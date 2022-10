BLOG: Zdravljenje kandide

Kandidoza, običajno imenovana "kandida", je glivična okužba, ki lahko prizadene moške in ženske vseh starosti na različnih delih telesa. Najpogosteje se pojavi v ustih, ušesih, nosu, nohtih na nogah, rokah, prebavilih in nožnici. Zaradi številnih in raznolikih simptomov je pogosto spregledana, neodkrita ali napačno diagnosticirana.

Pogosto zdravljenje z antibiotiki, dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet, amalgamske zalivke, določene virusne okužbe, stresne okoliščine, sladkorna bolezen, slabe prehranjevalne navade (prekomerno uživanje živil, ki vsebujejo visoko raven predelanih ogljikovih hidratov in sladkorjev), prekomerno uživanje alkoholnih pijač in rakava obolenja lahko privedejo do nenormalnega razmnoževanja te glivice v telesu.

Najpogostejši simptomi kandide so:

– občutek neprestane utrujenosti,

– močna neprestana želja po uživanju ogljikovih hidratov ter sladkih živil,

– prebavne težave, kot sta zaprtost ali driska, ali občutek napetosti in napihnjenosti,

– bele obloge na jeziku,

– pogosto hladne noge in roke,

– težave s koncentracijo, motnje spomina,

– razpoloženjska nihanja, razdražljivost, depresija,

– vaginalne okužbe, okrepljen beli tok, okužbe sečil,

– srbenje danke ali vaginalna srbečica.

Kako si pomagati?

Prehrana in urejen način življenja sta ključnega pomena za rešitev zagat, ki jih razrast kandide lahko povzroči. Če so potrebna protiglivična zdravila, pa previdno z njimi in obvezno pod nadzorom strokovnjaka. Če bi jo poskusili pokončati na hitro, boste namreč stanje samo poslabšali. Ta kvasovka je trdoživa in se upira. Ko je uničena, se iz nje sprostijo proteini in strupene snovi, ki lahko izzovejo obrambne celice. Zato se začne zdravljenje z manjšimi odmerki, ki se počasi povečujejo do predpisanega odmerka.

Največ lahko storite, če skrbite za močan imunski sistem, ki ga lahko dosežete z zdravim načinom življenja. Poleg vadbe in izogibanja stresu poskrbite za uravnovešeno prehrano, v kateri naj bo zadosti celuloze in živil, ki vzdržujejo ravnovesje mlečnokislinskih bakterij (npr. zelena zelenjava, oreški, olja, semena, ovseni kosmiči, kefir, jogurt, jajca, ribe, alge, meso, sirotka, svež česen, čemaž, kokosova maščoba, hladno stisnjeno olivno olje, kislo zelje in kisla repa), omejite pa uživanje izdelkov, v katerih so različne oblike sladkorja, rafinirani ogljikovi hidrati in kvas.

Preden se lotite nove diete, je dobro začeti s čiščenjem organizma od kandide z zdravili in pod nadzorom strokovnjaka/zdravnika. Kasneje pa začnite z dieto z nizko vsebnostjo sladkorja, saj je slednji hrana za kandido.

V prihodnje pa naj bo vaša prehrana osredotočena na:

– zelenjavo,

– visokokakovostna beljakovinska živila,

– zrna brez glutena (npr. rjavi riž in proso),

– običajno se priporoča tudi izogibanje sadju v tem času, saj vsebuje sladkor.



Kar zadeva zelenjavo, se je priporočljivo izogibati tudi tem nekoliko sladkim, škrobnatim virom: krompir, korenje, sladki krompir, pesa, grah. Ta zelenjava je "prepovedana" na strogi dieti proti kandidi zaradi visoke vsebnosti ogljikovih hidratov, vendar je vsekakor bogata s hranili in jo lahko pozneje ponovno vključite v prehrano.



Povečajte pa vnos živil, ki so učinkovita proti kandidi, in tako okrepite svoj imunski sistem:

– jabolčni kis,

– zelena zelenjava,

– kokosovo olje,

– česen,

– chia in lanena semena,

– nesladkan brusnični sok,

– fermentirani mlečni izdelki,

– začimbe (kurkuma, origano in cimet).

Da bo dieta proti kandidi uspešna, bo trajalo kar nekaj tednov do nekaj mesecev. Odvisno je od posameznika in nekaterih ključnih spremenljivk – kako strogo se držite diete, uživanje in učinkovitost probiotikov in protiglivičnih zdravil ter stopnje razrasta kandide.