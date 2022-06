Idealen čas za telovadbo? Jutra za ženske, večeri za moške

Udeleženci raziskave so bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je športne treninge izvajala pred 8.30 uro, druga pa med 18. in 20. uro. Vsi udeleženci raziskave so imeli predpisan tudi jedilnik. Raziskovalci so udeležencem krvni pritisk, telesno maščobo, fleksibilnost, moč in aerobno moč izmerili pred začetkom in po končani raziskavi.

Vsi udeleženci so bili športno aktivni in zdravi posamezniki, stari med 25 in 55 let. Študija, ki je trajala 12 tednov, je merila učinke večplastnega športnega programa, ki je vključeval raztegovanje, hitri tek, odpornost in trening vzdržljivosti.

V raziskavi, ki je bila izvedena med 30 moškimi in 26 ženskami, so ameriški raziskovalci ugotovili, da ženskam boljše rezultate omogoča jutranja telovadba, za moške pa je bolj učinkovita večerna vadba. Drugačen izid raziskovalci pripisujejo razlikam v hormonih, biološki uri ter ciklu spanja in budnosti, ki se med spoloma razlikujejo, poročajo na BBC.

Ugotovitve

Bolj kot spol, pomemben učinek, ki ga želimo doseči.

Za ženske, ki želijo zmanjšati maščobo okoli trupa ali krvni pritisk, je najboljše, da telovadijo zjutraj. Če pa ženska želi izboljšati svojo mišično maso, zgornji del telesa ali razpoloženje, je zanjo bolj učinkovita večerna vadba.

Moški udeleženci so bili manj občutljivi pri merjenju najugodnejšega dela dneva za telovadbo – svojo moč so izboljšali tako pri jutranji kot večerni telovadbi. Vseeno so raziskovalci ugotovili, da je večerna aktivnost za moške bolj učinkovita predvsem za izboljšanje zdravja metabolizma, srca in dobrega počutja.

Sicer so vsi udeleženci v 12 tednih opravljanja raziskave izboljšali svoje splošno zdravje in zmogljivost, ne glede na to, ali so bili v jutranji ali večerni skupini. Raziskovalci poudarjajo, da ima telovadba za posameznika dobre učinke, ne glede na to, kdaj v dnevu ta telovadi. »Najboljši čas za telovadbo je takrat, ko jo to najbolj ugodno za vas in ko jo lahko vnesete v svoj urnik,« je povedal dr. Paul Arcerio, profesor zdravja in psihologije, iz Skidmore univerze v New Yorku in glavni raziskovalec izvedene študije.

Strokovnjaki dodajajo, da ni čisto jasno, zakaj prihaja do razlik pri odzivu na čas vadbe in si prizadevajo za dodatne raziskave na tem področju. Kot možni odgovor vseeno podajajo razlago, da ženske zjutraj kurijo več maščobe, ker so tudi sicer bolj nagnjene k razvijanju prekomerne trebušne maščobe.

Ugodnosti redne športne aktivnosti

Izboljšanje metabolizma pomeni manjšanje tveganja za razvoj bolezni, kot so prekomerna teža, sladkorne bolezni tipa 2, srčne okvare in kapi. Krepitev trebušnih mišic pa je pomembna, saj se prekomerna maščoba na teh mestih lahko ovije okoli notranjih organov, tudi ledvic, zato zdravniki in raziskovalci izpostavljajo pomembnost redne telesne aktivnosti.