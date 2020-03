BLOG: Čas je za odgovorno ravnanje, ne za obtoževanje, teorije zarot in paniko

Zaradi naraščanja potrjenih primerov novega koronavirusa se znanstveniki in pristojni trudijo zajeziti nadaljnje širjenje in odkriti nove načine za boj proti okužbi. Ta novi virus je postal globalna težava oziroma kar grožnja. Glede na to, da moje prispevke prebira na tisoče ljudi, sem se odločil, da poskušam tudi sam ozaveščati svoje bralce in jih spodbujati ter usmerjati k zdravemu razumu in racionalnem postopanju.

Zelo me žalosti, pa tudi jezi dejstvo, da je veliko nemoralnih ljudi in raznih "šarlatanov", ki takšne okoliščine zlorabijo in se okoriščajo. Veliko je zavajanja, prodajanja raznih naravnih zdravil, pa tudi ogromno objav in člankov, ki so v trenutni situaciji povsem odvečni. Mislim, da je povsem neprimerno in neokusno zbijati šale na račun virusa ter biti neodgovorni. Prav tako je katastrofalno spodbujati množično paniko in vzbujati strah pri ljudeh. Žal se mnogi zavedajo, da je prestrašen človek najlažje vodljiv. Drage moje bralke in bralci, ne bodite prestrašeni, temveč odgovorni in zdravorazumski.

Pustimo vse teorije zarot in obtoževanje politikov ter raznih lobijev ob strani. Zdaj res ni čas za to. Tudi če vse te teorije držijo, to ne bo preprečilo še večjega izbruha pandemije. Dajmo vsaj enkrat stopiti skupaj in imeti trezno glavo. Zgledujmo se po gasilcih: ko pride do požara, je njihova naloga, da ga čim prej pogasijo in preprečijo širitev, ne raziskovanje oziroma iskanje krivca. To pride na vrsto kasneje. Enako je tudi zdaj z virusom, prenehajmo z dolivanjem olja na ogenj, vsak pri sebi naj naredi vse, kar je v njegovi moči, da se vse skupaj prepreči in ustavi.

Veliko lahko naredimo že sami in tako preprečimo kolaps zdravstvenega sistema. Pomagajmo našim zdravnikom in vsem, ki se trudijo po svojih najboljših močeh preprečiti širjenje bolezni. Za začetek, pri kašlju upoštevajte bonton, roke si umivajte pogosteje in se ne zadržujte v neposredni bližini obolelih oseb. V kolikor se ne počutite dobro, ne hodite nikamor, temveč pokličite zdravnika.

Moje mnenje je, da moramo biti previdni in odgovorni, nikakor pa prestrašeni in panični. Poslušal sem številne strokovnjake in prebiral razne članke na temo novega koronavirusa. Nekako najbolj verjamem oziroma se strinjam s hrvaškim znanstvenikom dr.Igorjem Rudanom, direktorjem centra WHO na Univerzi v Edinburgu in odgovornim urednikom znanstvene revijeJournal of Global Healthin srbskim doktorjem Branimirjem Nestorovićem.