pomoč pri proizvodnji nevrotransmiterjev v možganih, ki prenašajo kemične signale po vsem našem telesu in vplivajo na naše razpoloženje, energijo, apetit in še marsikaj drugega.

Vitamin B5 ima tudi vlogo pri proizvodnji spolnih in stresnih hormonov.

Ste vedeli, da lahko vitamin B7 poveča pozitivno miselnost, energijo in izboljša koncentracijo? Vitamin B6 pa nudi veliko pomoč pri pravilnem razvoju in delovanju možganov ter ohranjanju kognitivnega zdravja. Mnogi svetujejo jemanje vitamina B6 otrokom z motnjami učenja in vedenja, tudi tistim z ADHD.

Pozitivno vplivajo na zdravje kože, mišični tonus in rast las

Verjetno ste že kje zasledili vitamin B7 oziroma biotin, ki se običajno dodaja kozmetičnim izdelkom za lase in kožo. Vitamini B namreč podpirajo celično pomlajevanje in so lahko koristni za zdravje naše kože, nohtov in las. Vitamini B lahko izboljšajo zdravje kože z zmanjšanjem rdečice, vnetja, dermatitisa, ekcema in aken.

Pomagajo v boju proti srčnim boleznim

Ugotovljeno je bilo, da igrajo folat, vitamin B6 in vitamin B12 pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni srca in drugih kroničnih bolezni.

Folat, vitamin B6 in vitamin B12 pomagajo pretvoriti homocistein v metionin, aminokislino, ki pomaga telesu graditi nove beljakovine. Homocistein je aminokislina v krvi, povišane ravni pa so povezane s srčnimi boleznimi, možgansko kapjo, demenco in osteoporozo. Homocistein je še posebej problematičen, ker lahko kot stranski produkt prispeva k bolezni, ki zamaši arterije, znani kot ateroskleroza. Ljudje z nizkimi ravnmi folata, vitamina B6 in vitamina B12 so bolj nagnjeni k povišanim nivojem homocisteina in zadebelitvi/otrdelosti arterij, kar lahko povzroči zmerno povečanje tveganja za srčne bolezni in možgansko kap.

Vitamin B5 ščiti tudi zdravje srca in ožilja, saj pomaga uravnotežiti krvni sladkor, znižuje raven slabega holesterola, znižuje visok krvni pritisk in pomaga preprečevati srčno popuščanje.

Poskrbijo za energijo in podpirajo naš metabolizem

Vitamini B imajo ključno vlogo pri gradnji DNK ter so potrebni tudi za celično presnovo in proizvodnjo energije ter popravilo DNK in RNA.

Poskrbijo za pravilno uporabo ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob, ki poganjajo naše telesne procese. Mnogi B-vitamini služijo kot koencimi, ki so potrebni v različnih presnovnih procesih (npr. sintezi maščobnih kislin in glukoneogenezi).

Pomanjkanje vitaminov B lahko povzroči težave s ščitnico in nadledvičnicama (tako povzroči številne negativne simptome, kot so utrujenost, pridobivanje ali izguba teže, težave s spanjem in razdražljivost).