BLOG: Življenje z astmo. Kako postati njen prijatelj?

Astma je kronično vnetje dihalnih poti, ki je prisotno tudi takrat, ko bolnik nima izraženih težav. Vzrok za nastanek ni znan, znano pa je, da vnetje pospešujejo in s tem tudi poslabšujejo alergeni iz okolja, kot so na primer hišne pršice, poklicni alergeni, pelodi, virusi in nekatere bakterije. Dejavniki tveganja so lahko genetski, prehranski, biološki, prenatalni in perinatalni faktorji.

Astma je stanje, za katerega je značilno težko dihanje in zoženje dihalnih poti, ki vodijo v pljuča (vključno z nosom, nosnimi potmi, usti in grlom).

Astma in KOPB sta najpogostejši bolezni pljuč, pri katerih se pojavlja piskanje. To je lahko posledica zožitve dihalne poti ali pa se pojavi zaradi obilja sluzi v dihalnih poteh. Zato se vedno več ljudi zateka k uporabi zdravil (bronhodilatatorji), po katerih piskanje pri astmi ali KOPB običajno izzveni.

Izogibajte se onesnaženemu okolju, kajenju in zakajenim prostorom, poskrbite za redno fizično aktivnost za izboljšanje telesne pripravljenosti (v hudem mrazu se vadba na prostem odsvetuje), dopustujte na obmorskih krajih, izogibajte se alergenom, na katere ste preobčutljivi. Prav tako se je treba izogibati okužbam in obdržati zdrav imunski sistem.

Olajševalce pa bolnik uporablja ob akutnih poslabšanjih, ti sprostijo mišice sapnic in zmanjšajo zaporo dihalnih poti, s tem pa olajšajo dušenje in težko dihanje.

Za obvladovanje astme se uporabljata dve vrsti zdravil: preprečevalci in olajševalci. Bolnik jemlje preprečevalce vsak dan, v takih odmerkih, kot mu jih je predpisal zdravnik. Ti preprečevalci delujejo protivnetno, torej zmanjšujejo astmatsko vnetje sapnic in s tem preprečujejo simptome ter poslabšanja astme. Dolgoročno preprečujejo vnetno brazgotinjenje sapnic. Uporabljati jih je treba redno, vsak dan, tudi če nimamo težav, saj je vnetje vseeno prisotno.

- Izpostavljenost okoljskim toksinom: To lahko vključuje hlape, onesnaževanje in kemikalije, ki se sproščajo ...

- Debelost, alergije in druga zdravstvena stanja, ki vplivajo na pljuča in povzročajo nizko imuniteto.

- Preživljanje veliko časa v zaprtih prostorih: To lahko zmanjša sposobnost posameznika za učinkovito izgradnjo imunskega sistema in tudi poveča izpostavljenost nekaterim alergenom ali dražilnim snovem, ki se lahko kopičijo v zaprtih prostorih (kot so pršice, plesni, dlake hišnih ljubljenčkov in drugi mikrobi).

Kar se tiče alergenov pri astmi, jih delimo na vdihane alergene, le-te pa na zunanje (pelodi različnih trav, dreves ali plevelov in spore plesni) in notranje alergene, ki se nahajajo v bivalnem okolju in izvirajo iz nekaterih vrst hišnih pršic, hišnih ljubljenčkov, ščurkov ter plesni.

Astmo najpogosteje slabšajo virusne okužbe, alergeni v zraku ali hrani, kronično vnetje nosu ter obnosnih votlin, cigaretni dim, zatekanje želodčne kisline nazaj v požiralnik, onesnaženo delovno okolje, neprenašanje aspirina in drugih antirevmatikov, hladen in suh zrak ter stres.

V pomoč pri oceni bolezni je preiskava – spirometrija, pri kateri izmerimo volumen in hitrost izdihanega zraka. Bolj ko so bronhiji prizadeti oz. zoženi, težji in počasnejši je izdih v spirometer.

Začetni znaki astme so: cmok v grlu, podaljšano kašljanje brez prehlada, zadihanost pri fizičnih opravilih, tiščanje v prsnem košu, bolečina izza prsnice pri dihanju, dušenje in piskanje v prsih zlasti ponoči, dušenje ob spremembi vremena, ob megli in mrazu, piskanje ob prehladih ...

Torej, astma je vrsta kronične obstruktivne pljučne bolezni in je povezana tudi z alergijami, bodisi sezonskimi/okoljskimi ali na hrano. Značilnost astme je, da se simptomi običajno pojavijo nenadoma kot odziv na dražljaje, ki dražijo imunski sistem in dihalne poti, kar je opisano kot "napad" astme. Te ponavljajoče se zožitve dihalnih poti, ki povzročajo zadihanost in piskajoče dihanje, se lahko pojavijo kadar koli v življenju, vendar so pogostejše pri otrocih.

Najboljša hrana za zdravljenje astme

Uživanje zdrave prehrane oskrbuje bolnike z astmo z antioksidanti in hranili za boj proti toksinom iz okolja, ter omogoča nadzor vnetnih odzivov in zmanjšanje prehranskih sprožilcev. Uživanje široke palete živil lahko zagotovi, da prejmete vsa hranila, ki so potrebna za podporo imunskemu sistemu.

Nekatera najbolj koristna živila oziroma hranila, ki jih morate vključiti v svoj načrt prehrane za astmo, so:

Živila s svetlo obarvanimi karotenoidi: ta spojina daje sadju in zelenjavi oranžno ali rdečo barvo in lahko pomaga zmanjšati napade astme. Karotenoidi so osnova vitamina A, ki sodeluje pri vzdrževanju zdravih sluznic, ki obdajajo dihalne poti. Resnost astme je povezana z nizko vsebnostjo vitamina A, zato povečajte vnos živil, kot so, sladki krompir, korenje, paradižnik, jagode ...

Živila, bogata s folatom (vitamin B9): Folat zmanjšuje alergijske reakcije in vnetja (npr. zelena listnata zelenjava, fižol in oreščki).

Vitamin C je močan antioksidant, pomaga pri razstrupljanju telesa, zmanjšuje poškodbe prostih radikalov in vnetja.

Vitamin E je še en močan antioksidant, ki ga najdemo v oreščkih, semenih in zdravih rastlinskih oljih.

Cink: podpira zdravje nadledvične žleze in pomaga telesu pri soočanju s stresom, ki je povezan s poslabšanimi simptomi astme.

Živila z magnezijem: Nizke ravni magnezija so povezane s povečanim tveganjem za razvoj astme, povečanje uživanja magnezija pa naj bi zmanjševalo resnost napadov astme. Magnezij lahko vpliva na sprostitev gladkih mišic bronhijev in omogoči, da zrak lažje vstopi in izstopi iz pljuč. Magnezij lahko vpliva tudi na čustveno napetost. Viri magnezija vključujejo na primer zelenjavo, oreščke, semena, fižol, kakav in nekatera starodavna zrna.

Brokoli, cvetača, brstični ohrovt in druga zelenjava iz družine križnic: vsebujejo veliko antioksidantov in ključno spojino, imenovano sulforafan. Sulforafan je protitumorna in protimikrobna učinkovina, ki bi lahko pomagala pri astmi.

Česen, čebula in gorčična semena: vsi se štejejo za naravna protimikrobna sredstva. Lahko pomagajo pri boju proti bakterijskim okužbam in izboljšajo splošno zdravje. Vsebujejo tudi antioksidant, imenovan kvercetin, ki zavira vnetje.

Surovi mlečni izdelki: surovi mlečni izdelki naj bi ščitili otroke pred razvojem simptomov astme in senenega nahoda. Zdravi probiotiki v surovem mleku krepijo imunski sistem, probiotična živila tudi izboljšujejo prebavo in pomagajo ustaviti alergijske reakcije, ki se pojavijo, ko beljakovine in drugi alergeni prehajajo skozi prebavno sluznico.

Prebiotiki in živila z visoko vsebnostjo vlaknin: ta rastlinska vlakna nam pomagajo odstraniti toksine in hraniti zdrave probiotične bakterije. Polna zrna, oreščki, fižol, semena in surova zelenjava so odlična izbira.

Omega-3 živila: Omega-3 najdemo večinoma v mastnih ribah, kot so skuša, sardele, losos in tuna. Dober odmerek lahko zagotovijo tudi oreščki in semena. Omega-3 pomagajo znatno zmanjšati simptome astme, ker zmanjšujejo vnetje dihalnih poti .

Vitamin D je izjemno pomemben za zdravje imunskega sistema in normalno delovanje organizma.

Vitamini B: pomagajo podpirati kognitivne funkcije in delovanje organizma. Še posebej živila z vitaminom B5 (ali pantotensko kislino): astmatiki ga potrebujejo v večjih količinah, ker se zdi, da tega vitamina ne morejo pravilno uporabiti. Ugotovljeno je bilo tudi, da teofilin, zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje astme, povzroča pomanjkanje vitamina B5. Pantotenska kislina sodeluje še pri delovanju nadledvične žleze, veliko vlogo pri astmi pa ima ravno stres.

Izogibajte se živilom, ki lahko poslabšajo napade astme

Obstaja veliko načinov, na katere predelana in rafinirana hrana lahko prispeva k astmi. Pomanjkanje hranilnih snovi v teh živilih obremenjuje celotno telo in zmanjša sposobnost nevtralizacije toksinov. Pomanjkanje svežega sadja in zelenjave v zahodni prehrani prispeva k visoki stopnji vnetja ter podhranjenosti z nujno potrebnimi hranili.

Živila, ki jih je treba zmanjšati ali izločiti iz svoje prehrane, vključujejo običajne mlečne izdelke, dodan sladkor, transmaščobe ali rafinirana olja in predelane ogljikove hidrate.

Transmaščobe prispevajo k prisotnosti nevarnih prostih radikalov v telesu.

Visoka vsebnost sladkorja v številnih predelanih živilih prispeva k prekomerni rasti kvasovk, ki vam bodo zagrenile življenje.

Skrite alergije na hrano so pogosto sprožilci napadov astme. Najpogostejše alergije na hrano so na pasterizirane mlečne izdelke, gluten, sojo, jajca in oreščke. Pšenični gluten in soja sta prisotna v najrazličnejših živilih. Bodite pozorni na hidrolizirane rastlinske beljakovine, lecitin, škrob in rastlinsko olje.

Izogibajte se konzervansom, barvilom ter živalskim proizvodom, zdravljenim s hormoni in antibiotiki, ter pasterizirani hrani in pijači. Pri ribah bodite pozorni na ribe, ki imajo visoko raven živega srebra.

Eterična olja za zdravljenje simptomov astme

Poskusite z oljem evkaliptusa in oljem poprove mete, da odprete dihalne poti. Olje kadila se lahko uporablja za zniževanje vnetja in oteklih bezgavk, sivka pa za ublažitev simptomov, kot so tesnoba in spremembe razpoloženja.

- Izogibajte se pasivnemu kajenju.

- Uporabljajte naravna čistila, npr. sodo bikarbono, olje sivke in kis.

- Izogibajte se antibakterijskim milom in razkužilom.

- Uporabljajte naravne izdelke za osebno nego, ki so iz eteričnih olj (izogibajte se kemikalijam).

- V vlažnih prostorih uporabite razvlaževalnik zraka.

- Vodni filter, da odstranite klor iz vode.

- Odstranite razne preproge.

- Posteljnino perite tedensko, oblazinjenje in preproge pa redno čistite/posesajte.

- Uporabljajte rjuhe in prevleke za blazine, ki niso alergene in ne vsebujejo puha ali perja.

- Ne pustite kosmatim štirinožnim prijateljem v spalnico, da omejite količino dlak hišnih ljubljenčkov, ki ste jim izpostavljeni. Redno čistite in krtačite hišne ljubljenčke.

- Ščurki so še en sprožilec astme, zato se pogovorite s profesionalnim uničevalcem, če sumite, da jih imate doma.

- Poskrbite za stalni pretok svežega zraka v domu – npr. rekuperacija.

Obvladujte stres

Preizkusite naravna sredstva za lajšanje stresa, vključno z masažo, globokim trebušnim dihanjem, progresivno mišično sprostitvijo, vodeno meditacijo itd.

Vse to lahko pomaga zmanjšati stres in daje astmatikom orodja za modulacijo njihovih odzivov na stres. To zmanjša dovzetnost za prihodnje napade in lahko zmanjša odvisnost od zdravil za astmo.

Zaključek

Torej, kot smo videli, imamo za astmo kar nekaj zdravil, ki naj bi bila učinkovita. Vsekakor pa predlagam upoštevanje zgoraj naštetih smernic, saj si boste tako izboljšali kakovost življenja in verjetno tudi zmanjšali težave, ki ji s seboj prinaša ta bolezen. Vsekakor pa ne bodite sam svoj mojster in ne zanemarjajte navodil strokovnjaka.