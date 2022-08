BLOG: Impetigo, bakterijska okužba kože

Za ektimo so značilne majhne, plitke in zagnojene razjede, z debelo črno-rjavo krasto in rdečino okrog kraste. Po odstranitvi kraste se vidi gnojno dno. Koža okoli sprememb je pordela, spremembe pa rahlo bolijo. Pogosteje se pojavlja ob slabih higienskih navadah, nezadostni prehrani, manjših poškodbah, okvarah žil in kožnih boleznih, ki povzročajo srbenje. Če koža srbi, se oseba praska, s tem pa olajša vdor bakterij. Te spremembe se najpogosteje pojavljajo na zadnjici, stegnih in golenih. Navadno je sprememba samo ena, lahko pa jih je tudi več. Ektimo zdravijo več tednov, lokalno in sistemsko z ustreznimi antibiotiki.

Pri buloznem impetigu je potek podoben, le da se mehurčki hitro večajo in tvorijo bule. Bule počijo in na njihovem mestu nastanejo podobne kraste kot pri nebulozni obliki, le da so večje. Bulozni impetigo je manj pogost.

Inkubacijska doba za razvoj impetiga je sedem do deset dni. Bakterije naselijo normalno kožo že en do dva tedna pred pojavom sprememb na koži.

Znaki in simptomi

Za impetigom lahko zbolimo skozi vse leto, pogosteje pa se pojavlja v toplih in vlažnih delih leta, čeprav tudi v hladnejšem delu leta bolezen ni izjema. Tveganje za obolevnost povišajo tudi atopija, manjše poškodbe kože in dejavnosti, pri katerih pride do neposrednega stika s kožo.

Prvi znak nebuloznega impetiga pri otrocih so pogosto drobni rdeči mehurčki, ki se pojavijo okoli nosu in ust. Na začetku se mehurčki pojavijo približno v velikosti majhnega mozolja. Ko se impetigo še naprej širi, lahko mehurčki zrastejo do velikosti enega centimetra. Čeprav običajno ni boleče, je pogost simptom impetiga srbenje. Srbenje je glavni razlog za hitro širjenje. Pri nebuloznem impetigu in ektimi se lahko posameznikom med napredovanjem okužbe pojavijo otekle bezgavke.

Bulozni impetigo je oblika, ki je sicer precej redkejša in se kaže z večjimi mehurji, ki so napolnjeni z rumenkasto tekočino. Ko ti počijo, ostane rjava krasta. Omenjena oblika nastane takrat, ko je bakterija sposobna proizvesti toksin, ki razsloji povrhnjico. Pri tej obliki so lahko prisotni dodatni simptomi, kot so šibkost, vročina in driska.

Ektima se začne kot nebulozni impetigo. Razvije se v nekrotične razjede, ki se počasi celijo. To je najpogosteje pri posameznikih z oslabljenim imunskim sistemom (npr. posamezniki s sladkorno boleznijo tipa 1 ali tipa 2 , določenimi vrstami raka, HIV-om itd.).

Čeprav so to redki simptomi, lahko posamezniki s katero koli od treh vrst impetiga doživijo rahlo zvišano telesno temperaturo, slabost in splošno slabo počutje, ko se telo bori z bakterijami. Inkubacijska doba za razvoj te bolezni je od sedem do deset dni. Bakterije pa naselijo normalno kožo že en do dva tedna pred pojavom sprememb na koži.

Vzroki in dejavniki tveganja

Kot je navedeno zgoraj, so posamezniki z oslabljenim imunskim sistemom izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj impetiga kot tisti z močnim imunskim sistemom. Da bi se učinkovito zaščitili pred izbruhom impetiga, je bistvenega pomena, da so rane čiste in pokrite. Prav tako je pomembno, da si pogosto umivate roke, da preprečite vstop nezdravih bakterij v telo.

Impetigo se najpogosteje pojavi pri otrocih od 2 do 5 let. Ker je impetigo zelo nalezljiv, se hitro širi po vrtcih in šolah. Dejavnik tveganja za starejše otroke in najstnike je sodelovanje v kontaktnih športih.

Odrasli s sladkorno boleznijo ali slabim delovanjem imunskega sistema imajo večjo verjetnost za razvoj resnejše okužbe – ektima. Ektima lahko vodi do potencialno nevarnih zapletov.

Poleg tega so tudi posamezniki s herpesom, noricami ali ekcemom izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj impetiga.