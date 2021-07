Britanci razmišljajo o uvedbi 'debelega davka'

Zaradi količine sladkorja in soli, ki ju vsebujejo hrana in pijače, ljudje zbolijo, pa tudi umrejo. To je najbolj odmevna ugotovitev strokovnjakov, ki so po naročilu britanske vlade pripravili študijo o "državni prehranjevalni strategiji". V svojem poročilu poudarjajo, da bi morali v korist javnega zdravja drastično zmanjšati količino sladkorja in soli v prehrani, za doseganje tega cilja pa predlagajo uvedbo tako imenovanega "debelega davka". Plačevali bi ga proizvajalci, ki uporabljajo preveč maščob, sladkorja in soli.