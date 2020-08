Golf že dolgo časa ni več rezerviran za bogate, primeren je tudi za družine

Za golf je včasih prevladovalo mnenje, da je šport bogatih, danes pa številke tudi v Slovenijo kažejo, da to ne velja več. Umetnost vihtenja palic za golf ima vedno več navdušencev. Za vse, ki bi radi spoznali igro s prve roke ali želijo poizkusiti, kako je igrati s 'pravimi' golfisti, je zdaj priložnost. Na 12 igriščih po Sloveniji bodo strokovnjaki golfa na voljo, da širši javnosti pokažejo tehniko udarcev in se z njo družijo.

icon-expand FOTO: Arhiv GZS icon-chevron-left icon-chevron-right

Golf v Sloveniji po oceni Golf zveze Slovenije (GZS) igra več kot 7.000 ljudi. V več kot 40 golf klubih pa je registriranih nekaj manj kot 4.500 igralcev. Zato je verjetno najbolj množičen šport registriranih igralcev, kar velja tudi za ta šport nasploh, je ocenil Žiga Osterc, predsednik GZS. "Profesionalcev je okoli 40, večinoma so to strokovni delavci, ki poučujejo golf. Profesionalcev, ki igrajo na profesionalnih turnirjih, pa imamo trenutno tri ženske in tri moške," je navedel podatke.

icon-expand Na vadiščih golf igrišč bodo na vseh 12 lokacijah potekale brezplačne enourne demonstracije igre. FOTO: Arhiv GZS

Dan slovenskega golfa organiziramo od leta 2000, a ga bomo letos v tej obliki izvedli prvič. Ideja je, da na čim večjem številu golf igrišč po Sloveniji na isti dan predstavimo in omogočimo ta šport širši množici. Načrtujemo, da tak dan pripravimo dvakrat letno – na začetku in proti koncu sezone. Letos bomo zaradi covid-19 aktivnost organizirali le 30. avgusta. —Žiga Osterc, predsednik GZS

Osterc je prepričan, da je število ljudi, ki se ukvarja s tem športom, dober pokazatelj, da je golf priljubljen, ob tem pa že dolgo ni več rezerviran samo za bogate. "Res je, da se je percepcija spremenila v državah z daljšo tradicijo in promocijo igre že mnogo prej. Kot tak je veljal v tranzicijskih državah in obdobjih, danes ne več. Med splošno javnostjo morda še prevladuje mnenje o dragem športu – da se golf opreme ne da kupiti za manj kot tisoč evrov – kar ne drži. Tako kot v drugih športih je mogoče opremo kupiti tudi za mnogo nižjo ceno,"je pojasnil in dodal, da komplet palic, ki jih uporabljaš več let, lahko kupiš že od 200 evrov. Golf v Sloveniji je geografsko izjemno dostopen Igrišča so razkropljena po vsej Sloveniji. V naši državi imamo sedem igrišč z 18 luknjami, osem igrišč z devetimi luknjami in eno igrišče s šestimi luknjami. "Skupaj torej 16 igrišč, ki omogočajo igro že od osem evrov za devet lukenj. Cene sezonskih kart so na voljo že od 250 evrov za posameznika. Se pa cene po igriščih seveda razlikujejo,"je pojasnil predsednik GZS, da golf ni nujno velik finančni zalogaj, kot si nekateri mislijo.

icon-expand Med splošno javnostjo morda še prevladuje mnenje o dragem športu – da se golf opreme ne da kupiti za manj kot tisoč evrov – kar ne drži, je zagotovil predsednik GZS. FOTO: Arhiv GZS

'Na dan slovenskega golfa želimo povabiti predvsem vse negolfiste' Dan slovenskega golfa GZS pripravlja v sodelovanju z golf igrišči, PGA Slovenije in drugimi strokovnimi delavci v golfu ter golf klubi 30. avgusta na 12 golf igriščih v Sloveniji. "Povabiti želimo predvsem vse negolfiste, ki bi se s športom radi spoznali in brezplačno poskusili na vadiščih golf igrišč tehniko udarcev," je povedal Osterc, ob tem pa izpostavil, da bi radi udeležencem tudi predstavili pozitivne vidike golfa kot zdravega načina gibanja za vse starostne skupine od otrok do starejših ter športa, primernega za celo družino. Dogodek je sestavljen iz dveh delov. Na vadiščih golf igrišč bodo med 9.00 in 15.00 na vseh lokacijah potekale brezplačne enourne demonstracije igre, kjer bodo učitelji golfa predstavili opremo in tehnike udarcev. "Pojasnili bodo tudi vse o infrastrukturi golf igrišča, da bodo obiskovalci razumeli, kje se lahko gibajo na igriščih. Dostop na igrišče je dovoljen le igralcem, prosto sprehajanje po njem ni dovoljeno, saj je lahko tudi nevarno zaradi letečih žogic," je razložil Osterc.

icon-expand Na svetu je več kot 38.000 golf igrišč, od tega približno 8.900 v Evropi. FOTO: Arhiv GZS

Negolfisti se lahko na ta dan prijavijo tudi na golf turnir, ki bo potekal na devetih luknjah. Igralo se bo v parih golfist – negolfist. Prijavo na turnir mora zagotoviti golfist na recepcijah golf igrišč, na enak način kot za vse ostale golf turnirje. "Če bi se želel negolfist prijaviti na turnir, lahko izbere golfista, ki ga pozna, ali pokliče na recepcijo izbranega golf igrišča in povpraša po paru. Več informacij in prijava na dogodek je možna na spletni strani GZS," je izpostavil predsednik GZS.

icon-expand Golf je primeren za vse generacije. FOTO: Arhiv GZS