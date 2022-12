BLOG: Zimski sadeži, ki vam bodo v pomoč pri boju s sovražniki imunskega sistema

1. Grenivke

Grenivka vsebuje veliko vitamina C in vitamina A ter fitokemikalij, kot sta likopen in beta-karoten, limonoidov, kot je limonin, in flavonoidov, kot je naringenin. Te spojine imajo pozitiven vpliv na naš organizem, saj se lahko borijo proti poškodbam prostih radikalov in oksidativnemu stresu, ki prispevata k staranju in razvoju kroničnih bolezni.

2. Limone

Limone zagotavljajo močne flavonoide, vključno s kvercetinom, luteolinom, apigeninom in hesperidinom. Vsi ste že verjetno seznanjeni z dejstvom, da so limone polne vitamina C, a to še zdaleč ni edini "as iz rokava", na katerega se lahko limona zanese, ko gre za izbor 'naj superživilo'. Limona poleg zgoraj naštetih snovi vsebuje tudi veliko ocetne kisline, kar pomeni, da je precej bolj kisla v primerjavi z drugimi živili. Prav zaradi svoje kislosti je odlična pri uničevanju bakterij.

Flavonoidi, ki se nahajajo v limoni, prinašajo kar nekaj pozitivnih učinkov na naše telo in pomagajo preprečevati bolezni srca in presnovne motnje, ter naj bi delovali protivnetno, antidiabetično in protirakavo.

3. Pomaranče

Tudi ta sadež zagotavlja veliko vitamina C, vendar so pomaranče bogate tudi s flavonoidi, kot je na primer hesperidin. Pomaranče so tudi dober vir kalija, folatov in ostalih flavonoidov, ki spodbujajo razstrupljanje, varujejo pred poškodbami zaradi prostih radikalov in ščitijo pred rakom.