Eden premika letala, drugi meri moči kot gasilec

Kaj pomeni biti najmočnejši človek na svetu? Eno od meril je, da lahko izključno s svojo močjo premikaš in dviguješ izjemno težke stvari. V sam vrh najmočnejših Zemljanov sodi Slovenec Matjaž Belšak, ki bo kmalu odpotoval v ZDA in to skušal dokazati na prestižnem tekmovanju Arnold Classic strongman. V okviru istega tekmovanja se bo v kategoriji najmočnejši gasilec preizkusil še en Slovenec, Marjan Bolhar. Kako se silaka pripravljata na izziv?

FOTO: Damjan Žibert

27-letnegaMatjaža Belšakaiz Medvod in 43-letnega Marjana Bolharjaiz Domžal smo obiskali v krajih, kjer živita in se te dni tudi intenzivno pripravljata na veliko preizkušnjo. Svojo moč bosta pokazala 18. januarja na dobrodelni tekmi Arnold Cllasic Los Angeles, ki ga organizira ameriški igralec Arnold Schwarzenegger. Zbrana sredstva bodo namenjena gasilskim enotam, ki se vsako leto borijo z uničujočimi kalifornijskimi požari.

Matjaž Belšak pred odhodom na tekmovanje v Kalifornijo trenira štiri ure na dan. FOTO: Damjan Žibert

To je tudi zadnja kvalifikacijska tekma pred finalom, ki bo tretji nastop Matjaža Belšaka v konkurenci 10 najmočnejših mož na svetu. Arnold Classic je serija tekmovanj, ki se vsako leto zvrstijo na vseh kontinentih, nam je pojasnil Belšak: "Finalna tekma pa je vsaki marec v Ohiu. Na finalno tekmo se 10 tekmovalcev lahko kvalificira z zmago na enem izmed ostalih odrov, na primer v Avstraliji, Južni Afriki, Kanadi ali Braziliji, ostala mesta pa se zapolnijo na podlagi točkovanja." Strongman je sicer šport, pri katerem se tekmovalci merijo v disciplinah, ki izkazujejo maksimalno moč, eksplozivnost, hitrost in telesne napore, ki premikajo meje zmogljivosti človeškega telesa, je razložil Belšak: "Morda sta najbolj tipična primera vleka tovornjaka ali dvigovanje lesenih hlodov nad glavo, vendar je strongman šport, v katerem se tudi discipline na vsakem tekmovanju spreminjajo. Na večini tekem pa se tekmovalci pomerijo v disciplinah: dvigovanje bremen nad glavo, nošenje težkih predmetov, težki dvigi s tal, metanje težkih predmetov, vlečenje vozil oziroma premikajočega objekta in v disciplinah, ki testirajo moč prijema."

Marjan Bolhar se bo letos prvič preizkusil, ali se lahko kosa z najmičnejšimi gasilci na svetu. FOTO: Damjan Žibert

Za Marjana Bolharja, poklicnega gasilca v Centru za zaščito in reševanje Domžale, bo to prva tovrstna tekma. Sicer je kikboksar, ki pa se bo od kickboxing tekmovalne kariere poslovil takoj po zadnjem preizkusu v Los Angelesu 'World’s strongest firefighter 2020 competitor'. Tam se bo med 10 gasilci potegoval za naziv najmočnejšega na svetu. SpoznalastaSchwarzeneggerja Zadnjo besedo, da se je Bolhar uvrstil v ožji izbor, je imel prav Schwarzenegger. Domžalačan je namreč pred dvema letoma kot prvi Slovenec v Avstraliji na Arnold Schwarzenegger Multi sport festivalu osvojil šampionski kickboxing pas v absolutni kategoriji med člani in master konkurenco."Takrat sem imel čast, da so me izbrali med 10.000 tekmovalci, da sem lahko prisedel k Arnoldu Schwarzeneggerju. Na izbiro 10 poklicnih gasilcev za 'World’s strongest firefighter' je to gotovo vplivalo," je ponosen Bolhar, edini Evropejec, ki bo moč preizkušal med osmimi Američani in Kandačanom.

Bolharja je Schwarzenegger povabil, da sede k njemu. FOTO: arhiv Marjana Bolharja

Belšak je imel celo to srečo, da je z zvezdnikom preživel dobro uro. Čeprav je Schwarzenegger tekmoval v bodybuildingu, pa si zelo rad ogleduje strongman tekme. "Lani po tekmi nas je povabil na večerjo k sebi domov. Zelo je prijazen in vljuden. Sicer se nisem mogel z njim pogovarjati veliko, saj nas je bilo okrog 20, ampak smo se imeli dobro. Ima urejeno hišo, veliko slik iz filmov in knjig,"je povedal Medvočan.

Matjaž Belšak je po tekmi odšel k Schwarzeneggerju na večerjo. FOTO: arhiv Matjaža Belšaka

Kako se silaka pripravljata na tekmo? Na gasilskem tekmovanju bo Bolhar moral izvesti pet vaj. Najtežja bo mrtvi dvig iz tal, saj bo moral dvigniti kar 205 kilogramov. Ostale so še: prenašanje različno težkih vreč, nošenje 100 kilogramske vreče, dvig iz tal čez ramena – 100 kilogramov, nošenje 95 kilogramskih kovčkov v vsaki roki. Ene bodo potekale na čas, druge na število ponovitev, 100 kilogramska vreča pa na čim daljšo možno razdaljo. Da gre Bolhar v ZDA, je izvedel šele pred mesecem dni. In ker gre za specifične vaje moči, je moral hitro spremeniti način vadbe. "Zdaj treniram samo te vaje. Na trening sem šel tudi k Matjažu Belšaku, da osvojim še tehniko dvigovanja. Ko sem treniral za borbe, sem delal na eksplozivnosti in hitrosti, zdaj pa na moči in vzdržljivosti v moči – to pomeni bolj težke uteži, dvigovanje … Torej, določene vaje sem opustil, druge, ki jih prej nisem delal, pa sem vključil, da sem okrepil druge mišice," nam je pojasnil Bolhar, ki je tako dobro pripravljen športnik, da ima pri svojih 43 letih zgolj 40 srčnih utripov na minuto, ko miruje.

Matjaž Belšak na eni od tekem Arnold Classic strongman. FOTO: arhiv Matjaža Belšaka

Tudi Matjaž Belhar se intenzivno pripravlja. Trenira štiri ure na dan, običajno sicer od dve do največ štiri ure."Pri treningih je tako. Pri osnovnem – vaje, ki se izvajajo na fitnesu – lahko v relativno kratkem času naredim veliko. Ko pa se pripravljam na strongman, gre vse bolj počasi, saj moram pripraviti vse stvari, moram imeti daljše pavze, vmes kaj popravljam, zamenjam uteži …" je razložil naš sogovornik, ki tehta 140 kilogramov in dvigne 200 kilogramov nad glavo, 400 iz počepa in 410 kilogramov mrtvega dviga. Domžalčan tekmuje že 28 let Marjan Bolhar se je s kickboxingom začel ukvarjati relativno pozno – pri 26 letih – pred tem pa je od 15. leta boksal. Za oba športa so ga navdušili predvsem filmi Jean-Claude Van Damma, Stevena Seagala, Chucka Norrisa, nam je povedal sogovornik, ki ima za sabo okrog 300 borb in je bil večkratni državni prvak v kickboxing wako športu in večkratni zmagovalec evropskih in svetovnih pokalov. V boksu je tekmoval zgolj na amaterski ravni, v kickboxingu pa se je iz amaterske povzpel na profesionalno. "Ogromno sem treniral sam doma, tekmoval pa sem 28 let. Tekma v Kaliforniji bo zadnja in jo posvečam svoji družini," je izpostavil Domžalčan, ki je svoji družini nadvse hvaležen za podporo in ji pripisuje največjo zaslugo za svoje dosežke. Svojo kickboxing kariero je sklenil z zmago v Novi Zelandiji na Oceanskem prvenstvu.

Bolhar uspehe v svoji karieri pripisuje predvsem vztrajnosti, rednim, težkim treningom in družini, ki ga je podpirala. FOTO: arhiv Marjana Bolharja

Športna potBelšakase je začela s powerliftingom oziroma trobojem moči Powerlifting pa tudi sicer predstavlja velik del treninga strongman atletov, saj gre za treninge pridobivanja maksimalne moči, specifični trening posameznih strongman disciplin pa je le še dodatna nadgradnja. Svoje prve strongman tekme se je 27-letni Belšak udeležil na šuštarsko nedeljo v Tržiču tik pred polnoletnostjo. "Pred tem sem naredil dva strongman treninga pri Gregorju Stegnarju, ki je v tem športu tekmoval že pred mano. Ker sem mednarodne strongman tekme takrat rad spremljal preko interneta in sem imel željo, da se v tem športu preizkusim tudi sam že nekaj časa, sem izkoristil priložnost. Želja, postati eden najmočnejših Zemljanov, je potem naraščala postopno – z vsako naslednjo tekmo in s tem, ko sem se počasi prebijal v konkurenco tistih, ki sem jih pred tem sam spremljal kot gledalec," je svoje začetke opisal Medvočan. Pomembnejša športna prelomnica Belšaka je bila kvalifikacijska tekma Savickas classic leta 2013 v Litvi, s katero si je za leto 2014 zagotovil mesto v profesionalni ligi Strongman Champions League. "Takrat sem bil najmlajši profesionalni tekmovalec lige in tudi med najmlajšimi tekmovalci na profesionalnih tekmah nasploh," je povedal.

Najljubša Belšakova disciplina - dvig ročke, v kateri ima svetovni rekord. FOTO: arhiv Matjaža Belšaka

Najmočnejši Slovenecjesvetovni rekorder v dvigovanju ogromne ročke Njegova rekorda sta še vedno nepremagana. Enkrat je 102,5-kilogramsko ročko dvignil devetkrat nad glavo v 60 sekundah, drugi rekord pa je postavil z ročko težko 92 kilogramov in 14 ponovitvami 60 sekundah. In prav ta disciplina (giant dumbbell) mu je tudi najbolj pri srcu. "Ročko se z dvema rokama dvigne s tal v višino ramena, nato se jo z eno roko dvigne nad glavo. Ponavadi se v tej disciplini tekmuje na ponovitve v določenem času, lahko pa se tekmuje tudi v maksimalni dvignjeni teži," je pojasnil Belšak. Belšak premika letala Pred tremi leti je v Bocvani vlekli 40-tonsko letalo, premika tudi tovornjake, avtobuse in druge težke predmete, kar se nam navadnim smrtnikom zdi nepojmljivo. Premakniti letalo zgolj s svojo močjo? Da, točno tako, je zatrdil Belšak, ki za tovrstne podvige nosi plezalne čevlje, da ima boljši oprijem s podlago, na kateri stoji: "Pri tej disciplini ti poleg moči lahko pomagata samo še odločnost in pravilna tehnika." In ravno tovrstne discipline, ki vključujejo velike predmete, so najbolj osupljive za gledalce. Za tekmovalce pa je včasih takšna naloga lažje izvedljiva kot katera druga, ki vključuje le palico z utežmi."A gledalci velikokrat nimajo najboljše predstave o tem, kakšna je na primer razlika med 200 in 400 kilogramskim počepom, ker na palici to izgleda le nekaj centimetrov železa več, v praksi pa pomeni popolnoma drugo dimenzijo telesne pripravljenosti. Nekomu, ki to gleda kot popoln laik, se oboje preprosto zdi težko," je pojasnil najmočnejši Slovenec.

Za gledalce je najatraktivnejša disciplina vlečenje težkih predmetov. FOTO: arhiv Matjaža Belšaka

Najmočnejši Slovenec si za zajtrk privošči 8 jajc Pri športu sta poleg treninga pomembna tudi spanec in prehrana. Če želiš biti dober v strongmanu, moraš tudi veliko jesti. Ali drugače, ta šport ni za ljudi brez apetita, je pojasnil Belšak. "Na dan pojem kilogram mesa, pol kilograma riža, potem pa še kruh, salame, sadje, zelenjavo. Za zajtrk so jajca, ki jih pojem okrog osem, skupaj z rižem,"je dejal. Bolhar ni zgoljkikboksar in poklicni gasilec Ustanovil je Klub borilih veščin v Domžalah, kjer je glavni trener. Vesel je, da mu je za kickboxing waku, ki nima veliko privržencev, uspelo pritegniti širok krog članov vseh starosti, ki trenirajo in mnogi med njimi dosegajo odlične rezultate. "To je velik obet za obstoj in razvoj tega dinamičnega športa," je prepričan Belhar, ki svoje znanje deli na različnih koncih. Kickboxing waku, boks in druge športe učite tudi otroke s posebnimi potrebami v osnovni šoli Roje. Mnogokrat ga povabijo, da popestri dan s športom v vrtcih in domovih za starejše. Organizira kampe v Kranjski Gori, tečaje samoobrambe za ženske, otroke in starejše, povrhu vsega je še prostovoljni gasilec PGD Dob.

Bolhar z veseljem širi svoje znanje. FOTO: arhiv Marjana Bolharja