BLOG: Zelišča za zmanjšanje vnetja

Vnetje je odziv našega telesa na poškodbo ali draženje zaradi delovanja škodljivih dejavnikov. Je del imunskega odziva našega telesa. Gre torej za povsem naravno reakcijo (telesno obrambo), ko se naš organizem spoprime s škodljivimi dejavniki ali poškodbami ter jih želi odstraniti oziroma preprečiti njihovo nadaljnje širjenje. Uporaba protivnetnih zelišč igra pomembno vlogo pri protivnetni prehrani.

Ko naše telo zazna poškodbe celic, sprosti kemikalije, ki sprožijo odziv imunskega sistema za našo zaščito. Glavni cilj vnetja je zaščititi telo pred škodljivimi vsiljivci ter spodbujati hitro celjenje in okrevanje. Vnetje samo po sebi ni slabo. Brez vnetja bi rane postale septične in celo manjše okužbe bi lahko povzročile poškodbe tkiva in postale smrtonosne. Vnetje in celjenje sta tesno povezana, saj vnetje omogoča začetek obnove poškodovanega tkiva. Niso pa vsa vnetja dobra. Obstajata dve vrsti vnetij – akutna in kronična. Akutno vnetje lahko izboljša okrevanje po poškodbi ali kratki bolezni, ko pa vnetje postane kronično, lahko vodi do nadaljnjih zdravstvenih težav oziroma zapletov. Višja stopnja vnetja poviša raven stresa in stresnih hormonov v telesu, kar med drugim pripelje tudi do katabolizma in težave z izgubo maščobe. Pri kroničnem vnetju je težava po navadi v tem, da "ogenj" v nas dolgo časa gori, mi pa se tega sploh ne zavedamo oziroma se ne oziramo na znake (ker niso tako hudi).

icon-expand Akutno vnetje lahko izboljša okrevanje po poškodbi ali kratki bolezni, ko pa vnetje postane kronično, lahko vodi do nadaljnjih zdravstvenih težav oziroma zapletov. FOTO: iStockphoto

Vzroki za nastanek vnetja: – okužbe (virusi, bakterije, paraziti), – fizični dejavniki (poškodbe, sevanje, vročina, mraz). Uživanje protivnetne prehrane, bogate s hranljivimi snovmi, je ključnega pomena za zmanjšanje vnetja in preprečevanje bolečin in bolezni, povezanih z vnetjem, ali okrevanje po njih. Uporaba protivnetnih zelišč igra pomembno vlogo pri protivnetni prehrani. Protivnetna zelišča so enostavna za uporabo v kuhinji. Moja tri najljubša protivnetna zelišča so kurkuma, ingver in rožmarin. Redno jih uporabljam in ko boste spoznali njihove močne prednosti, jih boste gotovo tudi vi začeli uporabljati. Kurkuma/kurkumin Kurkuma je eno najmočnejših protivnetnih zelišč in je glavna sestavina v indijski kuhinji. Znana je po svojem edinstvenem toplem in nekoliko grenkem okusu. Kurkuma ni le pomemben del indijske prehrane, pač pa se zaradi pozitivnih vplivov na naše zdravje že tisočletja uporablja v tradicionalni indijski in kitajski medicini. Prva pričevanja o uporabi kurkume segajo v čas pred 250 pr. n. št. Kurkuma je pravzaprav ena najbolj raziskanih začimb. Samo ameriški Nacionalni center za biotehnologijo je objavil več kot 6000 študij o kurkumi in kurkuminu. Skrivnost tega protivnetnega zelišča je v njegovi aktivni spojini, močnem antioksidantu, imenovanem kurkumin, ki ima močne zdravilne lastnosti. In ena njegovih glavnih lastnosti je sposobnost blaženja vnetja. Zato vsem, ki se borijo z osteoartritisom, diabetesom, ulceroznim kolitisom in lupusom, iskreno svetujem redno uživanje kurkume.

Ingver Ingver je močna protivnetna začimba, ki jo na Kitajskem in v Indiji že 5000 let uporabljajo kot naravno zdravilo. Zaradi trgovine z rimskim imperijem je postal priljubljen tudi v Evropi. Običajno se uporablja v jedeh, čajih in sokovih. Medtem ko ima ingver več kot sto različnih kemičnih sestavin, je gingerol njegova najpomembnejša aktivna spojina, ki zagotavlja močne zdravstvene koristi. Ena najpomembnejših lastnosti te protivnetne začimbe je prav gotovo njena sposobnost zmanjšanja vnetja. Uživanje ingverja svetujem vsem, ki se borijo z vnetji debelega črevesja, zmanjšal pa naj bi lahko tudi vnetje pri artrozi ter pomagal pri bolečinah v mišicah in pri vnetjih, povezanih z debelostjo in presnovnim sindromom. Rožmarin Rožmarin je dišeče in okusno protivnetno zelišče, ki izvira iz Sredozemlja in je priljubljeno po vsem svetu. Spada v isto zeliščno družino kot origano, timijan, bazilika in sivka ter se pogosto uporablja skupaj z njimi v različnih jedeh. Rožmarin ni le okusno zelišče, ki se pogosto uporablja v kuhinji, ampak se ponaša tudi z neverjetno močnimi zdravilnimi lastnostmi. Je bogat vir antioksidantov in protivnetnih spojin. Že stoletja se ga drži sloves koristnega protivnetnega zelišča. Pri revmatičnih obolenjih se lahko topično uporablja tudi razredčeno rožmarinovo olje v mazilih. Zaradi izboljšanja prekrvavitve naj bi se pri navedenih obolenjih bolečina zmanjšala. Pri motnjah prekrvavitve in mišičnih ter sklepnih bolečinah lahko pripravimo tudi prevretek, ki ga dodamo kopeli, v kateri namakamo prizadete predele ali celo telo.

icon-expand Kurkuma je eno najmočnejših protivnetnih zelišč. FOTO: Thinkstock

Zaključek Kot smo lahko videli, je torej treba biti pozoren na kronično vnetje. Reakcija organizma je enaka kot pri akutnem vnetju, razlika pa je v tem, da ob kroničnem vnetju "ogenj" v telesu tiho gori in vztraja. Takšno vnetje povzroča veliko škodo v telesu. Bele krvničke, ki nam želijo pomagati, obkrožijo poškodovano/napadeno področje, a lahko, če vnetje ne mine, naposled začnejo napadati bližnje organe in zdravo tkivo. Ker to vnetje ne pojenja in se sčasoma po navadi še stopnjuje, lahko povzroči resne zdravstvene zaplete. Vnetje namreč lahko povzroča težave tudi na drugih področjih v telesu, ne samo tam, kjer se je najprej pojavilo, in je pogosto lahko vzrok za nastanek raznih bolezenskih stanj. Z zdravo prehrano in zdravim načinom življenja boste že na pravi poti k obvladovanju kroničnega vnetja. Poskrbite za izgubo odvečnih kilogramov in redne obroke ter kakovosten spanec, izogibajte se stresu. Pri zmanjšanju vnetja je ključnega pomena ravnovesje med omega-3- in omega-6-maščobnimi kislinami. Izogibajte pa se tudi uživanju rafiniranih ogljikovih hidratov in trans-maščobnih kislin ter pretiranemu vnosu kofeina in alkohola.